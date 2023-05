Sorprendente encontronazo entre el exconcejal de Fiestas y Partidas Rurales, Manolo Jiménez, y el candidato a la Alcaldía de Alicante por Unidas por Alicante, Manolo Copé. El choque ha ocurrido durante la jornada de convivencia organizada por la Federació de Fogueres de Sant Joan. Según explica el alcaldable de la coalición EU-Podemos, el exedil se ha dirigido a él "de muy malas maneras" en una actitud que cataloga de "desafortunada" puesto que, según dice, "no sabía ni quién era". Copé ha declarado que estaba visitando a unos compañeros de una hoguera cuando Jiménez ha intervenido "diciendo que yo era un mentiroso y que él no era ningún corrupto".

El alcaldable de Unidas por Alicante asegura a este periódico que cuando habló públicamente de corrupción, en ningún momento se dirigió a él directamente: "Lo que he ido diciendo es que la corrupción ha entrado en el Ayuntamiento, pero en ningún momento le he mencionado a él porque no sabía ni quién era. Cuando los medios preguntan, yo creo que es lícito decir que ese es uno de los problemas reales que tenemos, que la corrupción haya vuelto a entrar en el Ayuntamiento de Alicante".

Por su parte, Jiménez indica que ha sido Copé el que se ha acercado a él "para provocar". Según comenta, él no diría que se ha tratado de un encuentro porque en ningún momento se ha levantado de su asiento sino que ha sido "un acercamiento" en el que el alcaldable se ha dirigido hacia su persona "increpando" en una acción que cataloga de "acoso y derribo". La versión del exconcejal cambia completamente respecto a la enarbolada por Manolo Copé: "Yo estaba en una mesa jugando a las cartas cuando se ha acercado a donde estaba yo y ha venido con tonterías y vacilando".

En ese sentido, el regidor municipal del anterior mandato comenta que le ha acusado directamente de corrupción "pese a que dice por ahí que él no me conoce de nada". En este sentido, dice sentirse "harto de todo", que ahora lo único que quiere "es que me dejen en paz" y no descarta "emprender algún tipo de acción legal".

La paella, la verdadera protagonista

El resto del certamen, por su parte, se ha celebrado con mucha alegría entre las más de 120 hogueras y barracas que han copado el parque Lo Morant durante la jornada del sábado. Los días grandes de las fiestas de Alicante se acercan y miles de foguerers y barraquers comienzan a reflejar sus ganas de Hogueras en los primeros actos multitudinarios organizados por la Federació de Fogueres de Sant Joan.

Cerca de 7.000 personas se han dado cita en una masificada jornada que no ha lucido el calor de otros años pero sí ha permitido que los asistentes disfrutaran de una jornada de convivencia con una temperatura que rondaba los 21 grados y que ha despejado las dudas y los temores de unas posibles precipitaciones que no han llegado a aparecer.

Así, las familias festeras de más de 120 hogueras y barracas han podido disfrutar de una alegre cita en la que no ha faltado la música por parte de la banda Los Claveles, que ha acompañado a las Belleas del Foc y a sus damas de honor en el tradicional pasacalles

Que el evento se sucediese en plena campaña electoral ha permitido que alcaldables como Ana Barceló (PSPV), Rafa Mas (Compromís), Adrián Santos (Ciudadanos) y Manolo Copé (Unidas por Alicante) se pasasen por allí para hacer acto de presencia y, por qué no, conseguir rascar algún voto de los asistentes más indecisos de cara a los comicios municipales del próximo 28M.

Por parte del Ayuntamiento de Alicante, han acudido a la quedada festera Manolo Villar, portavoz adjunto del grupo municipal del Partido Popular, José Ramón González, concejal de Seguridad, Infraestructuras, Movilidad, Vivienda, Tráfico y Recursos Humanos, y la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez. El actual alcalde de la ciudad, Luis Barcala, no ha podido asistir debido a un acto electoral que tenía en València junto al líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo.