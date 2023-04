A lo largo de sus 10 años, Casa Mediterráneo ha sido organizadora e impulsora, en sus instalaciones y fuera de ellas, de multitud de actos, foros, encuentros, actos y actividades, ya sea de índole cultural, económica, política, religiosa o medioambiental. Todo ello con el propósito que enmarcan los fundamentos de constitución de este organismo de diplomacia pública, que no son otros que la promoción de la unión y la paz entre los países que forman la cuenca mediterréna. A continuación se realiza un recorrido por los eventos más destacados de su historia.

2013

- Apertura pública de la sede Casa Mediterráneo con el concierto a cargo de la Orquesta Nacional de Argelia, dirigida por Ignacio García Vidal.

2014

Enero

- El Instituto Cervantes en Toulouse, con la colaboración de Casa Mediterráneo, acoge la exposición de Kike Aspano (Premio Magnum 2013 y finalista PhotoEspaña 2013), una crónica de la fugacidad del presente enmarcada entre el anonimato de la población habitante y la dinámica de su entorno.

- Casa Mediterráneo celebra la mesa redonda «La situación en Siria», con la que trató de analizar la aguda crisis que atravesaba el país tras la insurrección surgida a partir de las protestas que se desataron en la región a inicios de 2011. La mesa redonda contó con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo.

Febrero

- Economic Forum of the Western Mediterranean Dialogue. Casa Mediterráneo y la CEOE presentan el resumen y conclusiones del «Economic Forum of the Western Mediterranean (5+5) Dialogue».

- Cumbre de expertos para una estrategia común del agua en el Mediterráneo Occidental.

Abril

- Mesa redonda que abordó la situación de los recursos hídricos en España. Se contó con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

- Visita a Casa Mediterráneo del presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo.

- Cumbre informal de ministros de Asuntos Exteriores de países de la UE del Mediterráneo para abordar la situación de los flujos migratorios en el Mediterráneo.

Junio

- Coincidiendo con el 75 aniversario de la agencia EFE, Casa Mediterráneo organizó la XXIII Asamblea General de Alicante AMAN (Alianza de Agencias de Noticias del Mediterráneo), integrada por las agencias ANSA (Italia), AA (Turquía), AFP (Francia), AMI (Mauritania), ANA (Grecia), APS (Argelia), ATA (Albania), CNA (Chipre), Efe (España), HINA (Croacia), LANA (Libia), LUSA (Portugal), MAP (Marruecos), MENA (Egipto), MNA (Líbano), SANA (Siria), STA (Eslovenia), TANJUG (Serbia), TAP (Túnez) y WAFA (Palestina).

Julio

- Curso de verano de la Universidad de Alicante: Argelia 2014. Oportunidad histórica. Se establece un nuevo destino para la movilidad laboral y empresarial de los españoles.

- La nueva PAC, I Y II. La importancia de la PAC y su impacto en nuestra agricultura se pusieron a debate en estas jornadas organizadas junto a ASAJA y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Alicante (COITAPA).

Septiembre

- Con motivo de la salida de la Volvo Ocean Race, se llevaron a cabo en Casa Mediterráneo las jornadas formativas para voluntarios que participaron en el desarrollo del evento.

- Festival Internacional de Música Clásica de Argel del 16 al 19 de septiembre. El Ensemble Casa Mediterráneo participó en el Festival Internacional de música clásica de Argel. Uno de los eventos culturales más importantes del país.

- Concierto de inauguración del espacio azul de la Antigua Estación de Benalúa, a cargo del Ensemble Casa Mediterráneo. Entre otras piezas se tocó el Concierto de Aranjuez.

Octubre

Desfile benéfico del famoso diseñador alicantino Manuel Espuch en beneficio de APSA.

Diciembre

- Conferencia sobre la situación de la mujer en el mundo a cargo de la infatigable periodista y viajera, Rosa María Calaf.

- Entrega del III Premio Internacional de Periodismo Medioambiental Casa Mediterráneo.

- IV Foro Empresarial de Orán. Foro empresarial que permite el intercambio de ideas y puntos de vista de diferentes sectores económicos con la idea de promover acciones conjuntas entre empresarios españoles y argelinos. En este caso fue dirigido al sector de la construcción, rehabilitación y materiales de construcción.

- Fiesta de las Luces o Janucá. Casa Mediterráneo colabora cada año junto a la comunidad judía de Alicante en esta importante festividad hebrea.

