La Conselleria de Sanidad inmunizará a partir de este año a los niños contra la gripe pediátrica, y a los lactantes contra la bacteria causante de la meningitis B una vez aprobada la modificación del calendario vacunal infantil.

El Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) ha aprobado hoy el nuevo calendario, que introduce los cambios que introdujeron en noviembre pasado la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), y en enero el citado consejo, formado por representantes del Ministerio de Sanidad y de las autonomías.

La comisión acordó el documento "Recomendaciones de vacunación frente a la enfermedad meningocócica invasiva por serogrupo B", elaborado por la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones, en cual se recomienda la vacunación sistemática frente a meningoco B en la población infantil con una pauta 2+1 a los dos, cuatro y doce meses de edad.

Se hace en base a las últimas evidencias científicas publicadas y a las recomendaciones nacionales e internacionales de diversos organismos y sociedades científicas, como la Asociación Española de Pediatría y organismos internacionales como el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.

De este modo, la Conselleria de Sanidad considera oportuno modificar el calendario de vacunación infantil de la Comunidad para adaptarlo a las últimas recomendaciones nacionales e internacionales, y con ello incorpora la vacunación frente a la meningitis B a los nacidos en 2023 y se continuará con la inmunización de las personas nacidas en años anteriores que tengan determinadas condiciones de riesgo.

También deberán vacunarse contra la gripe los niños y niñas empadronados en la Comunidad de acuerdo con los criterios establecidos, con especial recomendación de una dosis durante la campaña anual a partir de los seis meses si hay factores de riesgo. En este caso Sanidad está pendiente de definir la franja exacta de edad aunque se baraja entre los seis meses y los cinco años.

Papiloma humano

La programación que aprobó el citado Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud incluye otra vacuna que ya se están poniendo en la Comunidad, que se ha adelantado a otros territorios.

Se trata de la inmunización contra el virus del papiloma humano en niños varones a partir de 12 años, que también se recomienda a las mujeres hasta 18 años que no hubiesen recibido esta vacuna previamente.

El denominado "Calendario Común de Vacunación a lo Largo de toda la Vida", que incorpora los acuerdos que la Comisión de Salud Pública ha ido tomando en los últimos meses en esta materia, contempla la ampliación de la inmunización contra la gripe a nuevos grupos de población. Hasta ahora estaba reservada a embarazadas en cualquier trimestre de gestación, a los mayores de 65 años y a personas que convivan con grupos de riesgo.

Con el nuevo calendario, se prevé que los bebés de 6 meses y hasta 5 años reciban un pinchazo en la temporada de gripe. Sanidad está definiendo aún en qué edades y prevé empezar a ponerla a finales de año.

En el caso de la vacuna contra la meningitis B ya se ha aprobado la inoculación a los bebés de tres dosis a los dos, cuatro y doce meses de edad. Según recoge el DOGV, es importante que la vacuna se administre en tiempo, evitando demoras. Asimismo, el calendario indica la vacunación contra la meningitis C para primera y segunda dosis a los cuatro y doce meses; y la vacuna conjugada contra los serogrupos A, C, W e Y a los 12 años; y campaña de rescate de los nacidos desde 2001 si no han recibido esta vacuna después de cumplir los 10 años de edad.

En el caso del virus del papiloma humano para los chicos, la Comunidad empezó con la vacunación el pasado mes de octubre. Se administra en los centros de salud. En 2007 se introdujo para las niñas de esta edad como "la forma más eficaz de prevenir la infección y disminuir con ello la incidencia de tumores originados por este virus, tanto en mujeres como en hombres”, señaló en su día el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez.