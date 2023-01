Seis personas han fallecido en la última semana en la provincia de Alicante a causa del covid-19, de acuerdo a la actualización de datos realizada este viernes por la Conselleria de Sanidad. Un número de decesos que rompe la tendencia alcista que alcanzó la semana pasada doce óbitos, máximo de los últimos meses en los que la media ha sido de cuatro o cinco muertes por semana. Por otro lado, la presión hospitalaria sube en la provincia, donde hay 123 personas ingresadas, quince más en una semana. Nueve están en UCI.

En toda la Comunidad Valenciana los fallecidos por coronavirus han sido 23 en esta última actualización de datos, todos ellos con defunción registrada en los últimos 15 días. Se trata de 8 mujeres de entre 72 y 100años, y 15 hombres de entre 63 y 90 años..

Con el último dato, desde que empezó la pandemia han muerto a causa del SARS-CoV-2 un total de 3.928 personas en la provincia de Alicante. La semana pasada eran 3.922 y la anterior 3.910. El global de decesos desde el estallido del covid en toda la Comunidad es de 10.348 personas, de ellas 1.243 en la provincia de Castellón y 5.177 en la de Valencia, que esta semana acapara el mayor número de fallecidos. La anterior fue la provincia alicantina.

Este repunte de fallecidos corrobora los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a la primera mitad de 2022, cuando un total de 611 alicantinos fallecieron debido al covid-19 lo que convierte al coronavirus en la quinta causa de muerte más común.

En cuanto a los contagios, Sanidad notifica un total de 1.078 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización el pasado jueves día 13 de enero en toda la Comunidad Valenciana, cuando fueron 1,282, es decir, han bajado. Por provincias son 142 en Castellón (195.699 en total), 409 en Alicante (535.027 en total) y 527 en Valencia (852.250 en total). De ellos, 614 son de personas mayores de 60 años. Por provincias: 82 de Castellón, 261 de Alicante y 271 de Valencia.

Expertos ponen en tela de juicio los datos de contagios. Entienden que son irreales porque al hacerse solo pruebas PCR a las personas hospitalizadas una mayoría de positivos serían de menores de 60 años que no trascienden al no practicárseles esos test ya que no suelen requerir de ingreso. Es decir, que no se estarían recogiendo bien los datos.

Hospitalizados

Respecto a las personas hospitalizadas por covid actualmente son 223 en toda la Comunidad, 15 de ellas en la UCI: 21 en la provincia de Castellón, ninguna en UCI; 123 en la provincia de Alicante, 9 de ellas en la UCI, y 79 en la provincia de Valencia, 6 en UCI.

Aquí también se produce una mejoría a nivel de Comunidad pues la semana pasada eran 285 los ingresados pero un repunte en la provincia. La semana pasada eran 108 hospitalizados en la provincia, 6 de ellos en UCI.