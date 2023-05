Hay cosas que nunca cambian en el PSOE de la ciudad de Alicante. Pasan los años, cambian caras (algunas), se pierden elecciones, pero siempre se repiten las exhibiciones de Ángel Franco, y sus peones, para intentar demostrar quién manda en la sede de Pintor Gisbert. Este miércoles, con motivo de la Ejecutiva local postelectoral, hubo dos muestras evidentes. Y no menores.

La primera, y más relevante por los cargos, se produjo justo después de finalizar la reunión que sirvió para designar a Ana Barceló como portavoz municipal, a petición del grupo de concejales salido de las urnas de este 28M. Ahí, mientras se buscaba la ubicación para atender a los medios de comunicación convocados por el partido, el secretario general de los socialistas alicantinos, Miguel Millana, impidió a Barceló, que a su vez es presidenta del PSPV, quedarse al «canutazo» y, por tanto, tomar la palabra. De hecho, la invitó a salir de la sala. «Esto es una cosa del partido», le espetó Millana. «Yo solo quiero explicar lo de la Portavocía y os dejo», respondió Barceló. «No, esto es del partido», reiteró Millana. «Pues ahí os quedáis», replicó Barceló mientras se daba media vuelta para salir del «salón del ocio» de la sede socialista en Alicante.

Con la que ha sido candidata a la Alcaldía ya fuera de juego, Millana confirmó que la Ejecutiva había ratificado el nombramiento de Barceló como portavoz municipal. Eso sí, recordando que es una competencia de la Ejecutiva local, tal y como recogen los Estatutos del partido. Otras fuentes de la dirección, controlada por Ángel Franco, quien se dejó ver por la sede durante la tarde, recordaron que la elección de los asesores del grupo municipal también competerá a la Ejecutiva. Para eso, sin embargo, aún falta tiempo.

Millana, en su intervención ante los medios, criticó que se paralizasen los actos en la calle previos a las elecciones (el «barrio a barrio» de los sábados) y también que durante la campaña electoral, que pilotó Barceló, no hubiera más dardos contra la gestión del alcalde y candidato a la reelección por el PP, Luis Barcala. Esos lastres, según dejó caer, impidieron un mejor resultado de los socialistas el 28M, que han pasado de nueve a ocho ediles. Y es que, según fuentes de la dirección, había encuestas internas que daban al PSOE hasta diez concejales a poco más de un mes de la cita con las urnas.

A consultas

Pero silenciar a la portavoz recién elegida, a quien se le invitó a la Ejecutiva apenas dos horas antes de su inicio, no fue el único movimiento de la dirección socialista, ya sea desde la voz oficial de Millana o la oficiosa de Franco, para marcar territorio ante los evidentes intentos de Barceló de trabajar sin ataduras, como ya demostró en campaña. Y todo porque hubo un concejal de los que continuará el próximo mandato en el Ayuntamiento, Raúl Ruiz, que tomó la palabra para afear que se le incluyese en el Comité Electoral del 23J sin previo aviso. El edil se vio en el equipo de campaña sin saberlo.

Y no fue el único, también le sucedió a los otros dos concejales electos: Miguel Castelló y Victoria Melgosa. Esa crítica, sin embargo, no le salió gratis. Al terminar la Ejecutiva, Ruiz fue llamado a consultas, según confirman fuentes socialistas. Ahí Franco le exigió que dimitiera de la Ejecutiva. Y no lo hizo con las mejores formas. Su intento, al menos por ahora, fue en balde. El edil, según las mismas fuentes, se negó a aceptar el requerimiento del exsenador, que sin cargo orgánico en el PSOE local lleva manejando los hilos de la agrupación desde hace unas tres décadas. Otra tarde de líos en Pintor Gisbert.

El líder de Juventudes, al frente del equipo para las elecciones generales

El secretario general de Juventudes socialistas en la ciudad de Alicante, Miguel Ángel Nicolás, encabezará el Comité Electoral para las elecciones generales del próximo 23J. El joven, de 25 años, ha sido colocado al frente, en calidad de coordinador, de un equipo compuesto por más de cuarenta personas, que incluye a Eva Montesinos, María José Adsuar y José Díaz como «pesos pesados» de un organigrama aprobado este miércoles por la Ejecutiva local.

Entre otros, figura el secretario local de los socialistas, Miguel Millana, como coordinador de Estrategia. Además está Fini Nicolás, esposa de Ángel Franco, y tres concejales electos, según la estructura facilitada ayer por el partido.