Barceló se empadrona en Alicante: podrá votar la lista que lidere en las elecciones municipales de 2023

Ana Barceló podrá votar la lista que encabezará en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán el 28 de mayo de 2023. Parece una obviedad, pero no lo es. No al menos en el PSOE y en Alicante. Su antecesor en el cargo de alcaldable socialista, Francesc Sanguino, no pudo protagonizar la habitual foto de una típica jornada electoral, posando para las cámaras, sobre en mano, esperando a los "clics" de los reporteros gráficos para introducir la papeleta de turno en la urna.