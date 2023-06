Las filtraciones de agua de las últimas lluvias en la cubierta de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante han obligado a desalojar de forma preventiva varias unidades y el vestuario femenino por el peligro de derrumbe en una zona de las instalaciones.

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado en un comunicado que los guardias llevan 15 años esperando que se construya una nueva Comandancia y la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) no ha "movido un dedo" y el proyecto sigue a la espera.

Una de las consecuencias de este desalojo ha sido el traslado del vestuario femenino a su anterior ubicación, que se encuentra en al taller de la Comandancia y el cual tienen que atravesar para acceder. La AEGC critica este traslado y alerta del riesgo para las agentes de sufrir una caída y de que sean "interrumpidas cuando se están cambiando y en ropa interior".

Los responsables de la Comandancia han reubicado a varios grupos en otras dependencias del acuartelamiento y en unas instalaciones situadas en las inmediaciones. La cubierta tendrá que ser reparada y las obras pueden prolongarse durante meses.

Desde AEGC señalan que llevan "muchos años avisando del mal estado de la Comandancia, de la necesidad urgente de edificar la nueva, para la que ya están los terrenos esperando, y al final nos ha cogido el toro y ahora los riesgos son aún mayores, pagando las consecuencias nuestras compañeras".

La Asociación Española de Guardias Civiles añade en un comunicado que "esto los guardias lo veíamos venir, pero las máximas responsables de la Guardia Civil, las ex directoras, no lo vieron o estuvieron mirando casi cuatro años para otro lado. Y no lo entendemos porque estos últimos años se han encargado de vender la apuesta de la DGGC por incrementar las inversiones en políticas de igualdad ¿qué mayor igualdad puede haber que destinar a vestuario femenino unas instalaciones dignas, seguras y sin riesgo a que un compañero, accidentalmente, las pueda ver en ropa interior? ¿En qué cabeza cabe que un almacén de piezas de repuesto para coches pueda ser el lugar más idóneo para montar un vestuario femenino? ¿sin un baño cerca?".

La AEGC denuncia que desde la Dirección General de la Guardia Civil se ha malgastado presupuesto "en obras no necesarias como un museo, que bien podían esperar y destinar esas ingentes cantidades económicas a necesidades más urgentes como esta Comandancia, que lleva esperando a que alguien se ponga manos a la obra".