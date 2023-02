Las finales de los playbacks de las Hogueras de Alicante ya tiene ubicación. El Ayuntamiento ha anunciado que las citas definitivas del Certamen Artístico, previstas para los días 3 (categoría adulta), 4 (infantil) y 5 de marzo (única), se celebrarán en el pabellón Florida-Babel, acabando así con la incertidumbre que rodeada al mundo de la Fiesta. Se prevé que el aforo ronde las 1.200 personas, según estiman fuentes municipales.

Esta es la decisión que ha tomado el bipartito durante la reunión de la Junta de Gobierno celebrada este martes. Sobre la mesa también estaba la opción de Centro de Tecnificación, que finalmente se ha rechazado por tener las fechas ocupadas para eventos deportivos. Así lo ha anunciado el portavoz del gobierno local, Antonio Manresa, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

En los últimos años, salvo el pasado 2022, las finales de los playbacks de las Hogueras se habían celebrado en el Pitiu Rochel, pero el pabellón se encuentra en plenas obras de remodelación. Los trabajos arrancaron con retraso en el mes de mayo del pasado año y, a priori, se deben prolongar diez meses, con un presupuesto de casi dos millones de euros. Con motivo del anuncio del inicio de las obras, el Ayuntamiento no ofreció el pasado año el Pitiu Rochel para acoger unas finales muy populares entre los festeros. Así, la Generalitat salió al "rescate" ofreciendo las instalaciones de Ciudad de la Luz, que este año ya tampoco podían utilizarse al estar ya con la mente en recuperar el espacio para albergar rodajes de cine.

Este año, a apenas tres semanas para la celebración de las finales, no se conocía todavía la ubicación para las finales, lo que generó incertidumbre en la Federació y, por extensión, entre los festeros. Tras consultas realizadas la semana pasada, las concejalías involucradas no se hacían cargo de haber recibido ninguna solicitud por parte de la Federació, que asegura que realizó la petición por el cauce ordinario: a la Concejalía de Deportes, de José Luis Berenguer (Ciudadanos) y con copia a Fiestas, de Manuel Jiménez (PP).

El popular Jiménez aseguró la pasada semana que la responsabilidad de su ubicación no recaía en su área, Fiestas: "La competencia de asignar un pabellón para los playbacks es de la Concejalía de Deportes", indicó el que fuera máximo responsable de las Hogueras hasta 2019. El concejal de Deportes, por su parte, aseguró que no había recibido ninguna petición: "No sé qué aforo se necesita porque no hemos recibido ninguna solicitud. Si la Federació de les Fogueres nos consulta, estudiaremos las posibilidades que hay".

La versión de los concejales contrastaba con la de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, que mantenía que ya solicitó un espacio a ambas áreas: "Realizamos la solicitud en tiempo y forma como es habitual, por el cauce ordinario, dirigida a la Concejalía de Deportes y con copia al área de Fiestas", apuntó la pasada semana la presidenta, Toñi Martín-Zarco.

Finalmente, pese a las posturas no coincidentes iniciales, el Ayuntamiento ha decidido que sea el pabellón Florida-Babel el que acoja las finales de los playbacks de Hogueras. Los últimos clasificados para las finales fueron las comisiones participantes en la categoría de Única, que se cerró este pasado semana. En esa modalidad, se jugarán la victoria, San Antón Alto/Altozano, Alfonso el Sabio, Sèneca Autobusos, Gran Vía Garbinet, Pla Metal, San Blas, Princesa Mercedes/Barrio José Antonio, Carolinas Altas, Foguerer Carolinas, Vía Parc Vistahermosa, Altozano Sur y Poligono de San Blas. Las previas se han celebrado en el Hogar Provincial, propiedad de la Diputación de Alicante.