2015

Febrero

- Casa Mediterráneo celebra la mesa económica «Internacionalización y Marca España» en la que expone la actualidad más inmediata sobre la internacionalización de nuestras empresas en el exterior. Además, el concejal de Fomento y Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante, Carlos Castillo, presentó el cuaderno «Alicante Open for Business». El evento contó con el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo; el alto comisionado de la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros; y el director general de Relaciones Económicas Internacionales en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Fernando Eguidazu Palacios.

Abril

- Junto al Ayuntamiento de Ojós, la Asociación cultural Oxox y la UCAM de Murcia, Casa Mediterráneo organiza el II Congreso Internacional de descendientes Andalusíes «moriscos» en el Mediterráneo occidental.

Junio

- Primer encuentro mediterráneo de la empresa familiar.

Julio

- Durante los días 22 y 23 de julio se celebró en la sede de la Unión por el Mediterráneo en Barcelona una reunión de alto nivel sobre diálogo intercultural e interreligioso, coincidiendo con los veinte años del proceso de Barcelona que impulsó la cooperación, el desarrollo y la seguridad en el Mediterráneo. Casa Mediterráneo fue invitada a participar.

Octubre

- Gran concierto especial en el Espacio Azul de Casa Mediterráneo. Junto a otras piezas, se interpretó «El Amor Brujo» de Manuel de Falla, en conmemoración de su primer centenario.

- Mesa redonda sobre las políticas de fronteras y asilo ante los flujos migratorios en el Mediterráneo. Se abordaron las políticas y actuaciones de las instituciones públicas de España y la UE para afrontar las migraciones en el Mediterráneo.

Noviembre

- Junto al Instituto de Enseñanza Secundaria Luis García Berlanga de Sant Joan d’Alacant, y organizada por el profesor Juan Ramón Roca, Casa Mediterráneo acoge en su sede la exposición de fotografías, dibujos y grabados «Españoles en Argelia. Memoria de una emigración».

Diciembre

- Foro Hispano-argelino. Quinta edición del ya consolidado foro empresarial que permite el intercambio de ideas y puntos de vista de diferentes sectores económicos con la idea de promover acciones conjuntas entre empresarios españoles y argelinos.

2016

Mayo

- Jornadas de debate sobre Cervantes y El Morisco Ricote por el IV Centenario de la muerte de Cervantes.

- El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y Casa Mediterráneo organizan una conferencia de alto nivel sobre Diplomacia Preventiva en el Mediterráneo: «Prevención de Conflictos en la Agenda de Naciones Unidas».

Noviembre

- Cumbre de líderes religiosos por la paz en Oriente Medio. Se trata de la primera ocasión en que líderes judíos y musulmanes, muy influyentes en sus respectivas comunidades, se sientan en torno a una mesa para apoyar la paz, el respeto, la reconciliación, la prevención de la violencia y la incitación al odio. Es una iniciativa inédita organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y Casa Mediterráneo que busca fomentar el papel positivo que los líderes religiosos pueden desempeñar en la construcción de la paz y la prevención de conflictos en Oriente Medio, con el fin de iniciar un proceso de paz entre Palestina e Israel.

2017

Abril

- Casa Mediterráneo y la Dirección General de Naciones Unidas y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación organizan el I Encuentro de la Red de Puntos focales Mujer, Paz y Seguridad de Naciones Unidas.

- Reunión de expertos de la FAO (NNUU) en Casa Mediterráneo.

Mayo

- Presentación de la Revista Balkania editada por Miguel Rodríguez Andreu. Se trata de la primera revista en español especializada en estudios balcánicos impulsada por la Embajada de España en Belgrado y Casa Mediterráneo.

Septiembre

- Casa Mediterráneo, en colaboración con el Consejo de Ingenieros Agrícolas y Graduados de la Comunidad Valenciana, organiza una jornada informativa sobre la «xylella fastidiosa» en la sede de la antigua estación de Benalúa en Alicante.

Noviembre

- I Encuentro con países: Malta.

2018

Marzo

- Photoalicante. Inauguración de la Exposición de Fotografía «A orillas del Nilo» de Samuel Aranda.

- Reunión de embajadores de España en países mediterráneos de la Unión Europea y Oriente Próximo. Grupo 1.

