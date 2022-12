"Retendremos concejales para que Cs sea clave en la próxima formación de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante"

Adrián Santos Pérez Navarro (Alicante, 1985) será el candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Alicante por Ciudadanos en las próximas elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2023. Actualmente es concejal de Urbanismo y Patrimonio en el Consistorio alicantino, además de afín a la dirección nacional, a diferencia de tres de sus cuatro compañeros de grupo, entre los que se incluye la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez.

Adrián Santos Pérez, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Alicante. Le habrán dicho eso de si le dan la enhorabuena o el pésame… Como poco, es algo más que un reto debido a las malas expectativas electorales de su partido.

Es un reto. Se ha demostrado durante estos años que hemos gestionado áreas importantes de la ciudad y creemos que se va a reflejar en las próximas elecciones. Sabiendo cómo está la marca, yo creo que a nivel local es diferente porque en los municipios se vota más a la persona y a las gestiones.

¿Qué expectativas electorales tiene a cinco meses de elecciones?

Ser lo suficientemente importantes para gobernar en coalición con quien se acerque más a nuestro programa electoral. El número de concejales dependerá de cómo se haga la campaña, de las incorporaciones que se puedan hacer en la candidatura. Nuestro fuerte va a ser el programa electoral y para nosotros es fundamental intentar salir a gobernar y a conseguir la Alcaldía.

Si de usted dependiera, ¿se ve reeditando un pacto con el PP o con uno ha sido suficiente?

Eso es aventurarnos mucho. Hablar de si se va a poder reeditar o no un pacto de gobierno dependerá de cómo quede el tablero de juego.

¿Entra en su cabeza un pacto con, por ejemplo, los socialistas?

Sí, claro. Ese es el ADN de Ciudadanos, un proyecto transversal que puede pactar a derecha y a izquierda aquellas políticas que se entendían que eran buenas para los ciudadanos. Y ese va a ser el objetivo. Aquellas formaciones que estén dispuestas a gobernar con Ciudadanos cumpliendo el programa electoral de Ciudadanos estaremos dispuestos a escucharlas. Es cierto que dejando a un lado los extremos.

Pues este mandato han hecho cesiones a Vox como para aprobar los Presupuestos…

Siempre se ponen en la balanza los pros y los contras de cualquier pacto. Ciudadanos ha pactado los presupuestos con quien ha querido pactar. Unos se pactaron también con el Partido Socialista. Nuestra voluntad era que los presupuestos salieran con el mayor consenso posible. Y ese ha sido nuestra voluntad. Ha habido partidos que han jugado a hacer política con los presupuestos municipales, que es lícito. Aprobar los Presupuestos siempre conlleva hacer algún tipo de cesión, sea para un lado o para otro. Hay que poner en la balanza qué se pierde y qué se gana. Yo creo que han sido presupuestos que han sido buenos para la ciudad, como muchísima inversión de transformación de ciudad y al final se han conseguido aprobar, que yo creo que era el objetivo.

¿Se ve gobernando con Vox? ¿O descata de raíz esa posibilidad?

No, nunca, un gobierno, nunca, nunca. No habrá un gobierno con Vox ni con Unidas Podemos ni con Compromís, que es un partido nacionalista. Tampoco cabe gobernar con Vox, porque hay muchas líneas que no vamos a pasar. Estaremos en la oposición si no somos capaces de formar gobierno con el centroizquierda o el centroderecha. No pactaremos con los extremos.

Habla con naturalidad de pactos de gobierno... ¿No pasa por su cabeza que Ciudadanos quede fuera del tablero político?

Las encuestas son un baremo de lo que pasa en la política. Para mí no cabe que el Ciudadanos salga del Ayuntamiento, porque creo hemos conseguido hitos importantes para la ciudad, como la aprobación del Catálogo de Protecciones con el mayor consenso posible, lanzar el Plan General… Todo eso ha sido gracias a la gestión que ha hecho Ciudadanos. Si estamos vamos a garantizar que eso siga así, pero si dejamos de estar no sé lo que va a pasar, porque hasta entonces nadie lo había hecho. Ni el PP ni el PSOE se habían preocupado por el Catálogo o el PGOU. Un Plan General que parta solo de una bancada es contraproducente para la ciudad de Alicante. Yo no concibo que no estemos porque creo que la labor que hemos hecho ha sido muy positiva. Creo que el nivel de conocimiento que tienen los ciudadanos de los concejales nuestros es bastante fuerte. Todas las áreas han trabajado bien, no han tenido polémicas. Estoy convencido de que conseguiremos retener “equis” concejales, no me atrevo con el número exacto, pero sí con que serán suficientes como para que seamos claves en la próxima formación de gobierno. Ahora también te digo que salimos a conseguir la Alcaldía, otra cosa es que luego los números no salgan. Nuestro programa electoral será para gobernar.

