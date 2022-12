Siete meses desde que accedió al cargo y, en sus primeros presupuestos universitarios, se ha visto obligada a rectificar para poder pagar las nóminas, en plena negociación por el Plan Plurianual de Financiación que debería desahogar las arcas de los campus. La consellera Bueno también se enfrenta a la decisión de la UMH que ha llevado la implantación de Medicina en la UA a los tribunales, aunque espera que se quede en una anécdota.

Los presupuestos para las universidades han tenido que aprobarse en «segunda convocatoria» ¿qué pasó para que no llegara ni para las nóminas?

El presupuesto de las universidades ha pasado de 777 millones en 2022 a 824 en 2023, además de los 95 millones para el Plan Plurianual de Financiación. Hemos atendido a esa situación de bloqueo presupuestario que nos dijeron las universidades.

¿No se pudieron hacer bien las cuentas antes?

Hicimos todas las cuentas trabajando codo con codo con las universidades. Yo haría la lectura positiva de que les hemos atendido. Con la dotación adicional garantizamos el pago de nóminas y quiero agradecer la colaboración de los rectores y rectoras.

Deuda histórica

Igual no se tuvo en cuenta que la deuda histórica cubría el desfase que arrastraban para gastos básicos y ese pago acababa.

Se ha tenido en cuenta todo, y quiero destacar que este Gobierno siempre ha cumplido con las universidades desde 2015, pagando la deuda de 442 millones incluso en situación de pandemia. Estamos haciendo un esfuerzo económico para atender sus necesidades y trabajando por un Plan de Financiación que permita plantear la senda de las universidades.

Financiación

Advirtieron desde la UA, como portavoces en la Conferencia de Rectores, que el ansiado plan nace corto.

No tengo ese sentir, creo que la situación es positiva. Hay 95 millones que es el equivalente de la deuda, convertida en estructural, y ahora trabajamos en el modelo del plan que tenemos que conseguir que sea de consenso. Me han pedido que esté en las reuniones de trabajo y ahí estaré porque en principio no había presencia de la conselleria. El plan dará estabilidad porque les permitirá saber en base a qué indicadores van a estar financiadas. Al margen de que esperamos que en años sucesivos se pueda incrementar la financiación.

¿Quiere decir que esta vez no van a destinar mucho más?

Una cosa es el montante global para la financiación de las universidades y la otra parte consiste en diseñar el Plan Plurianual de Financiación con indicadores de consenso para el que habido dos reuniones.

¿Entonces no se podrá tener este año como anunciaron?

Sí se va a tener, queremos tenerlo para marzo. Le hablo en curso académico porque como universitaria veo los años de septiembre a junio, pero intentaremos que se tenga en cuenta para el ejercicio de 2023. Tengo mucha fe en que se va a conseguir.

¿Incluirá el plan de inversiones que reclaman los rectores?

Se verá en las reuniones de trabajo. Junto al convenio colectivo, para el que hemos planteado el instrumento jurídico que permite desbloquearlo, eran los dos compromisos que teníamos. Nos encontramos al entrar en 2015 como la única comunidad sin convenio ni plan financiero. Hemos cumplido mucho más que los gobiernos anteriores.

La sede

Su conselleria en Alicante, la primera fuera de Valencia, ¿está asegurada?

Una conselleria para Alicante era algo que reivindicaba como ciudadana, se merecía tener una pata del Gobierno y es la primera vez que se descentraliza por apuesta del presidente Puig. No tengo la más mínima duda que la mejor inversión para Alicante ha sido la conselleria, que ha empoderado a Alicante y a la provincia, con toda rotundidad, porque nos ha puesto en la agenda política. La ubicación está asegurada, lo que nos falta es encontrar un espacio físico definitivo en la ciudad, que sea fácilmente reconocible, porque en Ciudad de La Luz estamos de manera provisional y la conselleria tiene que dejar paso al cine y a los rodajes.

¿Barajan ya algún edificio?

Lo estamos barajando en el centro de la ciudad, como están el resto de instituciones, y que pase a ser un referente. Puede ser de alquiler, pero tenemos que trasladarnos en tres meses.

¿Así que cuando haya Plan de Financiación habrá nuevo edificio?

No sé si llegaremos a esa completa sincronización (se ríe). La política tiene la obligación de ponérselo más fácil a la ciudadanía para cualquier gestión.

Retos

¿Cuál es el próximo reto, fuera de la carrera por las agencias estatales que se han ido a Sevilla y A Coruña?

