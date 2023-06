Ángel Luna, un exalcalde que además es el actual Síndic de Greuges, y Josefina Bueno, una consellera en funciones, fueron las principales autoridades de un Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante en el que también estuvo presente la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, además de autoridades militares, de las fuerzas de seguridad como la Policía Local (José María Conesa) o los Bomberos de Alicante (Daniel González), y eclesiásticas, como Ramón Egío. El deán de la concatedral de San Nicolás se mostró muy afectuoso con el candidato de EU-Unidas Podemos, Manolo Copé, que fue sacerdote antes que político. «Nos encontraremos», le avanzó.

También estuvieron responsables civiles, como los representantes de las fiestas de la ciudad, con Toñi Martín-Zarco al frente, quien encara ahora los días grandes de las Hogueras. De hecho, el monumento fue también coprotagonista del pleno más relevante del mandato, con un recién investido Luis Barcala dando el pistoletazo de salida, voz en grito desde un balcón del Ayuntamiento, a la colocación del remate de la Hoguera Oficial. Estaba todo en el guion.

Al margen de Luna, ningún otro exregidor de la ciudad se dejó ver, ni Luis Díaz Alperi ni Gabriel Echávarri. Tampoco Miguel Valor ni Sonia Castedo, que sí acudieron hace cuatro años a la investidura de un Barcala que este sábado ejerció de candidato y posteriormente de alcalde, pero también de asesor para organizar la foto de familia ante la inacción de otros. Hizo de todo. También de marido, de padre, de cuñado y de hijo, recibiendo a su madre nada más llegar al Ayuntamiento de Alicante.

La familia del regidor «creció» por un día, con la hasta ahora vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), sentada en primera fila, junto a la esposa de Barcala. Su presencia, y nada más (al margen de asesores que no hace tanto estaban a sueldo de los naranja), recordó a un partido, en vías de extinción, que formó parte del ya extinto bipartito. De otro extinto gobierno plural, como el tripartito, se dejaron ver los exconcejales Víctor Domínguez (EU) y Natxo Bellido (Compromís), que pese a un principio de nostalgia que no oculta estos días al dejar el Ayuntamiento tras ocho años no quiso perderse la sesión.

Con la vista en el futuro, acudieron candidatos que en poco más de una semana pasarán a ser diputados autonómicos con la constitución de las Cortes, como los populares José Antonio Rovira y Marisa Gayo o Yaissel Sánchez (por el PSPV). En precampaña se encuentra ya otra asistente a la investidura de Barcala, como fue Macarena Montesinos, que encabezará la lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Alicante.

No solo hubo políticos en las primeras filas, también empresarios. En esa nómina destacaron Antonio Arias, Carlos Baño, Javier Díez, Luis Castillo o Victoria Puche, quien hizo por tener su foto con Barcala, y con su móvil, para asegurarse que no se perdía entre tarjetas de memorias ajenas. La consiguió, espera incluida, tras la investidura, cuando se rompió el protocolo y se sucedieron los saludos, los abrazos y los besos. Ni rastro de la pandemia, salvo por una mascarilla en una invitada.

Ahí, en los corrillos, dejó de importar la ideología. Incluso desde el sector progresista se aplaudió, mediante la palabra, el discurso de Barcala, cuya autoría reivindicó en privado. En la última intervención mostró una voluntad de trabajar con la oposición, lógica también al estar en minoría, con una actitud alejada de la demostrada en los últimos años. «Démosle el beneficio de la duda. Hoy se le ha visto más alcalde que nunca», apuntó un destacado cargo de la izquierda alicantina.

Cuestión personal

Ya ante la prensa, el alcalde anunció que no iba a dar respiro al nuevo equipo de gobierno del PP. La primera reunión, este mismo sábado, justo tras el pleno de investidura. Ahí, en Alcaldía, tuvo a los ediles hasta las dos de la tarde. En la mente, según reconoció el regidor, intentar aprobar los Presupuestos de 2024 en tiempo y forma. No es cualquier reto, ya que no se consigue desde 2015. Ningún gobierno plural o en minoría lo ha conseguido. «Es ya una cuestión personal», admitió Barcala, quien el lunes ya quiere acompañar a los nuevos concejales a las dependencias de las áreas que dirigirán. Será entre acto y acto de Hogueras. Su compañero de gobierno y de barraca, Manuel Villar, ajustaba su doble agenda (tanto la política como la festera) para llegar a todo estos días. A la vez preguntaba por el «outfit» que tocaba. Lo único que tenía claro es que dejará en casa la insignia de concejal, junto a la que recibió hace cuatro años. «Está donde la dejé, en la caja», bromeaba.

Él fue de los pocos que se mostraron como en casa, tras una profunda renovación del Pleno. Otro que ejerció de cicerone de los suyos fue el socialista Miguel Castelló, que ya fue concejal durante el primer año de mandato de Barcala. También repite Mari Carmen de España, quien tuvo, como la mayoría de ediles, el respaldo de familiares. «Otra vez la niña aquí, eh...», le soltaron a Julio de España, nada más llegar con un periódico deportivo bajo el brazo. No todo va a ser política, ni siquiera en un día como el de este sábado, 17 de junio.