Les han acusado de ser marioneta y comparsa del PP. ¿Se arrepiente de que su grupo haya mantenido un perfil tan bajo durante todo este mandato?

Yo creo que es el signo de cualquier gobierno compartido, donde siempre la cabeza visible es la figura del alcalde y el resto somos gestores. Es inevitable que la gente conozca más al alcalde porque su agenda es mucho más representativa que de gestión. Pero no creo que hayamos quedado a la sombra. Entiendo que los ciudadanos premiarán esa gestión o por lo menos una manera diferente de hacer gestión.

¿A qué se refiere?

Por ejemplo, Urbanismo. Ya no se habla de corrupción. Era una área que nadie quería coger porque daba miedo y ahora todo el mundo la quiere porque genera visibilidad, se habla de proyectos, de gestión, de futuro. Eso lo hemos conseguido. Eso es el ADN de Ciudadanos, la gestión, somos tecnócratas que venimos del mundo privado y que queremos gestionar lo mejor posible el ámbito en el que estamos. Eso probablemente nos reste visibilidad porque estamos más en el despacho que fuera haciendo campaña todos los días.

Son ya muchos los cargos de Ciudadanos a nivel nacional que han sido captados por el PP...

Bueno, yo creo que el PP ha tocado a todos, a mí también. Creo que es lícito en política que ellos quieran ganar la partida. Ciudadanos se nutrió en su día de mucha gente del Partido Popular y ahora el Partido Popular está intentando darle la vuelta.

¿Cómo son esos contactos?

Nunca ha sido de manera formal, pero sí con comentarios más o menos jocosos. Pero yo creo que los que estamos en Ciudadanos somos de Ciudadanos. También habrán tocado a personas descontentas de otros partidos, como el PSOE.

¿Y usted descarta regresar al PP?

Obviamente.

¿Piensa que compañeros díscolos con la dirección nacional del partido seguirán ese camino, como la vicealcaldesa Sánchez o el concejal Antonio Manresa?

Yo no creo que ningún compañero se vaya al Partido Popular. Han demostrado que son gente de Ciudadanos e independientemente que pueda haber alguna discrepancia política dentro del partido, como hay en todos los partidos, no les veo en el Partido Popular en ninguna candidatura. Creo que defenderán su gestión hasta el final y tendrán cabida en Ciudadanos si ellos quieren.

¿Hay hueco entonces en su lista para sus compañeros? ¿O prefiere nuevas caras? ¿Qué perfil le gustaría integrar en la candidatura?

El planteamiento que me hago de lista es con gente preparada para cada área, eso es fundamental. El éxito que hemos tenido en Urbanismo o en Deportes es porque somos personas que venimos de ese sector. Quiero hacer una candidatura en la que la gente se vea representada en su ámbito con una persona de su sector. Hay muchos puestos en una candidatura y no todos los puestos tienen por qué ser puestos de salida. También quiero a gente que apoye el proyecto. Ojalá podamos contar con todos los compañeros actuales para la candidatura y ojalá tengamos también muchas incorporaciones de gente de fuera que genere una ilusión. Estoy cansado de que la gente vote por descarte.

El grupo municipal cuenta con dos afines a la dirección nacional y tres díscolos. No parece que esa división ayude al día a día en el Ayuntamiento.

A nivel de gestión no influye absolutamente nada. Podemos tener discrepancias en la gestión del partido, pero nunca hemos antepuesto esas discrepancias políticas a la gestión municipal. No hemos generado una riña externa. Yo he tratado por igual a mis compañeros, sean de la línea oficialista o no oficialista.

Y su relación con el alcalde… ¿Es mejor o peor de lo que se cuenta?

Se ha especulado mucho de mi relación con el alcalde. Existe una relación de respeto mutuo. Habrá discrepancias, obviamente, pero tenemos ese pacto de no agresión en el gobierno: ellos generan sus áreas y nosotros las nuestras, y luego se ponen en común y se matizan proyectos. Nosotros tenemos las cosas muy claras, con una mente más abierta que un conservador, a políticas urbanísticas y medioambientales de cambio.

Usted ha tenido choques públicos con otras áreas involucradas en los proyectos de ciudad, como Infraestructuras, Transportes o Movilidad… Todas en manos del PP.

