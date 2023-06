El sector hotelero de Alicante expresó su indignación por las dudas que todavía persisten sobre cómo se va a concretar el corte de tráfico que a partir del próximo lunes comiencen los cortes de tráfico en la fachada litoral de la ciudad. La Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) ha denunciado que improvisación y falta de transparencia por por parte del Ayuntamiento, dos días después de haber expresado su preocupación por esta situación a la nueva concejala de Turismo, Ana Poquet.

"A pocos días del comienzo de las obras de reurbanización de la fachada marítima de Alicante la situación comienza a ser caótica para los alojamientos turísticos", alertó la asociación en un comunicado. Apha recuerda que hace meses ya alertaron de esta situación e insistieron en que "cortar el tráfico en la principal arteria turística de la ciudad en el momento de máxima afluencia es un todo un despropósito para un destino turístico como Alicante, lo que supondrá una merma de confort y un deterioro de imagen muy negativos".

El colectivo recuerdo que "ahora comprobamos que a los inconvenientes y molestias propios de una obra de esta envergadura, los turistas que visiten la ciudad tienen que sufrir una planificación muy deficiente que olvida por completo las necesidades del sector". APHA ha denunciado que la falta de información es absoluta y que no ha recibido a estas alturas noticias por parte del Ayuntamiento sobre las fechas definitivas de comienzo y finalización. "Mientras que cuestiones muy relevantes como los recorridos alternativos del transporte público o de la conexión al aeropuerto no se conocen o llegan con cuentagotas", señalaron.

Según han denunciado, las gestiones por parte de APHA para tratar de recabar información de los responsables municipales "están resultando inoperantes y muchas incógnitas siguen en el aire".

Indignación

"Los clientes están indignados y exigen conocer con detalle esta información y a pesar de la mejor disposición por parte del personal de los hoteles y alojamientos no disponemos de información precisa porque el consistorio no la facilita cuando hace falta. Las distintas concejalías implicadas deben ponerse manos a la obra para resolver de forma inmediata este caos y no añadir incertidumbres innecesarias a esta obra, programada de manera unilateral, que supone un auténtico palo en la rueda de esta temporada de verano", aseguraron.

Precisamente en una reunión celebrada este lunes entre la asociación y la nueva edil de Turismio, entre los temas que se han abordado, el presidente de APHA Luis Castillo insisitió en la necesidad de mejorar los servicios públicos, la seguridad o el tráfico de la ciudad, especialmente ante el inminente inicio de las obras del paseo del Puerto y en las puertas de la definición final de la Zona de Bajas Emisiones.

El pasado lunes ya comenzaron los cortes de tráfico en el eje Marvá-Gadea por las obras de reurbanización, comenzando a generar problemas en la circulación en el centro de la ciudad. Una situación que a partir de la próxima semana podría ser más grave con otro corte en la avenida Mártires de la Libertad. Para intentar reducir la incidencia en el tráfico, el gobierno municipal ha anunciado presencia policial en las vías en las que se espera una mayor densidad de vehículos, como son Catedrático Soler, la plaza de la Estrella, las avenidas Salamanca, Estación, Benito Pérez Galdós hasta la Plaza de España y Alfonso el Sabio.