El Domingo de Resurrección se celebra el último día del Triduo Pascual y se conmemora la resurrección de Jesús. En la provincia de Alicante procesarán un total de 10 pasos por las principales ciudades.

Domingo de Resurrección en Alicante

GLORIOSA HERMANDAD DE CRISTO RESUCITADO S.I. Concatedral San Nicolás de Bari 10:45 horas

Itinerario: S.I. Concatedral San Nicolás de Bari, Plaza Abad Penalva, Miguel Soler, San Nicolás, Mayor, Plaza Santísima Faz, 2o Pórtico Consistorial, Plaza del Ayuntamiento, Pórtico Audiencia, Cervantes, Plaza Puerta del Mar, Explanada de España, Rambla de Méndez Núñez, Miguel Soler, Plaza Abad Penalva, Encuentro, S.I. Concatedral San Nicolás de Bari.

GLORIOSA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA Basílica de Santa María 11:00 horas

Itinerario: Basílica de Santa María, escaleras de Calle Jorge Juan, Jorge Juan, Plaza del Ayuntamiento, Pórtico Audiencia, Cervantes, Plaza Puerta del Mar, Explanada de España, Rambla de Méndez Núñez, San José, Plaza Abad Penalva, Miguel Soler, San Nicolás, Montegón, San Agustín, Monjas, Convento de las Monjas de la Sangre.

Domingo de Resurrección en Elche

PROCESIÓN DE LAS ALELUYAS. COFRADÍA DEL CRISTO RESUCITADO Y FERVOROSA HERMANDAD DE NAZARENOS DE LA FLAGELACIÓN Y GLORIA.BASÍLICA DE SANTA MARÍA

Salida: 10:00 h. Itinerario: Fira, Major de la Vila, Plaça Menéndez Pelayo, Alfons XII, Pont de Santa Teresa, Plaça del Pont, Major del Plà, Marià Benlliure, Andreu Castillejos a Reina Victoria, donde se realizará EL ENCUENTRO CON LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.

JUNTA MAYOR DE COFRADÍAS Y HERMANDADES: NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN

Salida: 10:15 h. Itinerario: Plaça del Congrés Eucarístic, Plaça del Palau, Pont d’Altamira, Vicente Blasco Ibáñez, Marqués d’Asprella entrando a la Plaça d´España por la izquierda. En la puerta principal de la Parroquia del SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS será venerada nuestra Patrona con una Salve. Siguiendo por las calles José María Buck, Ruperto Chapí, Jorge Juan a Reina Victoria. En el cruce entre las calles Reina Victoria y Jorge Juan, se realizará a las 11:30 h.aproximadamente, el encuentro del “CRISTO RESUCITADO y la VIRGEN DE LA ASUNCIÓN”. La procesión continuará por Reina Victoria, Pont Nou, Plaça de Baix, Corredora, Pont dels Ortissos, Capità Lagier, Uberna, Plaça del Congrés Eucarístic a la Basílica de Santa María.

AL FINALIZAR LA PROCESIÓN: MISA SOLEMNE Dichos actos serán presididos por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, el Iltmo. Sr. Vicario Episcopal y Autoridades

locales.

Domingo de Resurrección en Orihuela

1:00 h: procesión de la Hermandad de la Resurrección. Destaca el encuentro del Salvador Resucitado y la Virgen Dolorosa, donde un niño le quita a la Virgen el puñal que tiene clavado en el pecho.

Itinerario: Iglesia Parroquial de las Santas Justa y Rufina • C/ López Pozas • Puente de Poniente • Plaza Cubero • C/ San Agustín • C/ Almunia • Plaza Nueva (Santo Encuentro) • Plaza Cubero • Puente Poniente • C/ López Pozas • Iglesia Parroquial de las Santas Justa y Rufina.

Domingo de Resurrección en Torrevieja

SOLEMNE PROCESIÓN

08:00 H. Desde la Parroquia Arciprestal de la Inmaculada Concepción. • Cofradía de San Juan Evangelista, acompañado por la banda de cornetas y tambores de San Juan Evangelista. • La imagen de la Purísima Concepción, ataviada por la mantilla de luto.

