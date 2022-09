Los cinco sindicatos con representación en el Ayuntamiento han pedido al alcalde de Alicante, Luis Barcala, una reunión "a la mayor brevedad posible" para avanzar en la implantación de la carrera profesional, una fórmula rechazada por la Subdelegación de Gobierno que en la práctica supondría un aumento en el sueldo por cuestiones como la antigüedad, el puesto de trabajo, la formación, la participación en logros o el desempeño laboral, entre otros condicionantes.

Las centrales sindicales municipales (SEP, UGT, CCOO, CSIF y Fesep) recuerdan en un documento que el pasado mes de junio se aprobó en Pleno el Reglamento de evaluación del desempeño y rendimiento y carrera profesional, que debe dar paso a la constitución de mesas de trabajo para su desarrollo. En estos dos meses y medio desde la aprobación plenaria, sindicatos como el SEP subrayan que "el único avance que se ha producido es que desde el Servicio de Recursos Humanos se ha solicitado, a las diferentes secciones sindicales, que se facilite el nombre de las personas designadas para formar parte de la Comisión Técnica de Coordinación y Desarrollo de la Carrera Profesional".

La implantación de la carrera profesional es una de las promesas electoral que hizo Barcala en la campaña de 2019. De hecho, la dejó por escrito en un documento firmado con los sindicatos municipales poco antes de la cita con las urnas en la que revalidó su cargo.

Fue en mayo de 2019, a dos semanas de las elecciones municipales, cuando Barcala anunció que había "logrado abrir el proceso para implantar en el Ayuntamiento de Alicante la carrera profesional, una reivindicación histórica de los sindicatos, con la que el gobierno popular va a conseguir reconocer y valorar la trayectoria profesional de los funcionarios municipales".

El regidor popular explicaba entonces, en la previa de las elecciones, que “la previsión de economías realizada por el Ayuntamiento va a permitir asumir el compromiso de aumentar la dotación presupuestaria para que se inicie la carrera profesional de los empleados públicos, tal y como nos comprometimos cuando accedimos al gobierno hace un año”.

Previa a la aprobación en pleno del Reglamento para la implantación de la carrera profesional se supo que el intento de Barcala de subir el sueldo a los funcionarios municipales, en cumplimiento de esa promesa electoral de 2019, chocaba de frente con la pretensión de la Subdelegación del Gobierno, que llegó a dar un mes de plazo al Ayuntamiento para que anulase el acuerdo incluido en la aprobación de los Presupuestos municipales de 2022, que incluye una partida de 205.836 euros para impulsar la carrera profesional por, supuestamente, incumplir la ley de los Presupuestos Generales del Estado por suponer un aumento salarial de los funcionarios superior al 2% permitido.

Según la Subdelegación del Gobierno, los Presupuestos Generales del Estado de este año establecen que en 2022 "las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2% respecto a las vigentes al 31 de diciembre de 2021”. Sin embargo, según añadieron el pasado junio en un escrito remitido al Ayuntamiento, tras analizar la documentación requerida en "diversas "ocasiones al Ayuntamiento de Alicante relativa a la aprobación del citado acuerdo y su adecuación a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se concluyó "que la citada partida presupuestaria es contraria al artículo 19 de la Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado para 2022 por contener un incremento retributivo superior al 2%".

De no aceptar el Ayuntamiento, que no lo ha hecho, la anulación de esa partida para impulsar la carrera profesional, la Subdelegación anunció que podría impugnar el acuerdo a través de un Contencioso-Administrativo. Por tanto, es más que probable que el conflicto acabe en los juzgados si finalmente el bipartito sigue dando pasos adelante, aunque sean a un ritmo más lento del prometido a los sindicatos en la previa de elecciones.

Tras ese pulso, sindicatos como el SEP recuerdan que el concejal de Recursos Humanos reiteró su “firme voluntad” de desarrollar la Carrera entre los empleados municipales y de defender “hasta las ultimas consecuencias” el acuerdo para su implantación alcanzado con los sindicatos.

Sin embargo, el retraso de años en la implantación de la carrera profesional ha provocado protestas sindicales a las puertas del Ayuntamiento y también la negativa de siglas como el SEP a participar en la tradicional Comida de Santa Rita, en el día de la Patrona de los funcionarios. En esa línea, el SEP, en un escrito reciente, recordaba que cuando anunciaron su plante en la comida ya preveían que los tiempos no se iban a cumplir: "Veíamos prácticamente imposible que la Carrera Profesional fuera una realidad este año, motivo por el cual declinábamos la invitación. A pesar de que fuimos el único sindicato que hizo publico que no acudiría a la mencionada comida, estamos convencidos de que hicimos lo correcto, no en vano, lamentablemente, de momento, el tiempo nos esta dando la razón".