Abril

- Casa Mediterráneo organiza con el Foro Club INFORMACIÓN un desayuno coloquio sobre «El Brexit y el Mediterráneo» con el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Jorge Toledo Albiñana.

- Reunión de embajadores de España en países de la UE. Grupo 2.

- Casa Mediterráneo acoge una cena debate con Maman Sodikou, representante especial del secretario general de Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel. Durante el mismo intervienen Javier Hergueta, director general de Casa Mediterráneo, y Antonio Torres-Dulce Ruiz, embajador en Misión Especial para el Sahel en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Mayo

- II Encuentro con países del Mediterráneo: Turquía.

- Reunión de embajadores de España en países de la UE. Grupo 3.

Junio

- Convenio firmado en octubre de 2017 entre Casa Mediterráneo y la Universidad de Alicante para el desarrollo del Máster de Gestión Pesquera Sostenible. Se presentó en un evento en Casa Mediterráneo.

- Casa Mediterráneo acoge la clausura del 15 Festival de Cine de Alicante.

Julio

- Casa Mediterráneo, la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Orihuela consideran de gran interés colaborar en el apoyo de proyectos de alto valor cultural y que sean un instrumento eficaz de promoción de Orihuela y la provincia de Alicante. Dentro de este marco, estas instituciones vienen desarrollando actividades de apoyo relacionadas con la difusión de la cultura española en el mundo, objetivo al que contribuye igualmente el Instituto Cervantes a través de sus centros en el extranjero. Por todo ello, se organizó la «Reunión de Directores del Instituto Cervantes» en Orihuela y en Casa Mediterráneo.

Septiembre

- Casa Mediterráneo cede su sede a la Vicepresidencia de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad Valenciana para celebrar un acto público centrado en la firma del «Pacto valenciano contra la violencia de género y machista».

- Casa Mediterráneo colabora en la organización del Foro Internacional de Pesca en el Mediterráneo junto a la Universidad de Alicante, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca, el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos, el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Departamento de Pesca y Acuicultura de FAO.

- Casa Mediterráneo acoge la inauguración del Congreso Internacional de Arquitectura organizado por la Universidad de Alicante.

Octubre

- Encuentro con países del mediterráneo: Israel

- Celebración del Congreso Internacional «Arte, naturaleza y paisaje en el Mediterráneo», dedicado a analizar y reflexionar sobre la vinculación de distintas disciplinas artísticas con la preservación y valorización del medio natural. El congreso tiene lugar en la localidad murciana de Ojós.

Noviembre

- Reunión OTAN. Casa Mediterráneo acoge la jornada de trabajo «Reunión técnica sobre la dimensión mediterránea de la OTAN».

Diciembre

- Casa Mediterráneo inaugura la exposición sobre la crisis de los refugiados del fotoperiodista Gervasio Sánchez, «Geografía del Éxodo».

- Casa Mediterráneo acoge una reunión de directores generales de varios ministerios para abordar de forma transversal temas relacionados con el Mediterráneo.

2019

Enero

- Las jornadas internacionales El legado Andalusí y la Ruta de las Palmerales del Sureste y Norte de África pretenden poner en valor una época especialmente significativa para el sur y este de España, además de concienciar a la sociedad de este ámbito geográfico sobre las posibilidades que ofrece dicho legado como factor de desarrollo económico y eje de la Diplomacia Cultural en el Mediterráneo. Casa Mediterráneo participa junto a los embajadores de países mediterráneos del Norte de África acreditados en España.

Febrero

- Casa Mediterráneo, la Generalitat Valenciana y la ONG Mujeres por África organiza «Diálogos de Mujeres por la Paz». Un evento que se constituye como un espacio de visibilidad y reflexión sobre el liderazgo femenino en los procesos de paz y sobre la necesidad de atajar las consecuencias que los conflictos armados tienen sobre las mujeres y la infancia, como la violencia sexual. Durante el mismo se entabló un diálogo con mujeres invitadas en el que compartieron experiencias y estrategias efectivas. La jornada estuvo dirigida a agentes sociales, sector de la cooperación, cuerpo militar, asociaciones feministas, docentes e investigadores y estudiantes.

Marzo

- Casa Mediterráneo y el MAUEC organizan una mesa redonda sobre carreras en el exterior. Intervienen María Ángeles Gutiérrez Fraile, directora de la Unidad de Funcionarios Internacionales en el MAUEC; Marta Vadillo Lamata, preparadora de oposiciones en el MAUEC; y Geraldine Dufort Ravier, de la Comisión Europea en el MAUEC.

- Casa Mediterráneo organiza un encuentro con Nuria Oliver, una de las mujeres investigadoras en informática más citadas en España. Sus artículos han sido citados más de 15.000 veces. Es conocida por su trabajo en modelos computacionales de comportamiento humano, inteligencia artificial, interacción persona-máquina, informática móvil y «big data» para bien social.

- Encuentros con países: Grecia.

Abril

- Reunión 5+5 mandos de operaciones especiales. Casa Mediterráneo acoge una reunión de mandos de operaciones especiales de países del Mediterráneo.

- Congreso sobre la dieta mediterránea. Casa Mediterráneo, la Diputación de Alicante, la Cámara de Comercio de Alicante y la Generalidad Valenciana organizan el congreso «Dieta Mediterránea, una visión multidisciplinar en el siglo XXI: Alicante, Punto de Encuentro».

- Con motivo del 175 aniversario de la Guardia Civil, Casa Mediterráneo organiza y acoge la exposición fotográfica «La Guardia Civil, 175 años en el Mediterráneo», del fotorreportero Manuel Lorenzo, que repasa la vida del cuerpo y sus acciones en el Mediterráneo.

Mayo

- Foro Más Europa en el Mediterráneo. Casa Mediterráneo, el Club INFORMACIÓN y la EUIPO organizan un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

- Casa Mediterráneo y el consulado de Gran Bretaña en Alicante organizan la jornada «España-Gran Bretaña: Perspectivas de futuro». Durante la misma intervinieron el embajador del Reino Unido en España, Simon Manley, y el director general de integración y coordinación de Asuntos Generales de la Unión Europea en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

- Encuentro con Marruecos.

Junio

- Casa Mediterráneo, el Club INFORMACIÓN y la EUIPO organizan un encuentro con Joaquín Almunia, excomisario y vicepresidente de la Comisión Europea.

Julio

- Dentro de la residencia creativa de escritoras, Casa Mediterráneo organiza en su sede un encuentro con la escritora y activista Joumana Haddad.

Octubre

- Casa Mediterráneo, el Club INFORMACIÓN y la EUIPO organizan un encuentro con el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

- «Mujeres en las culturas del mediterráneo». Este foro de pensamiento y acción se reúne en Alicante con un minucioso programa de ponencias que pivotan alrededor de dos pilares fundamentales: las Rutas de la Seda y la figura de la mujer en las culturas de todos los países que comparten orilla mediterránea.

Noviembre

- Casa Mediterráneo, el Club INFORMACIÓN y la EUIPO organizan un encuentro con el parlamentario europeo Esteban González Pons.

Diciembre

- Casa Mediterráneo, el Club INFORMACIÓN y la EUIPO organizan un encuentro con el parlamentario europeo Domenc Ruiz Devesa.

2020

Febrero

- Casa Mediterráneo y el Club INFORMACIÓN organizan un encuentro con María Teresa Pagazaurtundúa Ruiz, con la conferencia «Desafíos y amenazas de Europa: atreverse a encararlos».

Marzo

- Casa Mediterráneo organiza una reunión de embajadores de España con países miembros de la Unión Europea. A la misma asiste la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Abril

- Casa Mediterráneo organiza con el Club INFORMACIÓN un encuentro con la eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñero.

Septiembre

- Casa Mediterráneo organiza con el Club INFORMACIÓN un encuentro con el ex eurodiputado y actual presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui.

Noviembre

- «Foro Más Europa en el Mediterráneo» con Emma Navarro, vicepresidenta y miembro del Comité de Dirección del Banco Europeo de Inversiones.

2021

Enero

- Medio ambiente y el Mediterráneo: «Seguridad alimentaria en tiempos de pandemia», con la participación del ex director general de la FAO, José Graziano da Silva.

Marzo

- Medio ambiente y el Mediterráneo: «El hidrógeno verde: clave para la gestión de las energías renovables». Con María Retuerto, investigadora del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC y Premio Internacional L’Oréal-UNESCO «For Women in Science» 2021.

- Día Internacional de la Mujer. Representación teatral «Cuando las mujeres no podían votar». Homenaje a Clara Campoamor en la conmemoración del noventa aniversario del voto femenino en España. Con la compañía Teatrables Company.

- Foro Más Europa. Con el ex presidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón.

- Gastronomía y el Mediterráneo: Encuentro con la chef Estrella Michelín, Carme Ruscalleda.

- Inauguración de la exposición fotográfica y presentación del libro Tabarkinas de Carma Casulá.

- Geoestrategia y el Mediterráneo: «La actividad de la OTAN en el Mediterráneo desde la perspectiva de la agenda Mujeres, Paz y Seguridad». Con el embajador-representante permanente de España en la OTAN, Miguel Fernández-Palacios, y la coordinadora de proyectos de la Fundación Mujeres por África y miembro del Comité Asesor de la Sociedad Civil de la OTAN, Alicia Cebada.

Abril

- Periodistas y el Mediterráneo: Encuentro con Almudena Ariza, corresponsal de TVE en París, en colaboración con la UMH.

Mayo

- Desayuno informativo. Encuentro con la ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, María Reyes Maroto.

- Foro Más Europa en el Mediterráneo. Encuentro con el Secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz.

- Mujeres y el Mediterráneo: Encuentro con la presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, en colaboración con la asociación Clásicas y Modernas.

Junio

- Inauguración y presentación de la exposición fotográfica «Somos Agua» de la Premio Nacional de Fotografía, Isabel Muñoz.

Septiembre

- Foro Alicante. Desayuno informativo con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Octubre

- Reunión de ministras y ministros de Trabajo del Foro del Mediterráneo Occidental (Grupo 5 + 5).

Noviembre

- XIXI Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos: «Volades» de la compañía Visitants.

- Presentación del Manual de Instrucciones para mujeres maltratadas de la Subdelegación del Gobierno de Alicante, realizado por la artista creativa Diana Raznovich y traducido a varios idiomas.

- Presentación y proyección del documental «Álbum de postguerra» con el fotorreportero Gervasio Sánchez.

Diciembre

- Acto conmemorativo de la Constitución Española. Organizado por la Generalitat Valenciana.

2022

Enero

- El Mediterráneo hoy. Encuentro con Ricard Pérez Casado, autor del libro «Desigualdades mediterráneas, reto del siglo XXI».

- Geoestrategia y el Mediterráneo. «La UME (Unidad Militar de Emergencias): un ejemplo para los países euromediterráneos». Encuentro con el teniente coronel Jorge Mariano Pérez, jefe del III BIEM.

Marzo

- Geoestrategia y el Mediterráneo. «El Mediterráneo y el flanco sur del Sahel». Con Pedro Sánchez Herráez, coronel del Ejército de Tierra y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Abril

- Concierto del Ensemble Casa Mediterráneo y la Coral Discantus de Murcia. Requiem de Fauré.

- Festival «Abril en Danza 2022». Presentación de las publicaciones: Poéticas de creación en danza y Trabajo de Sísifo. Las artes escénicas en la educación a cargo de Alicia Soto y Ricardo Gassent. Actuación de danza a cargo de Federica Espósito «This Must Be The Place».

- Programa de acción directa de conservación y limpieza de mar Mediterráneo. Fondo marino de la bahía de Alicante (playa del Postiguet).

- Geoestrategia y el Mediterráneo. «Implicaciones geoestratégicas del conflicto de Ucrania en el Mediterráneo». Encuentro con el teniente general (en la reserva), Francisco Gan Pampols.

Mayo

- Música y el Mediterráneo. Concierto conmemorativo del Día de Europa «La Europa Galante», de André Campra, a cargo del Ensemble Casa Mediterráneo.

- Jornada sobre la OTAN y el Flanco Sur: el Sahel y el Mediterráneo. Con la intervención del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Casa Mediterráneo.

- 19º Festival Internacional de Cine de Alicante (del 21 al 28 de mayo). Proyección de la sección de cortos mediterráneos en Casa Mediterráneo.

Junio

- Foro Más Europa en el Mediterráneo. Encuentro con Christopher Pissarides, Premio Nobel de Economía 2010.

- Jornada «Integration in Times of Crisis: Towards a Responsible Economic Integration», organizado por Casa Mediterráneo con la colaboración de la Unión por el Mediterráneo (UpM).

- Concierto homenaje a Miguel Hernández, «Vuelo», a cargo de Inés Fonseca y Nono García.

- Jornada de lanzamiento del IV Congreso de Economía Valenciana, organizado por Casa Mediterráneo y la Generalitat Valenciana.

- Encuentro sobre Seguridad Alimentaria: «Retos y perspectivas en el Mediterráneo», organizado por Casa Mediterráneo y la Fundación PRIMA.

Julio

- Acto institucional de presentación de los refuerzos de la operación verano de la Guardia Civil y la Gendarmería francesa.

- Congreso Internacional «Elio Antonio de Nebrija: Humanismo y Poder», con motivo de la efeméride de los quinientos años de su muerte en Alcalá de Henares a primeros de julio de 1522.

- «Celebrando el Orgullo LGTBI en el Mediterráneo». Proyección del corto «Dios te salve María» e inauguración de la Semana del Orgullo en Alicante.

- Inauguración de la exposición-concurso Mediterránea. «El diseño. Un viaje entre Italia y España» en el Museo del Mar de Santa Pola. Con la presencia del embajador de Italia en España, Riccardo Guariglia; el director general de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló; y la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano. El proyecto Mediterránea representa el mar que une Italia y España. Dos países que comparten muchos aspectos, empezando por la historia, la geografía, las lenguas que pertenecen a la misma familia, la cultura, incluida la culinaria, las tradiciones artesanales y, por supuesto, por el diseño.

- Concierto Moresca: Sanna, música medieval y tradicional de las dos orillas del Mediterráneo a cargo de Capella de Ministrers Carles Magraner & Ensemble andalusí Ibn Badja de Argel.

Agosto

- Del 1 al 6 de agosto Alicante alberga la 8ª edición del Encuentro Internacional de la Kasbah del Artista, una reunión anual de creadores profesionales y amateurs que se celebra con el objetivo de disfrutar del arte, promoverlo y convertirlo en un vehículo para el intercambio de culturas. El evento está organizado por la Asociación Kasbah del Artista de Marruecos y Tercer Tiempo Intercultural de Alicante.

Septiembre

- Proyecto Internacional de Patrimonio Subacuático de UNESCO. Expedición banco de Skerki. Misión del buque francés de exploración arqueológica submarina «Alfred Merlin».

- Inauguración de la exposición sobre el Mediterráneo de Ángel Fitor, «Mare Lucidum».

- 40 aniversario del Instituto Mediterráneo del Agua (IME). Simposio Regional: «Notre Méditerranée: les défis de l’eau face aux priorités régionales à l’horizon 2050».

- Mostra Viva del Mediterrani. Concierto «Al-Majnún» a cargo de Burruezo y Nur Camerata en el Teatro El Musical de València, dentro del marco de Mostra Viva del Mediterrani. Con la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo (FACM).

- Foro Más Europa en el Mediterráneo. Encuentro con la comisionada especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua, Cristina Gallach.

Octubre

- Congreso de despoblación. Smart Villages 2022.

- Foro Más Europa en el Mediterráneo. Encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

- Reunión de la OTAN sobre el Diálogo Mediterráneo.

Noviembre

- Mujeres y el Mediterráneo. Presentación del documental «Mujeres Mediterráneas. El Líbano», de la periodista Sonia Marco.

- Programa de Acción Directa. Limpieza de fondos del Mediterráneo. Isla de Tabarca (Alicante).

- Seminario del IEmed y Med 5+5. Tapping the Potential of the Sustainable Blue Economy in the Western Mediterranean. Lisboa

- Los Balcanes y el Mediterráneo. Conferencia «El ferrocarril de los sueños». El difícil camino al Mediterráneo, a cargo de Alfonso Marco.

- 5º aniversario del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista. Con la vicepresidencia y conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana.

- Celebración el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Jornada de sensibilización. Conferencia «Eso no es amor», a cargo de la educadora social Marina Marroquí.

Diciembre

- Cumbre de primeros ministros. MED9.

- Foro Más Europa en el Mediterráneo. Encuentro con la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

2023

Enero

- Reunión constitutiva del Consejo Diplomático de Casa Mediterráneo. Estreno mundial de la sinfonía Mediterraneum del compositor Andrés Valero Castells, interpretada por la Orquesta ADDA Sinfónica, en el Auditorio de la Diputación de Alicante.

Marzo

- Entrega de los Premios de Innovación 2023 con la participación de SS.MM. los Reyes de España.

- Foroinvest Alicante, con la participación del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

- Foro Más Europa en el Mediterráneo. Encuentro con el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Octavi Iceta i Llorens.

- Asamblea General de ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios).