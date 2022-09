La Concejalía de Sanidad de Alicante ha señalado que ha cumplido con su responsabilidad en el solar de Benisaudet que los vecinos han señalado como plagado de ratas. Sus tareas se circunscriben a la limpieza del solar, la cual han defendido que han realizado este verano, mientras que la empresa de control de plagas ha desinfectado cinco veces la zona.

Los vecinos de una urbanización del barrio de Benisaudet, en Alicante, han protestado esta semana por la aparición de ratas en este solar que es propiedad del Ayuntamiento. Tere Martínez, presidenta de la comunidad de vecinos, ha remarcado la "impotencia" que tienen los vecinos ya que "llamas a la Concejalía de Sanidad y le pasa la pelota a otro".

En lo que respecta a la desinfección de plagas, la responsable es la empresa Lokímica, quienes han realizado cinco actuaciones contra las ratas en ese solar. La empresa de control de plagas ha señalado que el solar, ubicado en el número 18 de la calle Almoradí, ha sido objeto de las ratas en diversas ocasiones, pero que se ha actuado siempre que ha habido un aviso. Además, han añadido que se hacen controles periódicos de la zona, y que el último se realizó este mismo lunes.

Tanto la empresa como el Ayuntamiento han apelado a la responsabilidad de no tirar basura fuera del horario restringido y han hecho especial hincapié en los restos orgánicos de comida, cuyo horario para tirar la basura comienza a las 21.00 horas. Además, también han remarcado la importancia de no dejar comida para otros animales, ya que, aunque el objetivo es que sea para los gatos, puede atraer también a los roedores.

Los vecinos, por su parte, han insistido en que la plaga de estos roedores que han entrado incluso en algunas viviendas y que no se ha solucionado. Lokímica ha insistido en que no es tan fácil como llenar la zona de veneno para las ratas porque sería perjudicial para mascotas como los perros. "Si por allí pasean perros que lo vallen. Es una impotencia la que tenemos los vecinos porque las ratas campan a sus anchas y son como conejos de grandes. Cuando había gatos esto no pasaba", ha indicado Martínez. La empresa, sin embargo, ha defendido que una parte del solar sí está vallada.

Además, Lokímica ha insistido en que la responsabilidad del control de plagas en las urbanizaciones es de la comunidad de propietarios, en especial en aquellas que cuentan con una zona ajardinada.