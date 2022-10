La Conselleria de Sanidad, a través del Centro de Transfusión, hace un llamamiento a la ciudadanía mediante una campaña de sensibilización para que donen plasma, una sustancia que forma parte de la sangre, con la que cada vez se fabrican más medicamentos para tratar distintas enfermedades, como la hemofilia, patologías inmunitarias, algunas infecciones y una diversidad de trastornos graves. Además, las plaquetas que se extraen se destinan a Oncología.

De ahí que el Centro de Transfusión haya aprovechado el maratón "Dona sangre entre bambalinas", que se celebra durante todo el día de hoy en el Teatro Principal de Alicante, para hacer una campaña especial de captación de plasma con un punto de información.

En sangre se cubre por ahora la demanda hospitalaria de 250 donaciones diarias en la provincia de Alicante y unas 60/700 en la Comunidad Valenciana. Aún así sigue haciendo falta sangre pues se necesita especialmente para pacientes de Oncología pero también para Urgencias, partos, y cirugía.

El plasma se importaba de Estados Unidos, del que toda Europa tenía una gran dependencia a la hora de obtener este componente. En el país norteamericano hay una gran industria porque se paga al donante pero con la pandemia la oferta de plasma cayó en picado ya que los ciudadanos dejaron de donar y obligó a los países clientes a autoabastecerse.

Sin embargo, no hay reservas para abastecer una demanda dirigida en gran parte a la fabricación de medicamentos hemoderivados y de momento no se ha conseguido ser autosuficiente en recursos de plasma, fin que se persigue para no tener que volver a depender de un país extranjero, un problema común a la mayoría de naciones europeas, aparte que se prefiere al donante más cercano y altruista.

"Es una donación especial. Solo se recoge plasma y se devuelve el resto de componentes a quien dona. Con ella se pueden hacer medicamentos derivados de plasma, que tampoco se pueden fabricar, igual que sucede con la sangre, solo se obtiene a través de la donación", explica la doctora Mabel Ortiz de Salazar, jefa de Servicio del Centro de Transfusión.

Según indica la doctora, existe una necesidad de plasma en toda España y Europa, y en general a nivel internacional. "Cada vez hay más y a nivel general se intenta potenciar la donación de plasma. Igual que necesitamos ser autosuficientes en sangre, lo necesitamos solo en plasma y no tener que depender de un país extranjero. Hasta ahora no somos autosuficientes y había que importarlo de otros países, fundamentalmente EE UU. Se intenta ser autosuficiente en derivados hemoplasmáticos".

"Igual que necesitamos ser autosuficientes en sangre, lo necesitamos solo en plasma y no tener que depender de un país extranjero" Doctora Mabel Ortiz de Salazar - Jefa de Servicio del Centro de Transfusión

Esto aún no se ha conseguido, porque con lo que se dona actualmente no es suficiente para lo que se necesita. Puede donar plasma cualquier persona entre 18 y 65 años, que sea ya donante de sangre y tenga buenas venas. Es una extracción que se tiene que realizar con cita previa porque se hace con una máquina especial en el Centro de Transfusión mediante un procedimiento de 45 minutos de duración denominado aféresis. Este procedimiento se extrae sangre, se separa parte de la sangre, como las plaquetas o los glóbulos blancos, y el resto de la sangre se devuelve al donante.

"Se necesita porque cada vez hay más enfermedades que se tratan con derivados plasmáticos así que las necesidades van creciendo", señala la doctora. De una donación normal de sangre también se puede extraer plasma pero en mucha menor cantidad y frecuencia que si se da solo plasma, de ahí que se hagan campañas especiales de plasma y plaquetas.

En cuanto a la sangre en sí, el Centro de Transfusión hace un llamamiento a los jóvenes para que releven a los actuales donantes, que se van "jubilando". "Tenemos que conseguir que cada vez más jóvenes se integren en la donación", señala Mabel Ortiz de Salazar.

Campaña en el Teatro

El Teatro Principal de Alicante acogerá durante todo el día de hoy la fiesta solidaria «Dona sangre entre bambalinas» organizada por el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana para donar sangre y captar a nuevos donantes.

Las puertas del teatro se han abierto a las 9.30 horas y se mantendrán así de forma ininterrumpida hasta las 21 horas. Las personas que quieran donar deben acudir bien hidratadas y no en ayunas.

El proyecto «Dona sangre entre bambalinas», que este año celebra su VI edición, tiene como objetivo aumentar los donantes de sangre en la ciudad. Desde la institución sanitaria se vuelve a preparar un itinerario sencillo y con muchas sorpresas y actuaciones, donde el donante vivirá una experiencia única, con la participación de los cuatro Conservatorios Superiores y Profesionales de Danza y Música de Alicante. «Altruismo, arte en vivo y una puesta en escena maravillosa, prometen una jornada de puente inolvidable para Alicante», aseguran desde el Centro de Transfusión. De cada donación se puede transfundir a 3 personas y es la pieza clave para el tratamiento y la recuperación de muchos pacientes.

En las cinco ediciones anteriores del maratón se han conseguido 1.825 donaciones y 163 donantes de primera vez. El Centro de Transfusión agradece el compromiso mostrado por el Ayuntamiento y la dirección del Teatro con todo su equipo técnico. El apoyo y excepcionalidad de los donantes y de los colaboradores hace que sea posible conseguir las necesarias donaciones de sangre, también necesarias en el puente de noviembre.