Hay distintas maneras de ver la ciudad. Nosotros peleamos por una movilidad sostenible, por defender al peatón, por restringir el coche en ciertos ámbitos que son fundamentales para que la ciudad se desarrolle a nivel de comercio y por el frente litoral. Apostamos por un urbanismo no agresivo con el territorio.

El gobierno lleva un mandato para peatonalizar una calle. ¿Es el ritmo deseado?

Yo sinceramente pensaba que se podía ir más rápido. Cuando entras al gobierno piensas que todo puede ser más ágil, pero es una cuestión de falta de planificación. En cuatro años no te da tiempo a gestionar un nuevo modelo de ciudad. Creo que hemos dejado es la semilla puesta para una futura transformación de la ciudad. A mí me hubiera gustado llegar a la concejalía y que hubiera proyectos de ejecución sobre la peatonalización de Benito Pérez Galdós hacia el frente litoral, pero no los había. Ahora tenemos hitos pendientes como peatonalizar la Rambla o la calle Altamira. Yo creo que es una cuestión de ir haciéndolo gradualmente, aunque rápida, para no generar el caos.

Este mandato también ha estado marcado por los retrasos en obras gestionadas por usted, como Padre Esplá o la Explanada. ¿Tendrán coste electoral?

Se han ejecutado proyectos que nadie quería ejecutar. Eso es una realidad. Eran proyectos que sabíamos que iban a tener muchos problemas por la ejecución de las obras. Padre Esplá ha cambiado el modelo de entender el urbanismo en la ciudad, se ha pasado de aceras de un metro a siete metros, donde se puede pasear. Las obras generan complejidades y y lamentablemente casi todas generan retrasos, pero hay que ser conscientes de que es necesario esa transformación. La obra de la Explanada nadie quería hacerla porque iba a generar problemas. ¿Pero no la hacemos por si perdemos unos votos? Yo creo que hay que estar por encima de esas cosas. Nosotros no vamos a hacer políticas en función de la calculadora electoral, porque así lo único que se hace es perpetuar el estancamiento de una ciudad. Vamos a seguir siendo valientes. Cualquier cambio a la ciudad genera polémica, pero el que no se atreva a asumir esa crítica aboca a la ciudad a que se quede estancada. Nos han adelantado por la izquierda y por la derecha todas las ciudades del entorno porque nadie se ha atrevido a hacer actuaciones polémicas. Si tienes claro el objetivo que quieres transformar la ciudad, lo tienes que asumir.

¿Y qué dice del acceso sur? Eso es más que retrasos… Años prometiéndose y nada, por ahora.

Se llegará a elecciones con el proyecto licitado. Ahora mismo están en contratación, está en presupuestos del año que viene. Esa obra no está ejecutándose porque la empresa renunció porque coincidió con la subida de precios de hierro. A mí me hubiera encantado haber podido tener terminada ese acceso sur. Probablemente se adjudicará antes de elecciones y la obra podrá empezar para el verano.

Con todo, el gran reto de este mandato era impulsar el Plan General, y apenas se ha avanzado. De hecho, el alcalde reconoció que habría que ampliar los plazos previstos. ¿Esta satisfecho o decepcionado con lo hecho?

Pues te diría que las dos cosas. Estoy satisfecho con lo que hemos hecho, aunque me hubiera gustado avanzar más. Pero cuando llegamos a la concejalía no estaba ni liquidado el contrato de redacción anterior. Luego no había personal, la Oficina del Plan General estaba desmantelada. Ahora estoy contento porque en la oficina hay una persona volcada con el desarrollo de la ciudad, que tiene una visión muy parecida a la mía. Y no solamente es el Plan General, también están las operaciones integradas. Este mandato, si todo va bien, dejaremos lanzadas dos de las tres operaciones integradas más importantes: la OI/2, que seguramente en el pleno de enero irá su aprobación, y lanzada la OI/3, con independencia de lo que diga ADIF. Y además estamos trabajando con Sangueta. Son los desarrollos más importantes que va a tener la ciudad de aquí en los próximos veinte años.

Hablaba del programa electoral. ¿Qué promesas serán clave en ese documento?

El frente litoral debe ser nuestra herramienta para posicionarnos en el mapa. Además, queremos un Plan General que ayude a equilibrar a los barrios, puede garantizar dotaciones en barrios existentes y también planes de reurbanización. El Plan General tiene que definir cómo conseguir que barrios que están degradados se pongan al nivel de otros barrios. Pero como estamos haciendo ahora, no podemos olvidar un barrio en pro de otro.