La plantilla del Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este viernes la tradicional comida de Santa Rita, en honor a la patrona de los funcionarios. Un evento que reúne cada año a cientos de empleados públicos y que, en esta ocasión, ha contado también con un carácter reivindicativo: ni la ejecutiva del Sindicato de Empleados Públicos ni la de Comisiones Obreras han acudido para protestar porque no se haya implantado la carrera profesional.

Pese a que la jornada ha transcurrido con normalidad, ambas agrupaciones de trabajadores han querido aprovechar la fecha para recordar que la mejora en las condiciones del funcionariado fue una promesa electoral del actual alcalde, Luis Barcala, en el año 2019 y que todavía no se ha cumplido.

El SEP, el sindicato mayoritario, ha emitido un comunicado advirtiendo de que ya hace un año "sospechábamos que la carrera profesional no sería una realidad en el año 2022", un augurio que, según lamentan, "finalmente se ha cumplido".

Ya en la última convocatoria el SEP rechazó acudir a esta cita para "motivas a que se materializaran los compromisos adquiridos con los empleados y empleadas del Ayuntamiento", pero ahora afirman que resulta "irritante" que la contestación sobre la propuesta económica y de plazos para implementar la carrera profesional lleve un mes demorándose por parte del equipo de gobierno. Una circunstancia que ha motivado que hasta tres sindicatos se levantasen de la mesa de seguimiento de esta cuestión.

Plantón sindical

Por todo ello, la ejecutiva de CC OO y la del SEP han rechazado participar en la celebración organizada por el Consistorio en el Centro de formación de Nazaret. No obstante, el sindicato mayoritario ha reflejado en el comunicado emitido que esta postura "no es un boicot a la comida de hermandad en absoluto" sino una postura sindical, puesto que no puede "compartir mesa y mantel con quien lleva cuatro años incumpliendo sus compromisos y ninguneando a la plantilla con pretextos de todo tipo".

Por su parte, cientos de funcionarios han acudido a la convocatoria para celebrar una jornada en común con sus compañeros de trabajo, en la que se ha elaborado una paella gigante y a la que han acudido representantes del actual equipo de gobierno y varios concejales electos, además del alcalde, Luis Barcala, y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez.