No se llegó a tiempo a pesar de los intentos de última hora. Pese a que el bipartito de Alicante se ha reunido este miércoles, por la vía de urgencia, para aprobar la licitación de dos proyectos urbanísticos subvencionados con fondos europeos relativos a la implantación de una zona de bajas emisiones en Alicante, no se ha podido sacar a concurso el millonario contrato del autobús urbano, ni tampoco el vinculado a la venta de billetes, lo que pone en riesgo parte de la subvención concedida por el Ministerio de Transportes de 15 millones de euros para la puesta en marcha de "Alicante Central".

El concejal de Coordinación de Proyectos, Antonio Peral, explicó este martes, tras la Junta de Gobierno ordinaria, que el Ayuntamiento tenía que remitir la licitación de los proyectos subvencionados hasta este 15 de junio, fecha tope puesta por el ministerio. De no hacerlo, como así ha sucedido con las iniciativas vinculadas al transporte urbano, se pone en juego parte de la ayuda adjudicada de los fondos Next Generation. Este martes, el portavoz adjunto del bipartito y concejal de Transportes, Manuel Villar, daba por hecho que el Ayuntamiento llegaría a tiempo para licitar los proyectos pendientes. Al final, no ha sido así porque no ha recibido el visto bueno previo de Intervención, que alega que el proyecto no fue remitido con la antelación suficiente.

En el Ayuntamiento se espera que el ministerio, a última hora, amplíe los plazos para poder recibir la subvención completa. De no hacerlo, podría perder hasta un 5% de la ayuda recibida. "Esperemos que se amplíe el plazo porque la mayoría de los ayuntamientos están peor que nosotros, que debemos ser de los mejores. Si no cambian la fecha, se podría perder hasta un 5% de la ayuda", ha añadido el edil Peral.

De hecho, en la última Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se acordó ampliar al ministerio una ampliación de plazos para la realización de los proyectos para no tener que devolver los fondos.

Según fuentes del Ayuntamiento, los tres proyectos subvencionados afectados por la falta de licitación de los dos contratos del transporte urbano son la digitalización del transporte público con pago (subvencionado con 1,7 millones de euros), la instalación de sistemas de recarga de autobuses eléctricos en cocheras municipales (subvencionado con 1,5 millones) y la adquisición de vehículos eléctricos de para el transporte público (subvencionado con 2,5 millones).

Este martes, en la Junta de Gobierno ordinaria se impulsó la licitación de cinco proyectos vinculados a la zona de bajas emisiones, que cuentan con subvención europea. En total, las iniciativas sumaron un presupuesto de casi 15 millones de euros. Este es un trámite obligado para no poner en riesgo las subvenciones europeas recibidas. Entre las iniciativas que se licitaron en la reunión del martes del equipo de gobierno figuraban la implantación de la zona de bajas emisiones en el anillo de Gran Vía (el más exterior de los dos incluidos en la iniciativa), que cuenta con un presupuesto de 5,4 millones de euros y un plazo de ejecución de hasta el 31 de diciembre de 2024.

También se aprobó la licitación de la reurbanización del tercer tramo de la Explanada, el conocido como "fondo de saco". El proyecto cuenta con un presupuesto de 3,3 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses. De igual forma, se dio luz verde a la licitación del calmado del tráfico en los tramos de Federico Soto y Doctor Gadea, con un gasto global de unos 5,4 millones de euros y ocho meses de plazo de ejecución. Por último, se aprobó la licitación de la implantación del carril bus en la avenida Aguilera, con un presupuesto que supera el medio millón de euros y cuatro meses de plazo de ejecución.

Nueve proyectos de doce

A esos cinco proyectos impulsados este martes, se han sumado este miércoles dos más, ambos de la Concejalía de Urbanismo. Previamente ya se había enviado la licitación de otros dos. En sesión extraordinaria, se ha aprobado la convocatoria de los procedimientos para contratar la ejecución de las obras de reurbanización de la avenida Ramón y Cajal y paseo de Canalejas, cuyo presupuesto asciende a 2,6 millones de euros, con un plazo de ejecución de seis meses, así como el proyecto de urbanización del Paseo de Los Mártires en la fachada marítima de la Explanada, que cuenta con un presupuesto de 2,6 millones de euros y un plazo de realización de ocho meses. Ambas actuaciones se realizan de forma conjunta con la Diputación, que aporta una inversión de 810.000 euros a través del Plan Planifica, lo que supone el 45% del coste de la obra.

El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, ha resaltado "el importante impulso dado a los proyectos de remodelación de la fachada marítima de Alicante y su adaptación a los requisitos de movilidad en la zona de bajas emisiones, dentro de los plazos señalados para incluir dichos proyectos en la financiación con fondos europeos dentro del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea".

Reacciones

El portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, ha criticado el consumado retraso del gobierno municipal en una de las principales contratadas municipales. "Como temíamos, no se ha llegado a licitar los contratos y proyectos relacionados con la renovación del servicio urbano de autobuses, lo que significa poner en riesgo parte del dinero financiación europea que se esperaba tener. Es un fracaso más a acumular en la cuenta de la pésima gestión de Barcala y su bipartito", ha señalado Bellido, quien ha añadido que "ahora se tendrán que pedir prorrogas al ministerio para no perder financiación de los fondos europeos, pero, de momento el bipartito vuelve a no llegar a tiempo a cumplir con los plazos y compromisos marcados".