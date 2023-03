El último informe del Observatorio de la Juventud situaba en los 29,8 años la edad de emancipación de los jóvenes en España, así como el del Eurostat. En Europa la media es de 26 años y medio. Hay más de 160.000 jóvenes que no se pueden independizar en la provincia de Alicante por falta de recursos económicos y la Comunidad Valenciana está a la cola del país en emancipación familiar. La tasa de emancipación ha caído hasta en cuatro puntos desde el inicio de la pandemia del covid en 2020, al bajar del 20,74%al 16,75%. En el 2020, la tasa de paro juvenil se elevó por encima del treinta por ciento.

Según un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, un 12% de los que abandonan el hogar familiar acaban volviendo: Un 45,5% por la situación del mercado laboral, un 25,2% por el precio de la vivienda y un 16,7% por los alquileres. Aunque el citado informe es anterior a la pandemia del covid, muchas de estas causas se mantienen en la actualidad, ya que todos estos problemas se han acentuado. Algunos hogares se están encontrando con que no solo vuelven los hijos, lo hacen acompañados de sus parejas. Una situación que ya se ha detectado en el departamento de Sociología de la Universidad de Alicante (UA), aunque todavía no hay cifras sobre esta generación bumerán.

«Se nos iba todo en pagar el alquiler, el agua y la luz»

Con 23 años, Sergi y su novia se fueron a vivir juntos en un municipio al norte de la provincia de Alicante mientras compaginaban trabajo y estudios. A los seis meses han tenido que volver juntos a casa de sus padres, porque vieron que no lograban ahorrar nada y se les iba todo en pagar el alquiler, la luz y el agua y otros gastos. «Habíamos estado dos años buscando piso para empezar a vivir por nuestra cuenta, porque teníamos algo ahorrado y nos salía algún trabajo mientras terminábamos de estudiar», explicó. Sin embargo, a medida que iban pasando los meses se dieron cuenta de que no solo no estaban consiguiendo ahorrar nada, sino que estaban empezando a perder dinero.

Salía más dinero de sus finanzas domésticas que el que entraba. «El piso tampoco era muy grande. De hecho, lo elegimos por eso, porque no queríamos uno que fuera demasiado grande», aseguró. El piso de cuarenta metros cuadrados pronto empezó a suponerles el pago de 500 euros al mes, más la luz y el agua y que abonaban entre los dos. «Tampoco tuvimos los ingresos que esperábamos», explicó.

Ante esta situación, decidieron tirar la toalla y volver a la casa de sus padres. Asegura que tampoco le ha supuesto una golpe muy duro este marcha atrás. «Mis padres y yo tenemos muy buena relación y yo siempre he estado cómodo en casa», explicó. «No hace mucha ilusión tener que dar un paso atrás, pero no estábamos cómodos sabiendo que perdíamos dinero», aseguró. Al fin y al cabo, según su opinión, el piso que estaban pagando tampoco valía tanto la pena como para dejar maltrechos los ahorros que habían ido consiguiendo reunir.

En este sentido, está convencido de que en cuanto empiecen a tener más ingresos será el momento de plantearse nuevamente el volver a intentar el vivir en solitario y quizá encontrar un piso un poco más grande que el que habían conseguido.

De todas maneras, los sociólogos consultados por este diario señalan que hay diferencias entre los países del sur y del norte para estos retornados. En el sur europeo, los jóvenes que vuelven permanecen 4,6 años; en cambio, en el norte, esta duración también es menor, 2,5 años.