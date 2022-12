El entorno de Alicante concentra la mayor cantidad de universitarios de la provincia. Es uno de los primeros datos que han salido a la luz del Censo de Población y Viviendas 2021, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha empezado a desgranar con un avance de las principales cifras. Entre otros aspectos, se ha dado a conocer el número de personas de cada municipio con estudios superiores, así como la proporción que suponen sobre la población mayor de 16 años a nivel provincial, variable esta última que también es posible conocer para cada localidad a través de las diversas cifras publicadas. Y, en la demarcación alicantina, el área metropolitana de la capital cuenta en general con un nivel formativo más alto que el resto.

Así, en Sant Joan d'Alacant el 36,51% de sus habitantes mayores de 16 años tienen estudios universitarios, la tasa más alta entre los municipios alicantinos con más de 10.000 habitantes; en términos absolutos son 7.557 titulados. Le siguen la ciudad de Alicante con un 32,79% y El Campello con un 32,65%, y a continuación se sitúa Mutxamel con un 31,26%. Por su parte, San Vicente del Raspeig ocupa el sexto puesto, con un 29,41% de vecinos con una carrera; en el quinto se cuela Altea, con un 30,72%. El resto del grupo de cabeza lo componen Dénia (29,34%), l'Alfàs del Pi (27,89%) y Alcoy (27,1%). Estas nueve localidades son las únicas de las 37 con más de 10.000 habitantes que superan la media provincial, que es del 24%.

En el otro extremo, el farolillo rojo de la tabla lo ocupa Rojales, con 1.134 universitarios, un exiguo 7,68% de su población mayor de 16 años. También son muy bajos los índices de Torrevieja y Pilar de la Horadada, un 13,86 y 14,58%, respectivamente, seguidos del 15,72% de Monóvar. El furgón de cola que componen las localidades que no llegan a un 18% de población con estudios superiores lo completan Calp (16,01%), Crevillent (16,56%) y Xàbia (17,75%). Tampoco llegan al 20% de vecinos con alta formación académica otros ocho grandes municipios, entre ellos Orihuela, Benidorm, Elda y Petrer.

De esta forma, aunque no se trata de reglas que se cumplan de forma exacta, se pueden trazar algunas ideas acerca de la distribución de las personas con titulación universitaria en la provincia. Por ejemplo, la estrecha relación entre un mayor nivel de formación y una mayor renta; en este sentido, cabe recordar que Sant Joan d'Alacant tiene la renta per cápita más alta entre los municipios alicantinos con más de 20.000 habitantes, y que ese ranking también lo lideran las localidades del área metropolitana. Asimismo, en cierta medida no supone una sorpresa que en la parte baja de la tabla haya localidades muy turísticas o con un alto componente residencial, aunque ni lo sean todas las que están, ni estén todas las que lo son.

Otro factor que a simple vista parece determinante es el de la presencia de un campus universitario, y cómo eso favorece que profesorado y personal administrativo cualificado resida en ese municipio. Pasa en Sant Joan d'Alacant y Altea con la Universidad Miguel Hernández (UMH), en San Vicente del Raspeig con la Universidad de Alicante (UA), en Alcoy con el campus de la Universitat Politècnica de València (UPV) y en Dénia con la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La excepción aquí la marca Elche, que pese a ser la sede principal de la UMH tiene un 22,71% de titulados superiores; hay que tener en cuenta, eso sí, otros factores como el gran tamaño de la ciudad o el peso de la industria manufacturera.

La segunda ciudad de la provincia se queda así por debajo de una media que ya de por sí es muy baja. Según los datos avanzados por el INE, Alicante es la cuarta demarcación con menos universitarios de toda España en relación a su población, tan solo por delante de Toledo, Almería y Cuenca, y muy lejos de la media nacional del 31,8%. En términos absolutos, las personas con una titulación superior son 384.314.

El profesor de Geografía Humana de la Universitat de València José Vicente Sánchez, natural de Calp, señala que es inequívoca la relación de las características demográficas y socioeconómicas de la provincia de Alicante con la relativa escasez de personas con estudios superiores y su distribución en el territorio. Algunos de los factores más característicos de esto son la oferta de empleo poco cualificado en sectores como el turismo y la industria manufacturera. No obstante, alude también a otros aspectos, y que incluso los citados condicionantes no tienen por qué ser vistos como algo peyorativo sin más.

El experto apunta, en este sentido, a la importancia de "las relaciones de proximidad", en este caso a las sedes universitarias, y señala que "a lo mejor a un potencial alumno universitario que viva lejos de Alicante le puede interesar más cursar una Formación Profesional especializada en Turismo, por ejemplo". Así, no tendría estudios superiores, pero sí la posibilidad de acceder a puestos cualificados en el sector. "Las mentalidades han cambiado, y ahora alguien que vive a más de 30 minutos de una universidad ya no se mueve tan fácilmente", agrega, en contraposición a las generaciones anteriores, donde "para los padres era un objetivo fundamental que sus hijos estudiaran una carrera".

Además, cita la "especialización productiva" de un territorio y de los estudios universitarios hacia ese sector, así como de "su capacidad para atraer talento". Esto puede darse, por ejemplo, en los campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH y de Alcoy de la UPV, muy enfocados uno en el área sanitaria y el otro en el campo técnico, lo que favorece una mayor concentración de titulados, como así ocurre. Y asimismo señala, sobre los relativamente pocos universitarios de Alicante, que en provincias poco pobladas pero con capitales de cierto tamaño y universidades potentes, resulta más fácil que la proporción de titulados sea alta, pero a su vez concentrados en la capital y su entorno.