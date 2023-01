La Conselleria de Sanidad cubrirá el déficit de pediatras en hospitales y centros de salud con médicos MIR y a través de la homologación de especialistas extranjeros. El titular de Sanidad, Miguel Mínguez, ha explicado este martes en Alicante que es un problema en vías de solución y ha añadido que se ofrecerán las plazas a los residentes que acaben su formación. En este sentido, ha señalado que es en mayo cuando saldrán las futuras promociones de residentes y que las vacantes se trasladarán a los que terminen la especialidad.

El médico interno residente (MIR) se refiere al profesional que se encuentra en un periodo de formación tras haber superado el examen MIR y accedido a una plaza de médico especialista en el Sistema Nacional de Salud en España. Es decir, que acceden a una formación a través de una "práctica profesional programa durante 4 ó 5 años" que debe ser tutelada y evaluada para alcanzar los conocimientos y la responsabilidad profesional que se exige.

Mínguez ha afirmado que la carencia de plazas de pediatría no solo es un problema en la Comunidad Valenciana sino en toda España, de ahí que sea una de las especialidades en la que se está potenciando la formación MIR de forma inmediata y la homologación de profesionales de países extranjeros.

"Estamos potenciando también que las unidades docentes de pediatría formen cada vez más especialistas MIR para que en los años venideros este déficit que, insisto, atañe a toda España e incluso a Europa, sea suplido por los nuevos residentes".

Así lo ha manifestado el conseller durante la visita que ha realizado a la Unidad Pedagógica Hospitalaria del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante junto a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas. Al respecto, la vicepresidenta ha destacado la atención que desde este espacio se presta a los menores en un proceso tan duro "y poder hacerles sentir en su hogar en el que también tienen la posibilidad de recibir clases si no pueden asistir al colegio" en una diversificación de actividades que les entretiene y ayuda a emprender, a la vez que les hace sobrellevar mejor la enfermedad.

Hay alrededor de una treintena de aulas pediátricas en hospitales de toda la Comunidad Valenciana. Mínguez ha explicado que estos servicios son fruto de una colaboración entre las consellerias de Sanidad y Educación. En lo que va de curso, se ha dado docencia a 3.000 niños en estos espacios, 500 de ellos en el Doctor Balmis de Alicante.

Aulas pedagógicas en todos los hospitales

"No lo viven como un acto docente de una escuela sino como un acto complementario con el personal docente y con el educativo. Para un niño que por una enfermedad ingresa en un ámbito hostil esto es un soplo de vida. Es trascedente también para las familias y el personal sanitario que se involucra desde el principio", ha señalado. Asimismo, ha recordado que la Comunidad Valenciana fue pionera en ofrecer aulas hospitalarias hace 40 años. En la provincia de Alicante hay ocho hospitales que tienen aulas pedagógicas, "y no solo estamos orgullosos, deberíamos potenciarlo. No debería haber ningún hospital con unidades pediátricas sin aula pedagógica".

En cuanto a las gestiones con los representantes sindicales de los médicos, que han aplazado la convocatoria de huelga que inicialmente habían previsto para hoy y mañana para no contribuir al "caos sanitario" ante el "colapso asistencial", ha insistido en que la administración está en fase de negociación en Mesa Sectorial con los seis sindicatos que representan los distintos estamentos sanitarios.

Refuerzo en 2023

Mínguez ha insistido en que ya estaba previsto por la Generalitat un refuerzo de un millar de plazas asistenciales en toda la Comunidad a lo largo de 2023, tal y como anunció el presidente Ximo Puig, para ayudar a paliar el incremento de la presión asistencial y la saturación de la Atención Primaria y los hospitales. Asimismo, se ha mostrado "optimista" en poder llegar a acuerdos en la negociación con el Sindicato Médico y poder desconvocar definitivamente la huelga de estos profesionales sanitarios.

En cuanto a otras medidas como la apuntada por la ministra de Sanidad para paliar la falta de profesionales con el aumento del número de egresados, ha explicado que el Consell, a través de la consellera de Universidades, está en conversaciones con la Universidad Miguel Hernández y que se confía en paralizar el recurso que presentaron contra la implantación de Medicina en la Universidad de Alicante para que estos estudios se puedan llevar adelante.

"Nosotros preveíamos que el nuevo curso en la Universidad de Alicante aportara este incremento de personal. Al iniciar una nueva facultad de Medicina empezamos a formar entre un 8% y un 10% más de médicos desde el inicio y esto cubre la demanda que se hizo desde el Consejo Interterritorial de incrementar el número de plazas en formación".

Médicos a domicilio

Por otro lado, Sanidad ha puesto en manos de sus servicios jurídicos la sentencia de un juzgado de Alicante que obliga a poner un chófer a los médicos que tengan que desplazarse a atender a pacientes a domicilio para que decida si se presenta o no recurso.