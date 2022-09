La provincia de Alicante necesita 9.000 nuevas plazas en residencias para cubrir la demanda

La provincia tiene una importante deficiencia de plazas en residencias para cubrir la demanda de personas mayores y dependientes. Alicante es la cuarta provincia con mayor población mayor de mayores de 65 años, 368.669 personas, pero es la novena con en plazas de geriátricos, con 9.108. Para llegar a cubrir la demanda de la provincia, señalan desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), sería necesario tener 9.325 plazas más, el doble de las que hay ahora.

Las más de 9.000 plazas que hay ahora disponibles en las residencias, indica José María Toro, presidente de Aerte, están por encima del 90% de ocupación, lo que en este sector se considera un lleno técnico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el número de plazas en residencias sea del 5% de la población mayor de 65. Es decir, que en la provincia debería de haber más de 18.000 plazas. La media española está en un 4,2%, pero la provincia cuenta únicamente con plazas para un 2,2% de las personas de más de 65 años. Para alcanzar al menos la media española sería necesario construir 6.376 nuevas plazas, mientras que para cubrir la demanda serían necesarias 9.325, según datos de Aerte, más del doble de las que hay ahora.

Toro ha indicado que tanto la provincia de Alicante como la Comunidad Valenciana "tienen una carencia importante de atención". La lista de espera, ha apuntado, es muy grande dado que "los centros están a un nivel de ocupación muy alto", lo que además provoca que no solo haya una espera para encontrar residencia, sino que cuando se obtiene una plaza esta sea lejos de la residencia habitual, cuando la plaza "tiene que ser cercana a casa o de los familiares".

El presidente de Aerte ha señalado también que hay un problema de falta de profesionales, en especial desde la pandemia, cuando ni siquiera "con ofertas económicas por encima del 75% del convenio" se han encontrado enfermeros en algunos casos. A nivel nacional, ha indicado, faltan 120.000 enfermeros desde antes de la pandemia y desde entonces Sanidad se ha llevado a mucho personal por bolsas y "ahora es difícil encontrar personal de enfermería y también de auxiliares".

El problema con la falta de plazas, ha añadido, no se ciñe solo a las de los geriátricos, sino también a las residencias para personas con algún tipo de discapacidad: "Es un problema histórico, un tema que parece crónico. Es muy difícil encontrar un plaza, como también pasa en los centros de días. No se da respuesta y la necesidad es mayor que la capacidad que tiene el sistema. Faltan plazas de todo tipo: residenciales, de discapacidad y de mayores".

Posibles soluciones

Toro ha indicado que los esfuerzos de la Generalitat para mejorar el número de plazas con el Plan Convivint son positivos, pero ha pedido más colaboración entre los organismos públicos y las entidades privadas para aumentar el número de plazas. Algo que, como él mismo ha señalado, supone aumentar la competencia, algo no habitual en una patronal, pero que ha considerado "necesario para atender a todos los mayores y personas dependientes que lo necesitan".

La deficiencia del Plan Convivint de la Conselleria, ha apuntado Toro, es que la previsión de las nuevas plazas "no llega al 15% de la necesidad que tenemos, que va a ir a más por el envejecimiento de la población". Con el Plan Convivint, el Consell prevé cubrir cerca de 3.500 plazas en toda la Comunidad, cuando la necesidad autonómica es de 22.000. Una de las posibles soluciones, ha comentado el presidente de Aerte, habría sido utilizar los fondos europeos Next Generation con este fin, como se ha realizado en Cataluña o Castilla-La Mancha.

"Lo ideal sería, para no dejar a la gente sin atender, que el Plan Convivint se apoyara en un plan de cooperación público-privado para la puesta en marcha de estas plazas contando con la financiación de los fondos Next Generation pero la Consellería de Igualdad no ha planteado ningún programa complementario por lo que se dejará de atender a muchísimas personas que no podrán tener plaza en un centro por una deficiente planificación", ha apuntado el presidente de la patronal.

El presidente de Aerte ha indicado que si la administración no tiene la capacidad de generar todos los recursos podría buscar la colaboración con las entidades privadas para complementar la demanda, ya que dejar a la gente sin atender "sí es un problema y puede generar situaciones dramáticas".

Nuevas plazas

El Plan Convivint presentado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas plantea la construcción de 10 centros residenciales nuevos en la provincia de Alicante. Aunque no especifica el número de plazas por centro, los proyectos de la Generalitat Valenciana están en una media de 70 plazas, por lo que desde Aerte calculan que se podrían crear unas 700 plazas nuevas en la provincia.

Si el plan se desarrolla adecuadamente y construye todas las plazas previstas, ha indicado Toro, "quedarían todavía 8.625 plazas por construir para llegar al ratio de la OMS y 5.676 para llegar a la media española".

Alicante es la tercera provincia de España con menos plazas en residencias para mayores por habitante: 21,5 plazas por cada mil personas mayores de 65. Únicamente Murcia, con 21,4 plazas; y Las Palmas, con 16,8; cuentan con un ratio inferior en este sentido. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha apuntado que la Comunidad en su conjunto solo ofrece ayuda a domicilio al 2,13% de los mayores, frente al 5,07% a nivel nacional.