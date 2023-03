Es posible que usted ya haya realizado más de una compra a través de internet. También, que se haya visto en la situación de no poder recoger el paquete en su domicilio y tener que pedirle a un conocido si podía apuntar su dirección y que lo enviaran a su casa. En algunos casos, sin embargo, las tiendas online y las empresas de paquetería ofrecen una alternativa, llevarlo a un "punto de recogida". La sorpresa suele llegar cuando este punto es una tienda de alimentación, una farmacia o una papelería de las de toda la vida.

"Hasta este verano, algunos clientes nos consultaban si podían poner la dirección de la farmacia y luego recoger el envío. En Hogueras, llegamos a tener una de las estanterías de la tienda hasta arriba de paquetes", comenta Eduardo Vicente en su farmacia de la avenida Benito Pérez Galdós. Una situación que le llevó a plantearse la posibilidad de instalar en su tienda uno de los conocidos como lockers, unas taquillas metálicas con diferentes tamaños a las que llegan los repartidores para depositar los paquetes que solicitan los clientes.

En su mayoría, los comercios que se han decantado antes por esta iniciativa son las papelerías y los quioscos: "Lo hice por la oportunidad de llevarme una comisión", asegura Marcos Ruiz, cuya tienda de prensa se encuentra en la calle Pinoso. Es el mismo caso que el de Antonio Casar, que tiene una papelería en San Blas: "Es un apoyo para cubrir los gastos de la tienda". Casar apunta que "los negocios cada vez cuestan más de sacar adelante y esto es una manera de tener un apoyo".

Ventas asociadas

Esta novedad en los negocios otorga a algunos clientes y a otros comerciantes una sensación de "mundo al revés". Los mismos grandes comercios que con sus ventas en internet acaparan el mercado de las tiendas de barrio son los que ahora se apoyan en ellas para expandir aún más su negocio. Los comercios que se unen a esta iniciativa aceptan la idea de que "si no puedes con el enemigo, únete a él".

"En Hogueras, llegamos a tener una de las estanterías de la tienda hasta arriba de paquetes"

Para los comercios que se han unido a esta posibilidad, la idea es un éxito: "Hay días, como hoy, que recibo pocos paquetes, unos 25 o 30, pero otras veces vienen hasta 50 o 60. En total tendré unos 800 paquetes al mes", explica Marcos Ruiz.

Las comisiones, comenta, son bajas, pero obtiene otras ventajas: "Normalmente no hago muchas ventas, salvo algunas personas que aprovechan y se llevan el periódico, pero esto sirve para darme a conocer. Hay algunas personas que han venido a por paquetes que no sabían que aquí había un quiosco y luego han vuelto otro día". Además, la visibilidad de su negocio en internet ha despuntado: "Justo el otro día me llamaron porque mi página tenía más de 50.000 visitas. Yo les preguntaba que cómo podía ser, si solo tengo una cuenta en Facebook que hice hace quince años, y me explicaron que era por los paquetes".

"Hay días que recibo hasta 60 paquetes. En total tendré unos 800 al mes"

Comisiones bajas

También Antonio Casar, en su papelería, explica que no saca una gran cantidad de dinero por tener estas taquillas, pero que son un apoyo: "Muy rara vez alguien que viene a por un paquete se lleva algo más, a lo mejor uno de cada cien. Pero sí hay unas comisiones aunque dejan un margen pequeño, no cubre ni los gastos de luz".

En otros establecimientos, como la farmacia de Eduardo Vicente, la repercusión es mayor: "Tiene mucho éxito. En ocasiones llega a estar lleno y los repartidores tienen que volver enfadados unas horas después", comenta. Además, asegura que en ocasiones la farmacia consigue hacer venta cruzada: "Algunas personas aprovechan que vienen a por el paquete y se llevan una crema, pasta de dientes o preservativos. Lógicamente medicamentos no, pero a veces sí compran otros productos", comenta Vicente.

Solo en la ciudad de Alicante, la mayor tienda de internet tiene cerca de un centenar de puntos de recogida ubicados en diferentes establecimientos de la ciudad, la mayoría de ellos en los barrios cercano al centro aunque también hay algunos en Garbinet, San Blas o Carolinas. También cuentan con cerca de una veintena de estos puntos los municipios de El Campello, Sant Joan d'Alacant o Mutxamel.