Los taxistas descartan pedir más licencias para cubrir la demanda y el Consell estudiará la medida a largo plazo

Los taxistas de Alicante descartan pedir una ampliación de licencias a la Generalitat Valenciana, competente en la prestación de este servicio público en la ciudad, al considerar el colectivo que el exceso de demanda que les tiene desbordados es una cuestión puntual que se ciñe al verano tras recuperarse el turismo y los eventos que se vieron frenados por la pandemia, lo que ha multiplicado los desplazamientos a estaciones, aeropuerto y lugares de celebración de actividades. Esto deja desasistidas las paradas a algunas horas, con esperas de más de 30 minutos; y conseguir un taxi por llamada telefónica es imposible en algunos momentos, con quejas que registró la propia asociación en Hogueras.

El Consell, por su parte, considerará la ampliación de licencias a medio o largo plazo al entender que es suficiente con "implementar medidas consensuadas con el sector para que haya más servicio en la calle con un efecto más inmediato", como es la suspensión de libranzas hasta septiembre, aprobada ayer. Actualmente en la comarca de l'Alacantí, en la que se enmarca la capital, hay 537.

La Asociación Alicantina de Radio Teletaxi pidió inicialmente en junio a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad que todos los vehículos disponibles pudieran adelantar la prestación de servicio los fines de semana a las 14 horas, en lugar de a partir de las 20 horas, como ocurría hasta entonces, medida que fue aprobada mediante una resolución, para intentar absorber la demanda. Al resultar insuficiente aún así, el colectivo solicitó hace dos semanas al Servicio Territorial de Transportes de la Generalitat Valenciana suspender las libranzas hasta el 11 de septiembre, es decir, el día de descanso semanal.

La directora general de Transportes firmó ayer esta petición y entró en vigor a medianoche, pues "se ha detectado una demanda constante por encima de las expectativas del sector del taxi en el área de prestación conjunta de Alicante. Las previsiones respecto al turismo y ocupación hotelera requiere de la disponibilidad total de la flota de taxis en días laborables, lo cual implica la anulación del día de descanso semanal hasta el 11 de septiembre de 2022", señala la resolución.

El colectivo pide a la Generalitat que acelere al máximo este tipo de decisiones pues han pasado medio mes de julio esperando una medida que podía haber aliviado antes el déficit de taxis. "La administración es receptiva pero le ha costado", señalan al respecto desde el sector del taxi ante sus propuestas para solucionar la problemática detectada. No obstante, los taxistas, por ley, tienen turnos y no pueden trabajar más de 16 horas seguidas.

Volviendo a las licencias, los taxistas de Alicante pertenecen a un área de prestación conjunta que depende de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, junto a San Vicente, Sant Joan, El Campello y Mutxamel, es decir, se corresponde con la comarca de l'Alacantí y cuenta con 537. En la provincia hay otras dos áreas de prestación conjunta, l'Alcoià-Comtat y la Marina Baixa, excepto l'Alfàs del Pi y Benidorm, cuyos taxis gestiona el Ayuntamiento, como ocurre en Torrevieja y Elche, donde peticiones como la suspensión del día de descaso semanal se habrían resuelto en 72 horas, considera Francisco Sánchez Soria, presidente de la Asociación Alicantina de Radio Teletaxi.

Un 30% más de llamadas

Según los datos de emisora que maneja la Asociación Alicantina de Radio Teletaxi, las peticiones de servicio han aumentado desde Semana Santa aunque realmente se han disparado por encima del 30% desde el último mes. Aparte estarían los taxis que se cogen en parada o dándoles el alto, que no se contabilizan. Este verano no hay vehículos suficientes para atender todos los servicios, es decir, que los usuarios no encuentran taxi, un servicio público que debe estar garantizado pero los propios taxistas insisten en que a partir del puente del Pilar baja el trabajo considerablemente y no es necesario el refuerzo ni más licencias.

Respecto a las licencias, desde la Conselleria de Movilidad apuntan también que "sería un proceso más a medio o largo plazo. Ahora mismo lo que estamos haciendo es implementar medidas consensuadas con el sector para que haya más servicio en la calle con un efecto más inmediato".

Por otro lado, los taxistas de Alicante reclaman a la Generalitat más ayudas para la adaptación de taxis a personas con movilidad reducida así como para su mantenimiento ya que son vehículos más grandes y con mayor consumo. "El 70% de los servicios adaptados son a pérdidas pero los clientes que lo necesitan tienen derecho a pedir un taxi para recorrer dos kilómetros e ir al hospital por ejemplo. Hay compañeros con vehículos de siete plazas y ni se lo plantean por el gasto que supone".

El área de prestación conjunta del taxi de Alicante y comarca cuenta con 22 vehículos adaptados y hay otros ocho susceptibles de esta transformación para cumplir con el estándar de la Unión Europea, que exige que el 5% de la flota está adaptada, por lo que esta zona cuenta con un déficit de 5 taxis habilitados para esta necesidad.

La Asociación Alicantina de Radio Teletaxi pone el ejemplo de la Comunidad de Murcia, con menos de 300 taxis y 43 de ellos adaptados. "Tienen ayudas y reciben al año 3.000 euros para sufragar el coste superior de estos vehículos".