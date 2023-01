Ni una multa por no recoger las heces de los perros o por tirar la basura fuera del horario establecido en seis meses en la ciudad de Alicante. Tampoco se han puesto multas en el segundo semestre del pasado 2022 por incumplir la obligación de limpiar solares o por no retirar pancartas una vez acabado el plazo. De la misma manera, en ese mismo tiempo, no ha habido sanciones en Alicante por sacudir prendas o alfombras desde las ventanas o por vomitar en imbornales. Estos son algunos de los artículos de la Ordenanza de Limpieza de Alicante que no han sido objeto de sanción en el segundo semestre del año, un periodo en el que la Policía Local de Alicante interpuso, según los datos oficiales del Ayuntamiento, un total de 174 sanciones en la ciudad.

Esa cifra supone dos menos de las que se tramitaron durante los primeros seis meses del año, y a su vez supone que el bipartito no ha impulsado la mano dura contra los incívicos que anunció el concejal de Limpieza, Manuel Villar, el pasado mes de octubre. O si lo ha hecho, no se ha notado. Entonces, el edil admitió que "hay demasiadas actitudes que se quedan sin sancionar". "La Policía Local -según añadió- va a poner más medios para que se sancione porque no puede haber sensación de impunidad". Las cifras, salvo que en la primera mitad del semestre se pusieran tan pocas multas que se haya compensado en la recta final, no van en esa línea marcada por el bipartito.

De hecho, 2022 ha sido el año con menos sanciones por incumplimientos de la Ordenanza de Limpieza de Alicante del último lustro, lejos de las 498 del año 2020 (un ejercicio marcado por el estallido de la pandemia que obligó a pasar parte de los meses encerrados en casa). En tercer lugar, se sitúa el año 2021, con 546 sanciones. El podio lo completa 2019, con 596 multas, y 2018, donde se alcanzaron las 615 sanciones, según los datos oficiales del Ayuntamiento de Alicante.

En estos últimos seis meses del pasado año, el artículo más recurrente para los agentes de la Policía Local ha sido el vinculado a "ensuciar la vía pública con envases o envoltorios de plástico, cartón, metal, siempre que no generen riesgo para las personas", con un total de 46 sanciones, que tiene una cuantía económica de hasta 300 euros. Seguido muy de cerca ha estado el relativo a satisfacer necesidades como miccionar o defecar en calle, con 45 sanciones de también hasta 300 euros.

Ya lejos se encuentra el incumplimiento de normas sobre la recogida, transporte y vertido de tierras y escombros que no sea considerado grave, con 14 multas a un tope de 1.050 euros. Cerca se sitúa el incumplimiento del artículo sobre depositar residuos tóxicos sin tratamiento o escombros o basuras en lugares no autorizados, que ha supuesto once multas de hasta 3.000 euros. Al respecto, también se pusieron siete multas por efectuar vertidos de tierras y escombros en lugares no autorizados y seis por librar residuos fuera de los escombros, entre las principales. Así, en cuestiones relativas a los escombros, se ha rondado el medio centenar de sanciones, según los datos oficiales. En Elche, el Ayuntamiento admitía que poner una multa cada dos días no frena los vertidos, con 173 expedientes al año. En la ciudad de Alicante, la media se eleva a una cada nueve días.

Otras infracciones 300 euros por dar de comer a animales en la calle

Un alicantino ha tenido que pagar en los últimos seis meses hasta 300 euros por depositar o dar alimentos a los animales domésticos o libres en la vía pública y en los espacios abiertos públicos o urbanizaciones sin autorización municipal. Es una de esas sanciones excepcionales, como la otra multa en seis meses por depositar residuos en los contenedores sin estar envueltos en bolsas de plástico debidamente cerradas, que se sanciona con hasta 780 euros. Tampoco se abrieron muchos más expedientes (apenas ocho en seis meses) por una acción mucho más recurrente, más vista en el día a día de Alicante, como es incumplir las normas sobre limpieza relativas a tirar papeles, cartones, bolsas de plástico, chicles, comida, colillas o escupir en la vía pública. Cuando el concejal Manuel Villar anunció más mano dura en Alicante se habían interpuesto 176 sanciones en seis meses. En el segundo semestre, el balance ha bajado, hasta las 174 multas.