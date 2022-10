La polémica por la construcción de un aparcamiento en el barrio alicantino de Babel, que tiene en contra a las asociaciones vecinales pero que cuenta con el apoyo de la hoguera Babel-Els Antigons, cuenta también con el rechazo de Unidas Podemos, que pedirá la retirada del mismo.

La formación llevará al próximo pleno de Alicante la retirada del proyecto de obras denominado "Acondicionamiento de parcela para aparcamiento en superficie entre las calles: Nadadora Carmen Soto, Francisco Muñoz Llorens y Banda Claveles" promovido desde la Concejalía de infraestructuras y con un coste de 550.743,71 euros.

La coalición critica que que "una vez más, se vuelve a incidir en el asfaltado del espacio público y no solucionar las necesidades de dotación de zonas verdes equipadas con juegos infantiles y biosaludables, como lugares de encuentro y socialización vecinal, algo que en numerosas ocasiones han reclamado las y los vecinos de este barrio".

Xavier López, portavoz de la colisión el ayuntamiento de Alicante, solicitará que se restablezcan los canales de diálogo con las entidades vecinales del barrio y se adecúe la propuesta a las necesidades ampliamente reivindicadas.

Además, desde Unides Podem-EUPV aseguran que el cambio de uso de parque deportivo a aparcamiento no es posible según lo indica la normativa urbanística, si no hay una modificación previa del planteamiento, por lo que sería un uso no admitido en ese suelo dotacional.

Las dos asociaciones vecinales, Gran Vía Sur y Parque del Mar, presentaron este lunes un recurso por su parte por vía telemática al Ayuntamiento dirigido tanto a la Concejalía de Urbanismo como a la propia alcaldía. Lorenzo Pérez Verdú, presidente de la asociación de vecinos Parque del Mar, señala que la petición de una zona verde está "consensuada por las dos asociaciones vecinales de la zona" y que el aparcamiento no cuenta con apoyos, pese a que la hoguera Baver-Els Antigons pidió su construcción.

El aparcamiento se aprobó por 550.743 euros en la pasada Junta de Gobierno Local, celebrada el 11 de octubre, y prevé la utilización del solar ubicado entre las calles Nadadora Carmen Soto, Francisco Muñoz Llorens y Banda Los Claveles para su construcción en un plazo de cuatro meses.