No son pocos los contenedores ilegales de ropa usada, de diferentes colores, que han vuelto a las calles de la ciudad de Alicante ante la inacción municipal. Se pueden ver desde zonas de aparcamiento público a solares de propiedad municipal, entre otras ubicaciones. Y eso que el Ayuntamiento adjudicó el contrato de recogida de ropa usada a finales del pasado año, tras meses con el servicio en un "limbo". Estos depósitos, repartidos por todo el término municipal pero con especial incidencia en el entorno de Playa de San Juan, suponen una competencia desleal para la empresa encargada del servicio.

El Ayuntamiento de Alicante adjudicó a Proyecto Lázaro el pasado mes de octubre la prestación del servicio público de recogida separada de residuos municipales de la fracción textil, por 572.009,24 euros para los próximos cuatro años. El centro especial de empleo, que mantiene la gestión de la contrata que hasta principios de año se prestaba a través de contratos menores tras finalizar un histórico convenio con Acción Social, cuenta con unos 300 contenedores para cubrir toda la ciudad, según la ratio establecida para cada distrito.

El contrato salió a licitación a finales del mes de abril con un presupuesto base de partida de 681.146 euros y una duración de cuatro años. Desde principios de año, ante la imposibilidad de prorrogar los contratos menores para no caer en fraccionamiento, el Ayuntamiento de Alicante estuvo entre la espada y la pared con la recogida de ropa usada por el retraso en la licitación del nuevo servicio.

Hasta que llegó la regularización del servicio municipal, el Ayuntamiento se enfrentó a un problema, que no fue menor. La recogida de textil estuvo sin contrato desde finales de 2021, al vencer el convenio con Acción Social que durante años le vinculaba al Ayuntamiento de Alicante. Durante casi todo el año 2022, ninguna entidad, tampoco Proyecto Lázaro, tuvo permiso del Ayuntamiento de Alicante para colocar contenedores en el espacio público, aunque siguieron ubicados en sus espacios habituales con el Ayuntamiento mirando hacia otro lado al ser parte del problema por no licitar a tiempo el servicio. Sin embargo, la regulación del servicio no ha impedido que vuelvan a las calles contenedores sin permiso municipal, que lucen principalmente colores como el rosa y el azul, e incluso también grises, como la nueva tonalidad que utilizan los nuevos con permiso municipal.