Los Reyes Magos todavía no le han dejado los regalos a niños y mayores, pero un amplio número de tiendas ya tienen pegado el cartel de "rebajas" en sus escaparates de Alicante. Descuentos del 20%, 30%, 40% o 50% en plena época comercial, algo que no se corresponde a la lógica, como señalan varios consumidores. Los comerciantes, sin embargo, lo explican: "Esto sucede desde la liberalización de las fechas de las rebajas. Lo que exigimos es que se vuelvan a limitar porque afectan al pequeño comercio".

Una reclamación que llega tanto de los propios negocios como de sus asociaciones. María José Piñana es la dueña de una tienda de ropa en la avenida Alfonso el Sabio: "La época de las rebajas se ha adelantado", lamenta. Apunta lo siguiente: "Si toda la calle está de rebajas, no hay otra opción. Otras tiendas de ropa de esta avenida también tienen colgado el cartel". En una de ellas, una dependienta atiende a una clienta que no termina de entender a qué se deben las rebajas, ni tampoco las encuentra entre sus productos: "Dicen que hay rebajas pero luego no hay realmente tantas", murmura.

La Federación Alicantina del Comercio de la Pyme (Facpyme) considera que lo más importante es "la regularización de los periodos de rebajas", algo que recuerdan que el pequeño comercio lleva varios años reclamando. Las pymes señalan que se encuentran en una desventaja competitiva "ya que las grandes multinacionales son capaces de asumir grandes descuentos y en periodos más largos" y apuntan que "el pequeño comercio sufre muchísimo en el día a día, no pudiendo acogerse a los mismos" o incluso "teniendo que asumirlos aunque supongan una pérdida de ingresos importante", en palabras de su secretaria general, Ana Gosálbez.

Sin beneficio

Desde el Colectivo de Comerciantes indican que el problema con las rebajas adelantadas es "recurrente". Así lo califica Vicente Armengol, su presidente: "Desde que se liberalizaron las rebajas estamos viendo que el objetivo que tenían de fomentar el consumo no ha sido tanto así. Mi opinión es que no beneficia. Estas campañas tal y como están planteadas ahora mismo no benefician ni al pequeño, ni al mediano, ni al grande".

Unas palabras que refrendan varios de los comerciantes. Una de ellas es María José Mayans, que regenta una tienda en la calle del Teatro: "El mercado se liberalizó y las grandes superficies lo hacen. No se puede competir contra ellos pero se trata de vender un poco más". Tanto Mayans como Piñana coinciden en que si las rebajas se adelantaran más "no sería bueno" porque perjudicaría tanto al final de las navidades como al periodo típico de rebajas.

Armengol apunta que "es imposible sostener unos parámetros de calidad y vender a descuento". Respecto a la desventaja con las grandes superficies indica que "para ellos es más soportable pero no sabemos hasta qué punto" y recalca, al igual que Gosálbez, que "desde el pequeño comercio abogamos por la vuelta de la regularización de estos periodos de rebajas" ya que "se han desvirtuado las campañas" y que "el consumidor no sabe ni en qué día del año se encuentra".

Clientes más cautos

Gosálbez añade que el tipo de consumo que se está viendo en estas fiestas es más "racional", con "un cliente que compara más los precios". La representante de Facpyme señala que en esta temporada "nos enfrentamos a un cliente más exigente con los precios y que revisa y compara antes de hacer gasto". Una percepción que comparte Armengol: "La gente se ha esperado hasta última hora. Se miran mucho más los precios porque la gente se tiene que amoldar. Estamos viendo un consumo más de necesidad que de capricho".

La climatología, además, ha influido en el tipo de compras que han realizado los alicantinos: "Este año está el plus de que hace más calor de lo debido, por tanto la prenda de abrigo ha estado más parada", indica Armengol. Una razón que también motiva que se adelanten las rebajas para poder dar salida a estos productos que a su precio de venta original no han tenido el mismo éxito.

Mejores cifras

El balance que realizan, sin embargo, es positivo: "Aún es pronto para hacer un balance de las primeras rebajas de 2023, pero podemos decir que ya se percibe una mejoría con respecto a los dos años anteriores, sin duda", indica Gosálbez.

También Armengol se manifiesta en la misma línea, y apunta que están más cerca de recuperar las cifras prepandemia: "Es verdad que estamos mejorando números con respecto a los dos años anteriores. Estamos más cerca de 2019, que es el objetivo". El representante del Colectivo de Comerciantes destaca también, además del adelanto de las rebajas, los establecimientos cuentan con otro revulsivo con la llegada de The Ocean Race: "El próximo día 7 tenemos visitantes que pueden fomentar las compras en el pequeño comercio".

Además, Facpyme subraya el impacto que ha tenido el bono comercio, tanto con la campaña de octubre como con la de diciembre, con los bonos agotados en ambas ediciones: "El balance es más positivo que hace dos años con respecto al pequeño comercio, con una confianza más importante hacia estos vendedores y establecimientos, algo en lo que tienen mucho que ver las campañas de bono consumo lanzadas recientemente, que han permitido captar, recuperar y afianzar clientes en el pequeño comercio".