"Voy a acabar la legislatura como vicealcaldesa y como concejal de Turismo". De ahí no ha salido la vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen Sánchez, al ser preguntada sobre su futuro político, al ser relegada por su formación, que ha elegido a Adrián Santos Pérez, concejal de Urbanismo, como cabeza de lista de los naranja en las municipales de 2023. "Lo que voy a hacer es acabar la legislatura como vicealcaldesa y como concejal de Turismo", ha señalado Sánchez, en alusión a la designación del "oficialista" Pérez como el "número uno" de Ciudadanos. Repreguntada sobre su futuro, Sánchez ha añadido: "Un día en política es un mes y un mes es un año. De momento, voy a acabar la legislatura como vicealcaldesa y como concejal de Turismo". De nuevo, cuestionada sobre qué hará en mayo, fecha de la cita con las urnas municipales, ha insistido: "Voy a acabar la legislatura como vicealcaldesa y como concejal de Turismo".

Sánchez aterrizó en Ciudadanos en 2015, como diputada autonómica, llegando a ejercer de síndica de la formación tras la ruptura del grupo parlamentario. En 2019, fue la cabeza de lista de Ciudadanos en Alicante, lo que le permitió acceder a la Vicealcaldía tras el pacto de gobierno suscrito entre el PP y Ciudadanos, que dirigen el ejecutivo municipal en minoría durante este mandato.

Algo más explícito, aunque no mucho más, se mostró este martes su compañero de grupo y de corriente dentro de Ciudadanos, Antonio Manresa. El portavoz de bipartito dio por hecho que no continuará como representante de la formación naranja en el próximo mandato. Y no porque las expectativas electorales del partido naranja sean las que son, sino porque Manresa asume que Ciudadanos no le incluirá en las listas para las municipales de mayo de 2023. "El partido ha agradecido el trabajo realizado por los concejales, a buen entendedor sobran palabras. ¿Que si nos abren la puerta? Yo creo que sí, me remito a esas palabras", señaló Manresa, en alusión al comunicado emitido la pasada semana por la formación en el que se anunciaba el próximo alcaldable de Ciudadanos en Alicante, apuntando que "el comité autonómico ha querido agradecer a la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, así como al resto de ediles naranjas, su dedicación y entrega por el proyecto de Ciudadanos, y su gran labor al frente de sus competencias de gobierno".

Respecto a esa decisión del comité autonómico de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana de designar al también concejal Adrián Santos Pérez como próximo candidato de la formación naranja a la Alcaldía de Alicante, Manresa se limitó a acatarla, sin más valoraciones. "Es una decisión del comité autonómico. Como afiliado, acepto las decisiones. Cuando me enteré, felicité a mi compañero", añadió el edil de Cultura.