Las candidaturas se hicieron gracias a tener una conselleria detrás que las armó. No eran un capricho, éramos muy consientes de las fortalezas que tenemos en inteligencia artificial y el sector aeroespacial como se ha demostrado en el informe de evaluación. Una estrategia de Comunidad; un nodo Ellis que trabaja en investigación en inteligencia artificial responsable y ética, que es el foco de la agencia estatal; un trabajo de datos premiado contra la covid; y la fundación Valgrai para formación e investigación con las cinco universidades públicas. Hemos demostrado ser referente en inteligencia artificial y vamos a seguir fortaleciéndolo. Me gustaría lanzar un mensaje de orgullo, hemos conseguido poner Alicante en el mapa nacional de la inteligencia artificial, y alejarnos del mensaje de victimismo que puede traducir un complejo de inferioridad. Tenemos retos por delante.

Las agencias

¿Puede concretar alguno de esos retos?

Estamos en ello, vamos a seguir trabajando en esa senda por el hecho de que Alicante y Elche son referentes, lo mismo que la conselleria ha venido para quedarse. Vamos a seguir fortaleciendo ese eje con esos sectores tan punteros y trascendentales, es de obligado cumplimiento, son una opción de futuro y de progreso. La lectura es que se lo hemos puesto muy difícil a la Comisión y no llevábamos ni un año trabajando, podemos estar satisfechos de la puntuación que hemos conseguido y de que somos referentes no solo en turismo. No necesitábamos un regalo, nos lo merecíamos.

Medicina

Al hilo del eje Alicante-Elche que cita, ¿cómo afronta el distanciamiento a cuenta de la carrera de Medicina? La UMH ha ido a los tribunales para impedir que se implante en la UA.

Cuando se judicializa una situación lo mejor es dejar que la justicia se pronuncie. Por lo tanto, respeto. Para mí son dos universitarias muy cercanas incluso en lo personal. Creo que están trabajando muy bien a nivel de grupos de investigación, e incluso conozco familias cuyo padre o madre trabaja en la Universidad de Alicante y sus hijos o hijas estudian en la Universidad Miguel Hernández y viceversa. El sistema universitario público es uno, tenemos cinco universidades pero formamos parte de un único sistema y así debemos seguir trabando. Eso es una realidad y por lo tanto tengo esperanzas de que esto quede en una anécdota. Las relaciones son fluidas entre profesores, investigadores y estudiantes y tenemos una fortaleza como provincia, que es tener dos universidades. Garantizan la igualdad de oportunidades porque tenemos más lugares que ofrecer a nuestros estudiantes para que se formen y encuentren la carrera de su agrado. Creo que a la larga todo se normalizará, estoy convencida.

¿Qué responde a las quejas por la discriminación en las convocatorias para investigación de la AVI?

La AVI se creó en 2018 y desde entonces se han inyectado más de 38 millones a diferentes sectores, no solo las universidades sino a empresas alicantinas e diferentes proyectos. En materia de innovación ha tenido una acción positiva para la provincia y en materia de universidades hemos crecido del 17% al 22%. Seguramente nos falta crecer y vamos a seguir en el acompañamiento y asesoramiento a las universidades. Tenemos que reforzar que no todo esta hecho y poner en diálogo la innovación con las empresa y con los científicos.

¿Le inquieta el baile de cargos desde que nació esta conselleria hace tres años? Recientemente se fue su secretaria autonómica y otra directora general.

Creo que los comienzos siempre son difíciles. Crear una conselleria de la nada no es fácil y quiero agradecer a cuantas personas han estado en el proyecto, especialmente al centenar de funcionarios. Yo puedo responder desde el 14 de mayo y me propuse mantener al equipo por respeto al trabajo realizado. Todos los cambios se deben a decisiones personales que tengo que respetar, no he cesado a nadie.

Becas y tasas

¿Qué destacaría de sus primeros presupuestos?

La consolidación de la financiación de las universidades y un programa de becas y ayudas que sobresale en el mapa nacional. La situación que dejó el PP en 2015 eran tasas más altas de la media. La apuesta del Botànic fue reducir las tasas, hasta un 30% ya, por lo que estamos por debajo de la media nacional, y un programa de ayudas para que más personas puedan acceder a la universidad contra el tópico de que tenemos muchos estudiantes universitarios, porque no es así, tenemos menos que los países de nuestro entorno. Una ciudadanía mejor formada mejora sus condiciones de inserción laboral. Y la UA es la que más becas salario ha recibido, es generalista, lo que demuestra la función social de las universidades.

¿Qué distinguirá a esta conselleria cuando ya el ministerio ha reglado que no se pueden subir las tasas?

Seguir trabajando en la senda en la que estamos, reduciendo las tasas como el 10% en septiembre por la inflación. Y en becas y ayudas estamos en el top ten. Esa es la política, porque todavía hay familias que no se plantean la formación universitaria si no viven cerca de un campus. En la UA todavía hay estudiantes que son la primera promoción que va a la universidad, los conozco. El encarecimiento de la vida nos afecta a todos y las matrículas mas caras son las de tercera o cuarta convocatoria, no queremos que se abandonen los estudios. La becas no son un regalo, son un instrumento político para corregir desigualdades de cuna y garantizar la equidad social.