La alianza entre Podemos y Esquerra Unida para presentarse de forma conjunta a nivel autonómico y en medio centenar de municipios de la Comunidad Valenciana no está teniendo un arranque sencillo. El reparto de puestos en las listas está provocando cismas en diferentes puntos, como ha ocurrido en la ciudad de Alicante. En la capital provincial el cabeza de lista será Manolo Copé, de EU, mientras el actual portavoz de los morados en el Ayuntamiento, Xavier López, será el número dos, en una lista que estará encabezada por dos hombres.

Denuncia

Esta decisión no ha sentado nada bien en el seno de Podemos, que denuncia una imposición en las negociaciones que se han llevado a cabo a nivel autonómico y estatal. López sí que ha manifestado su apoyo a Copé como alcaldable de la alianza. «Voy a empujar la candidatura, tenemos un buen candidato», manifestó este miércoles. Desde otros sectores de la formación morada en Alicante no se ha recibido la noticia con tan buen agrado. Prueba de ello es que ya se han producido dos dimisiones, como las del secretario de Organización, Pedro Domínguez, y la responsable del área de Medio Ambiente, Cati Cifuentes. Está previsto que no se trate de las únicas salidas, ya que se esperan nuevas renuncias en los próximos días.

«Las negociaciones no han estado circunscritas al ámbito de Alicante y eso ha generado malestar entre personas de la ejecutiva local, que entienden que este tipo de decisiones no se deben tomar sin tener en cuenta a Alicante», expuso López, que también denunció que fue este mismo martes cuando se enteró de que no iba a liderar la candidatura: «Las formas no han sido las correctas». Con todo, el actual portavoz de Podemos en el Ayuntamiento reiteró su apoyo a Copé y anunció que el plan previsto es que en los próximos días se sumen más fuerzas, como Esquerra Republicana. «No podemos perder una sola papeleta de voto progresista, queremos construir una herramienta que haga de palanca para el cambio», añadió al respecto.

Presentación

Las dimisiones en Alicante coincidieron con la presentación oficial del anuncio en València de que Podemos y Esquerra Unida concurrirán juntos a las elecciones autonómicas del 28 de mayo, con Héctor Illueca como candidato a la Presidencia de la Generalitat. También se confirmaron los primeros puestos de la lista que la alianza de izquierda presentará por la provincia de Alicante. La candidatura estará liderada por María Teresa Pérez, seguida de Estefanía Blanes y Álex Aguilar. De este modo, el número uno es para Podemos y la segunda posición la ocupa EU.

En su comparecencia en València, Illueca se mostró crítico con Compromís, por no querer un pacto con su formación para las elecciones autonómicas, pero abrió la puerta a aliarse en las generales. «Me parece que es oportunista sumar allá y dividir aquí», manifestó. En clave local, López también arremetió contra los valencianistas: «Se entiende poco que Compromís acuda al acto de Sumar y en Alicante y la Comunidad Valenciana no hayan apoyado en la misma dirección. Eso debilita al espacio transformador».