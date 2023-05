Con un taller para las familias sobre la importancia de la vacunación para mejorar la cobertura vacunal de los niños de la Zona Norte de Alicante culmina esta semana el ciclo de educación para la salud que ha impartido personal de Enfermería del área Alicante-Sant Joan para padres. Entre los asistentes, marroquíes, argelinos o guineanos, reflejo de la multiculturalidad del alumnado de la escuela infantil El Tossalet de Juan XXIII, donde se ha impartido esta escuela.

“A la hora de decidir vacunar a nuestros hijos o no vacunarlos, os pedimos que toméis una decisión informada, que podáis decidir teniendo información veraz y adecuada. Las vacunas son seguras, y es una herramienta cuya eficacia está más que probada para proteger su salud”, les ha aconsejado la enfermera de Pediatría Inmaculada Rubio. En un lenguaje claro y directo les ha ido explicando las características de cada una de las dosis del calendario vacunal infantil, traduciendo al árabe o al francés los nombres de las vacunas.

“Yo tengo dos hijos y sí que los vacuno, pero tengo amigos que no quieren vacunar a los suyos, no sabíamos mucho de las vacunas y hemos aprendido que son muy importantes y se lo voy a decir a mis amigos y a los clientes de mi peluquería”, comenta Mohamed, uno de los padres asistentes. “No sabía lo que eran las paperas, en mi país no se ponen esa vacuna y ahora sé que tengo que ponérsela a mis hijos, igual que las otras. Conozco personas que no vacunan a sus hijos, pero yo a mis amigas les voy a comentar lo importante que es”, señala una madre de origen guineano.

“No sabía lo que eran las paperas, en mi país no se ponen esa vacuna y ahora sé que tengo que ponérsela a mis hijos, igual que las otras. Conozco personas que no vacunan a sus hijos, pero yo a mis amigas les voy a comentar lo importante que es” Madre de origen guineano

Con el objetivo general de mejorar la salud de los niños adscritos a esta zona básica, el personal de Enfermería del Centro de Salud Juan XXIII, que pertenece al área de Alicante-Sant Joan, desarrolla, dentro de su proyecto de intervención comunitaria, un programa de promoción y educación para la salud.

“Llevamos seis años realizando este tipo de actividades de promoción y prevención de la salud. Las enfermeras nos acercamos a la población y atendemos así a sus problemas y necesidades tal y como nos demandan”, indica Loreto Cruz, coordinadora de Enfermería del centro, que ya ha sido premiado en varias ocasiones por su actividad comunitaria.

“Llevamos seis años realizando este tipo de actividades de promoción y prevención de la salud. Las enfermeras nos acercamos a la población y atendemos así a sus problemas y necesidades tal y como nos demandan” Loreto Cruz - Coordinadora de Enfermería del centro de salud Juan XXIII

"Nuestro objetivo es educar para el futuro, desde un modelo de escuela inclusiva y comunitaria y la colaboración con nuestro centro de salud en actividades como esta escuela de padres es una gran aportación para nosotros, también incluimos desayunos y almuerzos saludables para nuestros 155 alumnos”, indica Beatriz Soler, directora de la escuela infantil.

Durante varias semanas, el personal de enfermería se ha desplazado a El Tossalet para tratar de que los padres y profesores mejoraran sus conocimientos sobre hábitos saludables, prevención de accidentes o cuidado del entorno. Asimismo, ha habido talleres sobre primeros auxilios y sobre la importancia de la actividad física en nuestra salud.

"La colaboración con nuestro centro de salud en actividades como esta escuela de padres es una gran aportación para nosotros, también incluimos desayunos y almuerzos saludables para nuestros 155 alumnos" Beatriz Soler - Directora de la escuela infantil El Tossalet

Asimismo, se ha abordado el uso y abuso de redes sociales que se da en edades tan tempranas como los niños de entre 3 y 5 años. “Los padres nos han dado las gracias porque han entendido que usar las nuevas tecnologías como el móvil o la tablet tiene cosas buenas, pero también malas y puede generar hábitos muy perjudiciales para sus hijos a corto y medio plazo si hay un uso inadecuado”, comenta Cruz.

“Agradecemos la implicación de padres y profesores ya que con actividades como ésta generamos activos de salud y creamos redes de extensión de la información al resto de la población”, destaca la coordinadora de Enfermería. “Nuestro lema final en cada intervención es pedir a los asistentes que nos ayuden a transmitir lo que han aprendido al resto de la población, ya que entre iguales la información se asume mucho mejor y como ejemplo tenemos a la Asociación de Mujeres Gitanas Arakerando, que son ya un gran activo de salud en el barrio”.

Siguiendo con su proyecto de intervención comunitaria, la escuela infantil y el centro de salud preparan para el próximo 18 de mayo su “Fiesta de la Salud” en El Tossalet, en colaboración con el IES Gran Vía y sus alumnos del ciclo de Educación Infantil.