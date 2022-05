El bipartito prevé reiniciar las oposiciones a Policía Local del turno de movilidad tras los reveses judiciales

Las oposiciones a la Policía Local del turno de movilidad volverán a la casilla de salida. El bipartito de Alicante ha decidido no recurrir las sentencias contrarias al proceso selectivo, la mayoría por las pruebas médicas, para cubrir una treintena de plazas con la llegada de agentes de otros municipios. Los servicios jurídicos han recomendado reiniciar el proceso, ya que las sentencias no coincidían en el punto del proceso al que se deberían retrotraer. Estas oposiciones se realizaron de una manera paralela a las del turno libre, las que están bajo sospechas de enchufismo.

Esta decisión ha sido rechazada por el Sindicato de la Policía (SPPLB). "Este sindicato en representación de sus aspirantes afiliados se opone rotundamente a dicha repetición"

del proceso a todos los aspirantes", señalan en un comunicado, en el que añaden que tienen "conocimiento de que no se ha notificado a todos los aspirantes aprobados varios de los procesos judiciales, entre ellos, el de la prueba psicotécnica, y siendo obligatorio por ley su notificación para no provocar indefensión en estos procesos, ante los que se van a personar ahora como interesados en los juzgados que correspondan los aspirantes no notificados, se va a pedir su nulidad". Además, añaden que el sindicato ha tenido "acceso al contenido de algunas de las sentencias favorables que se mencionan sobre la prueba médica", discrepando "de la opinión del Ayuntamiento de Alicante, ya que, según los servicios jurídicos del sindicato, la ejecución correcta de la misma, sino se apela, es en todo caso, de carácter individual sin afectar al derecho colectivo del resto de opositores que si la superaron".

Por otro lado, subrayan que "quedan pendientes sin resolver y fallar por algunos juzgados de Alicante y del TSJCV varias demandas judiciales del turno de movilidad, por lo que no es oportuno en este momento procesal tomar medidas sobre dicho proceso selectivo, y la prudencia aconseja esperar a su resolución definitiva, para no conculcar derechos y que se produzca una avalancha de nuevas demandas judiciales".

El sindicato, por último, ha anunciado que pedirá una reunión urgente a la Concejalía de Recursos Humanos para tratar este asunto, en la que participarán también los letrados del sindicato, para intentar buscar un solución amistosa y legal a esta cuestión.

Esta decisión del bipartito llega a dos días de que la comisión que investiga las supuestas irregularidades a las oposiciones del turno libre vuelva a reunirse. El orden del día para la cita del miércoles incluye las comparecencias de dos miembros de los tribunales que no fueron citados, por error, en la anterior convocatoria (Francisco Bernabeu e Inmaculada Soriano), además de recoger la petición de nueva participación del jefe de la Policía Local José María Conesa y del jefe de los servicios médicos del Ayuntamiento y asesor de los tribunales de las oposiciones, Andrés García Trillo. En manos de los cuatro citados está que acudan a la llamada de la comisión, ya que su comparecencia es voluntaria.

En cambio, no figuran las otras ocho peticiones realizadas desde los grupos de la izquierda en el plazo de nuevas diligencias. No aparece el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ni tampoco el concejal de Seguridad, José Ramón González. El secretario de la comisión se ampara de nuevo en el informe que elaboró para las primeras comparecencias.