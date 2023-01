El Bono alquiler joven que impulsa la Conselleria de Vivienda tiene en vilo a 3.679 jóvenes en la Comunidad Valenciana. La ayuda les fue concedida el pasado octubre a la mayoría de ellos, pero desde entonces varios de ellos no han percibido ni un euro de los 250 al mes que les corresponden. El problema, relatan, es que muchos de ellos se animaron a emanciparse por la aparición de esta subvención, pero ahora tienen que "hacer malabares" con un sueldo ajustado y unos precios del alquiler que no dejan de subir.

Lucía, que no quiere revelar su nombre completo por temor a perder la concesión, explica su situación: "Estoy indignadísima, la verdad. Nos dieron el Bono alquiler joven y por eso [mi novio y yo] nos fuimos a vivir juntos. Pensamos que, con la ayuda, nos íbamos a poder permitir independizarnos. Hemos tenido suerte ya que el alquiler que hemos encontrado tiene un buen precio y, de momento, podemos pagarlo, pero si hubiera sido un alquiler más alto ya estaría de vuelta en mi casa".

Las parejas con la ayuda concedida no pueden ingresar más de 2.300 euros al mes entre ambos

Las condiciones para obtener la ayuda son estrictas, en especial para aquellos jóvenes que se quieren ir a vivir juntos en pareja o compartiendo piso. Para alguien que se quiere emancipar solo, su sueldo no puede ser superior a 3 veces el del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2022 eran 1.737,06 euros al mes. Es en las parejas donde la ayuda es más restrictiva, ya que los ingresos de ambos sumados no pueden superar 4 veces el IPREM, 2.316,08 euros. Si tres o más jóvenes comparten el piso, no pueden superar entre todos los 2.895 euros de ingresos mensuales, 5 veces el IPREM.

Altos precios de alquiler

También hay un tope para el precio máximo del alquiler que pueden pagar. En la ciudad de Alicante, la cuota al casero no puede superar los 680 euros, mientras que en Elche, Benidorm, El Campello, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant y San Vicente del Raspeig el tope es de 600 euros. En el resto de municipios de la provincia, la renta máxima es de 550 euros. A este precio es al que debería de ayudar la Conselleria de Vivienda con los 250 euros mensuales, pese a que de momento no han ingresado la cuantía, como reconocen desde el propio organismo autonómico.

El precio medio de un piso de alquiler en la provincia de Alicante ha pasado de 580 euros a 890 en un año

El precio de la vivienda de alquiler, además, está sufriendo un importante incremento en los últimos doce meses. Si hace un año la cuota media en la provincia de Alicante era de 580 euros, ahora es de aproximadamente 890 euros, un 18,8% más. En la ciudad de Alicante la subida es aún mayor, pasando de 580 euros a 950 en solo un año, según datos del portal inmobiliario Idealista, en base a los más de 3.800 inmuebles en alquiler con los que cuenta su página web para la demarcación alicantina.

La Conselleria reconoce que no ha abonado los recibos del alquiler correspondientes a noviembre y diciembre del pasado 2022, aunque asegura que sí ha ingresado la cantidad correspondiente al resto del año. Además, Vivienda añade que las personas beneficiarias deben aportar primero los recibos del alquiler, tras lo que se efectúa el pago.

Nadie al teléfono

Algunos jóvenes afectados, sin embargo, indican que la plataforma a través de la cual hay que entregar los recibos no funciona bien y que, además, la atención por parte del personal de vivienda no es buena: "Tengo que aportar documentación y no me sale ninguna opción para hacerlo, a otras personas sí les aparece esa pestaña", asegura Lucía, quien añade que "tengo que subir la documentación todos los meses pero no me están ayudando a resolver los problemas". La joven explica que la atención por parte del personal del organismo es deficiente ya que "no tenemos forma de contactar. Llamamos y no nos hacen caso, no nos cogen el teléfono. Yo acabo de salir de trabajar y he estado con el manos libres en el coche durante todo el camino en espera. He enviado diez correos en la última semana y no me han contestado a ninguno".

1.369 jóvenes tienen la ayuda al alquiler joven aprobada en la provincia de Alicante

Las dos resoluciones que hasta el momento se han realizado salieron publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) los días 11 de octubre de 2022 y 27 de diciembre de 2022. En ese tiempo, asegura la Conselleria de Vivienda, se ha concedido la ayuda a 3.679 personas jóvenes en la Comunidad, 1.369 de ellos en la provincia de Alicante, de un total de 24.069 expedientes recibidos. En este tiempo, indican desde el organismo autonómico, se han realizado dos pagos de estas ayudas. Un primer pago por importe aproximado de 1.800.000 euros y un segundo pago por importe de 3.0050.000 euros, correspondiente a los beneficiarios de la primera y segunda concesión de ayuda.

La tercera y cuarta concesión de ayudas saldrá publicada en breve en el DOGV, momento a partir del cual los beneficiarios podrán aportar los recibos del alquiler justificativos de la ayuda y se tramitarán a continuación los pagos correspondientes, indica la Conselleria.

Miedo a perder la ayuda

Algunos jóvenes afectados aseguran que se han ido enterando de cómo tenían que tramitar la subvención a través de un grupo de Facebook, en el que se encuentran varios afectados. Uno de ellos es Javier, que tampoco quiere que se publique su nombre completo por miedo a perder la ayuda. El joven indica que, cuando le concedieron la ayuda en octubre, no sabía qué tenía que hacer, pero tampoco el personal de la Generalitat que le atendía por teléfono: "Al principio, cuando llamábamos para resolver alguna duda no sabían darnos la información para resolverla. Nos hemos ido enterando de todo a través de una página de Facebook en la que la gente va diciendo lo que hace".

Lucía, además, añade que en las llamadas no le daban información clara: "Cuando he preguntado cómo había que hacer algún trámite me han dicho que como a mí me pareciera bien. ¡Tendré que hacerlo como haya que hacerlo, no como a mí me parezca bien!", lamenta.

"Somos del primer listado y aún no nos han concedido ni un euro", asegura una de las afectadas

La afectada exige que, al igual que los jóvenes tienen que resolver los trámites en el tiempo que marca la Conselleria, el organismo también cumpla su parte: "En octubre teníamos dos meses para encontrar piso y lo hicimos. Una vez subido el contrato a la plataforma, teníamos tres meses para empadronarnos y lo hicimos. Todo esto, madrugando para ser los primeros en llegar a las administraciones y luego poder ir a trabajar. Nosotros hemos cumplido con todo pero ellos no han cumplido con nada. Solo sabemos que nos han concedido la ayuda, pero somos del primer listado y aún no nos han concedido ni un euro".

La Conselleria, sin embargo, defiende que son ya 2.600 los pagos realizados a las 3.679 personas que han recibido la concesión de la ayuda, y añade que durante el año 2023 se convocarán nuevamente estas ayudas para atender a más personas jóvenes por un número similar de ayudas, dado que se cuenta nuevamente para este año 2023 con el presupuesto de 22.800.000 euros como en el año 2022.