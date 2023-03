No habrá partidos oficiales de fútbol en la Vía Parque hasta que no se repare el terreno de juego. La comunicación enviada por la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV) a los cinco clubes afectados lo deja claro: el campo tiene "deficiencias en el terreno" que han sido "observadas y reflejadas" en al menos el acta oficial de un partido de categoría benjamín (entre 8 y 9 años).

En la misiva, enviada este lunes a los presidentes de los cinco clubes —Club de Fútbol Racing de Akra, Sociedad Cultural y Deportiva Carolinas, Club de Fútbol Costa Alicante, Racing Playa San Juan y Club de Fútbol Femenino Estrellas de Alicante—, la FFCV indica que "no autorizará partido oficial alguno en la mencionada instalación mientras no sean reparados los daños existentes en el terreno de juego y reúnan los requisitos mínimos para disputar partidos oficiales".

La FFCV ha indicado a los cinco clubes que se deberá designar una instalación alternativa donde disputar los partidos correspondientes a este mismo fin de semana.

500 jóvenes afectados

La reacción se produce después de que varios de los clubes que entrenan y juegan en esta instalación comenzaran una recogida de firmas para exigir al Ayuntamiento de Alicante que remodelara el campo y lo incluyera en la licitación en la que están las instalaciones de Garbinet, La Cigüeña y el campo de La Tómbola. En total, son unos 500 jóvenes entre 6 y 17 años entrenan en un terreno de juego que consideran peligroso para su integridad física y que, aseguran desde los clubes, ha acarreado varias lesiones en los últimos meses.

"Lo único que estamos pidiendo es estar en una hoja de ruta como otras instalaciones. Otros campos como La Cigüeña van a ser reformados y no los han cerrado, el nuestro sí", explica Javier Carbonell, gerente del Racing de Akra. "Para entrenamientos nos han dicho que no nos lo cierran, pero para partidos oficiales sí. No lo entendemos, porque una lesión se puede producir igual".

Reubicación

La Concejalía de Deportes también se ha comunicado con los cinco clubes a través de un correo electrónico, en el que indican que "dado que el Polideportivo Vía Parque no reúne las condiciones óptimas para disputar partidos oficiales, se os reubicará en otros campos municipales para facilitar la competición".

El responsable del área, José Luis Berenguer, ha indicado que desde la Concejalía no quieren "cerrarlo del todo" pero que se ha sondeado a los clubes si quieren ser reubicados: "Se les ha preguntado, sobre todo para la competición pero también para los entrenamientos, si quieren ser reubicados. El problema es que ya no quedarán tantas horas", reconoce.

Respecto a la reparación del firme, el concejal señala que el orden de las reparaciones lo ha marcado la Concejalía de Infraestructuras: "Hemos arreglado en todo este tiempo doce campos de fútbol. Por una auditoría que hicieron desde Infraestructuras, el orden lo marcó aquella auditoría. Este le toca a la siguiente". Berenguer ha apuntado también que, en Vía Parque, "se ha hecho un parcheado de las zonas donde se aglutina más gente, como la del portero o los penaltis".

Desplazados

Los clubes aceptan que tendrán que jugar en otras instalaciones pese al perjuicio que les supone como anfitriones: "Tendremos que ir a otro lado llevando el material, porque haremos de locales. Entiendo que intentarán agruparlo lo máximo posible, pero nos va a tocar [desplazarnos] hasta que reparen el campo", considera Carbonell.

El propio concejal ha indicado que tratarán de que la reubicación sea en instalaciones cercanas como la de Garbinet aunque matiza que dependerá de la disponibilidad: "Se les ha hecho una pregunta para saber cómo reubicar en campos próximos, como Garbinet o el que sea, porque Alicante tiene los campos que tiene".

El gerente del club Racing de Akra añade que los campos de césped artificial que no están cuidados son propensos a provocar lesiones: "Está estudiado no por nosotros, sino por gente que entiende de superficies. Un campo que no esté cuidado y en el que no vaya el riego está seco. Si sumas que es uno como el nuestro en el que ya no queda césped, las rodillas y los tobillos se quedan clavados", apunta Carbonell, quien subraya que su objetivo es conseguir "una respuesta oficial que creemos que está en manos de los políticos".