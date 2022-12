Ni pediatras de plantilla ni contratos de guardia suficientes para atender la demanda asistencial actual en el Hospital de Sant Joan. Es lo que critica el Sindicato Médico, que afirma que no hay número de consultas suficientes, ni área de observación en condiciones, ni enfermería específica destinada a Urgencias pediátricas, ni triaje en condiciones, por lo que solicitan contratos estructurales, aumento de la plantilla de médicos de urgencias pediátricas y que se dote de personal de Enfermería para estas urgencias, entre otras demandas.

En un escrito dirigido a la gerente del área de Salud de Sant Joan, Beatriz Massa, el Sindicato Médico expone que las urgencias pediátricas están experimentando en las últimas semanas un aumento de consultas nunca visto. Lo que en temporadas anteriores se asumía como un pico puntual de 50 pacientes en una guardia de 24 horas, en las últimas semanas se están atendiendo picos de hasta 84 pacientes al día. Esta atención para un único médico en un turno de 24 horas sostienen que es inasumible y un riesgo innecesario para los menores.

"A pesar de la penosidad y precariedad que supone trabajar en un contrato de guardias, por ser turnos de trabajo continuado a destajo de 17 o 24 horas sin descanso, éstos siguen siendo la piedra angular de las Urgencias pediátricas, que son atendidas en horario de guardia por una plantilla de cuatro facultativos en contratos de guardias. Siendo las horas de guardia de unas 570 horas al mes y cada contrato de guardia unas 135 horas al mes, el número de facultativos para cubrir la asistencia sería de 4,2 facultativos. Los números indican que el número de contratos destinados a Urgencias pediátricas es del todo insuficiente, más aun si tenemos en cuenta que nunca se ha sustituido por vacaciones o enfermedad", señalan.

En el escrito de denuncia de la sobrecarga de trabajo en pediatría, consensuado por la mayoría de pediatras, explican que los niños que acuden a Urgencias pediátricas de lunes a viernes en horario de mañanas son atendidos unas veces por el Servicio de Pediatría a pesar de ser pacientes de Urgencias y otras veces por los médicos con contrato de guardia a pesar de ser jornada ordinaria.

"Incongruencia que no se habría dado de no haber perdido la plaza de pediatría que se amortizó en octubre de 2021. La plantilla de pediatras, por tanto, se hace aun más insuficiente desde octubre de 2021, para cubrir las guardias de los 365 días del año. Recientemente hemos comunicado el incumplimiento de la orden de 21 de enero de 1999 que fija como máximo el número de 3 guardias al mes, y en no pocas ocasiones los pediatras de plantilla exceden de las tres guardias mensuales establecidas como máximas y tampoco se ha respondido a esta petición".

UCI neonatal

En lo que respecta al pediatra de guardia (hospitalización y UCI neonatal), su función en las guardias es atender a los niños hospitalizados en pediatría, neonatología, maternidad y UCI neonatal. "Niños por tanto, susceptibles de empeorar y que pueden requerir, y requieren en no pocas ocasiones, la atención del pediatra de guardia durante toda la guardia sin descanso .El pediatra de guardia tiene a su cargo una UCI neonatal que es referencia de la mitad norte de la provincia y que atiende pacientes críticos, muy complejos y delicados susceptibles de empeorar en cualquier momento. Además los fines de semana el pediatra de guardia pasa visita a todos los niños ingresados en UCI neonatal y hospitalización, da altas y asiste a los recién nacidos en la maternidad exactamente igual que si de una jornada ordinaria se tratara".

En este sentido, afirman que en un turno de trabajo a destajo de 24 horas sin descanso tiene a su cargo niños críticos. "A esta sobrecarga, como se ha dicho, hay que sumarle la ingente cantidad de niños que acuden a Urgencias, vistas solamente por el medico que trabaja a destajo en turnos de 17 o 24 horas. Así, el pediatra de guardia, para evitar tiempos de espera indecentes para la población pediátrica, se ve en la obligación moral de colaborar con el ya saturado compañero de Urgencias, dejando de lado al paciente ingresado, incluyendo la UCI neonatal. Por tanto, "ni los pediatras de plantilla, ni los 4 contratos de guardias, son suficientes para atender la demanda asistencial actual". Un incremento de las Urgencias que, afirman, no es exclusivo del área de Salud de Sant Joan.

“Ante esta problemática, consideramos necesaria la puesta en marcha de planes de contingencia, que contemplen medidas tanto estructurales como de recursos humanos: crear espacios donde ubicar a los pacientes pediátricos a la espera de tener camas en hospitalización o en las unidades de críticos; habilitar salas de pre-altas, donde los menores puedan esperar en condiciones adecuadas y refuerzos de personal sanitario a todos los niveles".

Deficiencias

Entre las deficiencias que enumera el Sindicato Médico destacan que no hay numero de consultas suficientes ni área de observación en condiciones; tampoco Enfermería ni técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería; ni triaje en condiciones. "En muchas ocasiones no se toma la temperatura a los niños que acuden por fiebre, ni se toman constantes o saturación en niños que vienen por problemas respiratorios. Acciones (entre otras), que si no vienen de triaje, las acaba haciendo el propio pediatra de Urgencias, sobrecargado ya de por sí".

Los pediatras reclaman que se sustituyan los contratos de guardias por contratos estructurales para estabilizar así la plantilla de urgencias pediátricas; que se incremente la plantilla de médicos de Urgencias pediátricas; se adecuen las plantillas de pediatras y médicos a las necesidades asistenciales actuales devolviendo la plaza de pediatría que se amortizó en octubre de 2021; se disponga de otro médico en horario de mañana y tarde tanto entre semana como fines de semana; y que se facilite a los pediatras de Atención Primaria que así lo deseen colaborar con la Urgencia pediátrica y se les remunere por ello como módulos de tarde en atención especializada".

Asimismo, que los pediatras de plantilla no excedan de tres guardias mensuales; se adecuen espacios adecuados a la demanda, donde se atienden las urgencias; un triaje de Urgencias pediátricas adaptado a la urgencia pediátrica en la que se haga una valoración inicial real de la urgencia con toma de constantes para agilizar la asistencia del niño; se dote de una sala de observación real donde puedan estar los niños que deben vigilarse; y se dote de personal de enfermería destinado específicamente a Urgencias de pediatría.