La Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, ha denegado al Ayuntamiento de Alicante la cesión de los terrenos de El Moralet donde se celebran las fiestas patronales de la partida rural por tratarse de una zona forestal. La zona, conocida oficialmente como "Collaet i Cases de Ripoll", cuenta actualmente con una pista de futbito, además de una caseta y un escenario de obra. Según la última resolución de la conselleria, el Ayuntamiento tiene un plazo de seis meses para retirar las instalaciones actuales y "restituir los terrenos afectados a su condición forestal original".

El informe desfavorable a la cesión de los terrenos durante otros 31 años (estaban en manos del Ayuntamiento desde 1988) declara la caducidad de la anterior autorización, quedando sin valor la ocupación de los terrenos, "debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que se determine por el servicio". El documento añade que "las instalaciones y edificaciones de carácter permanente construidas por el beneficiario dentro de la zona habrán de conservar su eficacia por su inmediata utilización como tales, juntamente con las obras e instalaciones provisionales, productos, materiales y utillaje que no sean retirados en el plazo de seis meses quedarán a favor del monte, sin que por todo ello tengan derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase".

En el informe se explica que la superficie "se encuentra pavimentada y ocupada por varias pistas deportivas y un par de edificios (que a la vista de los planos presentados por el Ayuntamiento, se trata de una edificación con aseos y un conjunto de escenario más local para la asociación de vecinos del Moralet), mientras que aproximadamente 5900 metros cuadrados de la superficie concedida está poblada de pinos y mantiene naturaleza forestal".

Desde el Ayuntamiento, en la solicitud de la cesión de la parcela, se aduce como argumentos la proximidad de los terrenos a la Ermita del Moralet, punto en torno al cual se articulan las fiestas patronales de dicha partida rural, la no disponibilidad de terrenos municipales próximos para ubicar en ellos las actividades e infraestructuras objeto de la ocupación y el uso histórico por parte de los vecinos de dicha parcela para las fiestas y con frecuencia y su compatibilidad con el uso recreativo, además de que la autorización ha estado vigente hasta recientemente.

Desde la conselleria, por su parte, subrayan que de los 10.000 metros cuadrados solicitados, únicamente unos 4.000 metros cuadrados "parecen estar específicamente destinados a la celebración de las actividades lúdicas y deportivas vinculadas a la celebración de las fiestas patronales del Moralet". Así pues, "parece excesiva la ocupación prevista de 1 hectárea, que no queda justificada y cuyo fundamento no puede deberse únicamente a que fue la superficie inicialmente otorgada, puesto que se trata de un nuevo expediente de ocupación".

Además, añaden que "la ocupación solicitada, pese a tener el mismo objetivo que la rescindida, difiere en cuanto a la magnitud del impacto sobre el monte y no mantiene la esencia de aquella", al existir una evolución y consolidación de estructuras permanentes no contempladas en la autorización de 1988.

Por tanto, desde la conselleria concluyen que "el uso que se le pretende dar a la superficie objeto de la concesión (además ya consolidado), no es compatible con las funciones ecológicas y los valores naturales de un Monte de Utilidad Pública, al contrario que en la solicitud inicial, cuando se preveía únicamente una explanada de tierra". Y es que para la conselleria, "una explanada pavimentada, junto con edificaciones, supone un sellado del suelo totalmente incompatible con las funciones ecológicas y los valores naturales de un monte".

En conclusión, "las instalaciones para las cuales se solicita la ocupación, y su fin, no guardan ninguna relación con el disfrute del bosque y el esparcimiento vinculado a los terrenos forestales, sino que se orientan a la celebración de las fiestas patronales vinculadas a la Ermita del Moralet". Por tanto, conselleria determina que "el Ayuntamiento considere la situación actual dentro del monte público de la Generalitat Valenciana como el lugar idóneo no justifica la imposibilidad de ubicar esas instalaciones en otro lugar". De hecho, según añaden, "existen terrenos colindantes y próximos a la Ermita del Moralet clasificados como suelo no urbanizable susceptible de ubicar estar instalaciones".

Desde la Concejalía de Urbanismo y Patrimonio, que dirige Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), lamentan que "esta decisión determinaría que las instalaciones y edificaciones permanentes deberán retirarse y los terrenos afectados, donde se celebran, desde hace décadas, las fiestas populares de la pedanía alicantina, deberán ser restituidos a su condición forestal original". Según explican, "se trata de una edificación con aseos y un conjunto de escenario más local para la asociación de vecinos de la zona, mientras que aproximadamente 5900 metros cuadrados de la superficie concedida está poblada de pinos y mantiene naturaleza forestal".

El concejal ha señalado que “desde el equipo de gobierno plantean una alternativa viable que pasa por mantener las instalaciones existentes, puesto que están ubicadas en parte en una parcela municipal y devolver a la consellería el resto del monte que no se utiliza”. El Ayuntamiento de Alicante entiende que de los 10.000 metros cuadrados solicitados, únicamente unos 4000 metros cuadrados están específicamente destinados a la celebración de las actividades lúdicas y deportivas vinculadas a la celebración de las fiestas patronales de El Moralet. En este sentido, el bipartito dice "admitir la posibilidad de que se proceda a la desocupación del dominio público forestal, dejando para uso y disfrute de los vecinos la zona que actualmente ocupan las instalaciones llevadas a cabo por el consistorio en las últimas décadas".