Itinerario: Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Azorín y Fotógrafos Darblade, hasta su intersección con la calle Concepción. A continuación de la salida de la Virgen desde la Parroquia Arciprestal de la Inmaculada Concepción.

SOLEMNE PROCESIÓN

• Cofradía del Santísimo Sacramento.

Itinerario: Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Clemente Gosálvez y Fotógrafos Darblade, hasta su intersección con la calle Concepción. En la confluencia de las calles Concepción con Fotógrafos Darblade.

“EL ENCUENTRO”

La imagen de la Patrona de Torrevieja será despojada de su mantilla de luto en el momento en que se encuentre con Jesús Eucaristía, ante la presencia de San Juan. Sonará la Marcha Real, lloverán pétalos de flor y aleluyas, voltearán las campanas y explotará la pólvora en el cielo porque CRISTO HA RESUCITADO. Finalizado el encuentro, ambos cortejos procesionales se unificarán en una sola. Itinerario: Concepción, Bazán, Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal.

Domingo de Resurrección en Benidorm

El Domingo de Resurrección a las 8 horas, la Cofradía Nuestra Señora de los Dolores celebrará en la avenida Alameda el encuentro del Señor y La de la Santísima Virgen, acto de la Embajada.

Domingo de Resurrección en Elda

PROCESIÓN Y ENCUENTRO DE GLORIA CON EL SANTÍSIMO BAJO PALIO Y LA INMACULADA CONCEPCIÓN.

10:00 horas desde la Iglesia de Santa Ana sale el Santísimo acompañado de las Cofradías: Verónica, Calvario, Sepulcro y Soledad.

Itinerario: Iglesia de Santa Ana, Iglesia, San Francisco, Ortega y Gasset, Jardines, Juan Carlos I, Plaza Castelar.

10:30 horas, la imagen de la Inmaculada sale de su parroquia acompañado de las Cofradías: Santa Cena, N.P. Jesús de Medinaceli, N.P. Jesús Nazareno y Piedad y Perdón.

Itinerario: Iglesia de la Inmaculada, Quijote, Pablo Picasso, Plaza Castelar (entrando por la confluencia Joaquín Coronel con Juan Carlos I).

A las 11 horas Tradicional Encuentro entre el Santísimo y la Inmaculada Concepción. Al término del Encuentro, ambas procesiones se dirigen a la Parroquia de la Inmaculada

por: Joaquín Coronel, Quijote, Parroquia Inmaculada. A su llegada, de celebrará la Eucaristía de la Solemnidad de la Pascua.

Domingo de Resurrección en Alcoy

El Domingo de Resurrección la jornada comenzará como siempre a primera hora, organizada por el Círculo Católico de Obreros. A las 7.00, la Societat Musical Nova d'Alcoi realizará un desfile que saldrá la sede del Círculo Católico de Obreros, en la plaza de España, y discurrirá por Pintor Casanova, San Blas, Santo Tomás, L'Escola, Mossén Torregrosa, San Francisco, San Mateo, El Camí y San Nicolás, hasta la parroquia de San Mauro y San Francisco. Allí comenzará la procesión dels Xiulitets a las 7.30.

El Cristo Resucitado saldrá desde la plaza Ramón y Cajal y la Virgen María lo hará desde el principio de San Nicolás, a paso veloz, hasta encontrarse ambos en el entorno de la plaza Ramón y Cajal. Posteriormente, la procesión pasará por San Nicolás, San Mauro, San Francisco, placeta de la Cruz Roja y plaza Ramón y Cajal, hasta la misma parroquia de inicio. Los actos de la Semana Santa de Alcoy terminarán con la Misa de Domingo de Gloria a las 8.15, pero ese mismo mediodía tomarán el testigo las Fiestas de Moros y Cristianos con el desfile de la Gloria.