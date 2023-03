Cuando empezó a estudiar Medicina, Alejandro Granados ya sabía que quería ser psiquiatra y no le asusta enfrentarse a las incertidumbres de la profesión. “He indagado y he visto que Psiquiatría en este hospital es un servicio completo que me ha gustado. No me asusta enfrentarme a mi futuro como residente, la Psiquiatría me inspira y tengo claro que quiero ser psiquiatra porque la salud mental está muy mal”.