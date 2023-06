Miguel Ángel Sánchez, ex jefe de Gabinete de Vicealcaldía de Ciudadanos, parece haber encontrado su sitio en el gobierno municipal de Luis Barcala. El hombre confianza de la vicealcaldesa durante los últimos cuatro años, Mari Carmen Sánchez, sigue ligado al área de Turismo, ahora dirigida por la edil popular Ana Poquet.

Sánchez, que también fue coordinador local del partido naranja en la capital de la provincia, ha formado parte activa de la campaña del PP durante los últimos meses. Pese a que hasta el pasado 17 de junio seguía percibiendo su sueldo público (superior al de un asesor con dedicación exclusiva, que es 2.621,43 euros mensuales) gracias a la cuota de Ciudadanos, el hombre fuerte de la vicealcaldesa no tuvo reparo en hacer campaña abiertamente por la lista de Luis Barcala a las municipales.

El asesor formó parte de varias mesas de difusión del PP y además se dejó ver en actos del entonces candidato, cuando la plantilla municipal de personal de confianza todavía no había cesado. Preguntada por este "salto" al PP, la vicealcaldesa defendió a su "núcleo duro" argumentando que no eran asesores de Ciudadanos sino del Ayuntamiento, y que por lo tanto eran "libres como cualquiera de hacer campaña por quien quieran".

Sin embargo, el Boletín Oficial de la Provincia no tardó en desmentir a la ex del partido liberal, que también ha hecho campaña por Barcala y a la que fuentes municipales sitúan desde hace semanas en la órbita del PP. El el decreto de cese de los cargos de confianza del Ayuntamiento, tanto Miguel Ángel Sánchez como sus excompañeros aparecen claramente como personal "del Grupo Municipal Ciudadanos", no como miembros del Ayuntamiento, tal y como había defendido Sánchez.

Próximos nombramientos

Ahora, una vez parece que el que fuera jefe de Gabinete de Vicealcaldía terminará aterrizando oficialmente en el área de Turismo, falta por aclarar si el resto de cargos de Ciudadanos que se sumaron a la campaña del PP también encontrarán su sitio dentro de los asesores del gobierno municipal de Barcala, algo que está previsto que se anuncie en los próximos días.