La playa de perros de Alicante se queda sin servicios por cuarto verano consecutivo

La playa de perros de Alicante se quedará, un verano más, sin servicios, mientras en otras como la cala canina de Santa Pola, próxima a la anterior, tienen hasta chiringuito, por donde pueden moverse las mascotas sin correa y se les da cuencos de agua fresca. Este espacio cuenta con vigilantes que controlan que los animales lleven microchip y tengan la cartilla de vacunación al día. Sin embargo, el Ayuntamiento alicantino encadena cuatro veranos de fracasos consecutivos en el intento de dotar de servicios a la playa canina de Agua Amarga.

Para este año, el bipartito sacó a concurso la explotación de un "food truck" con terraza y alquiler de tumbonas y sombrillas en la playa canina de Agua Amarga por 23.976 euros, pero la única empresa que optaba "no reúne los requisitos, por lo que no se puede estimar su solicitud", según confirman desde el Patronato de Turismo, tras revisar la documentación que aportó. Era una oferta con una mejora en las condiciones al aumentarse el plazo en un mes y medio, desde el 1 de mayo hasta el 15 de octubre. En principio no está previsto sacar a concurso de nuevo el servicio iniciado ya el mes de agosto porque "no da tiempo".

Tanto la playa canina de Agua Amarga como la Caleta del Gossets, en el término municipal santapolero, entraron en funcionamiento para la temporada alta de 2016, pero su recorrido ha sido muy distinto. Durante los primeros años, el arenal para perros del término municipal de Alicante ofrecía no solo bebidas para los dueños de mascotas, también raciones de pienso. El quiosco, además de vender los refrescos, helados y tapas habituales en todas las playas, también disponía de comida de animales, bebida, collares, correas, toallas e incluso chalecos salvavidas para el baño seguro de los perros.

En las primeras licitaciones que el Patronato de Turismo realizó de los servicios turísticos de la playa, ésta contaba con hamacas y toldos con suplementos para perros como sombrillas bajas para que a las mascotas no les diera el sol directo, comederos, bebederos, anillas de seguridad para poder tenerlos atados y plataformas elevadas sobre la arena para el descanso del animal. Así como una zona adaptada como pipicán, un área de juegos para las mascotas y un punto de información sobre servicios de animales como veterinarios o tiendas especializadas.

En 2020 y 2021, la entidad municipal no recibió ninguna oferta ante la licitación del servicio. El pasado verano hubo hasta tres intentos de sacarlo adelante. En 2019 se intentó una vez con «food truck» y dos previas con chiringuito. Sin éxito. Sólo se mantiene la autorización municipal para que los canes puedan hacer uso del arenal y, eso sí, hay servicio de socorrismo y un espacio de estacionamiento sin asfaltar para una playa a la que siguen viajando familias con perro desde diversos puntos de España, que echan de menos el chiringuito y todo lo que ofrecía en los primeros años de funcionamiento este espacio de esparcimiento para mascotas junto al mar.

Por contra, una de las playas caninas referentes al sur de la provincia es la Cala dels Gossets, en Santa Pola, que incluso en 2018 fue declarada como mejor destino turístico a nivel nacional por este servicio, según el portal Travelguau, amparado por la Unión Europea y el Ministerio de Industria y Turismo. Este arenal se encuentra emplazado en el Cabo de Santa Pola, y se trata de una de las tres Calas del Cuartel, con gran valor paisajístico. Se inauguró en 2016 y sólo en las primeras temporadas de verano llegaron a pasar por ella cerca de 9.000 canes, teniendo en cuenta que es la primera de la comarca del Baix Vinalopó respetuosa con los animales todo el año.

Tiene 256 metros de longitud y 15 metros de anchura y en la temporada alta hay vigilantes que de 11 a 19 horas se encargan de controlar que todos los animales que acceden tienen microchip y la documentación oportuna, como la cartilla de vacunación. Tal y como explican desde el portal de Turismo del Ayuntamiento, no pueden acceder los perros con historial agresivo, con enfermedades infecciosas en curso, hembras en celo y cachorros hasta que no tengan todas sus vacunas.

Es un reclamo para múltiples veraneantes y a sólo unos metros cuenta con un parking habilitado y chiringuito donde el acceso a animales está permitido sin que lleven correa y se les ofrece cuencos con agua fresca. Entre las principales reclamaciones entre los usuarios destaca una mayor seguridad para evitar que los animales alcancen la carretera, muy próxima a la zona de baño.

Otros puntos de la provincia con playas o espacios de litoral para perros están en Dénia; Altea; Calpe; La Vila; El Campello; o Torrevieja. La mayoría de ellas sin servicios específicos