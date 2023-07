"En la playa sí, pero en esta zona no". El presidente de la asociación de vecinos Juntos Avanzamos de Playa de San Juan, José Caracena, ha respaldado las quejas de los vecinos de la zona por la nueva ubicación del mercado de artesanía de los "hippies" situado ahora entre la avenida de Nápoles Nº 1 y la avenida de Niza Nº 3 y en funcionamiento diario desde el sábado 1 de julio.

Los puestos de los "hippies" forman parte de los mercados municipales de Alicante y hasta este verano habían estado situados en el conocido como "parking 4", una zona de estacionamiento de vehículos que se encuentra frente a la calle Milán y que colinda con la avenida de Niza. El cambio de ubicación es fruto de la aprobación por parte del Ayuntamiento de Alicante de un proyecto de instalación de módulos como zona deportiva en el aparcamiento municipal. Tras la aprobación, el consistorio junto a la asociación de Empresarios y de Artesanía y Comarca, consensuaron que la nueva localización se situaria entre la avenida de Nápoles Nº 1 y la avenida de Niza Nº 3, una decisión que fue aprobada de forma unánime por el Consejo de Comercio del Ayuntamiento de Alicante y por mayoría en el pleno municipal del pasado 30 de marzo.

"Cuando se fraguó esta idea yo me reuní varias veces con el anterior concejal del área, Manolo Jiménez, que apostaba porque el mercadillo fuera ahí. Yo le dije que los vecinos no iban a estar contentos y que no lo pusieran ahí porque la gente ya está muy aglomerada en el paseo", señala Caracena. Ahora el presidente de la asociación y los vecinos de la zona denuncian que con la instalación del mercadillo se han perdido bancos, se ha reducido el espacio para el paseo y que aparcar, que siempre es una tarea difícil en verano, es ahora más complicado que nunca.

"Se han cargado los bancos que ya no se pueden usar y han reducido mucho el paseo. Es una zona muy estrecha con las viviendas encima y casi sin separación de la carretera con todo el ruido que genera de noche. Estamos a favor de los vecinos, de los que trabajan y de todo el mundo pero hay que mantener un equilibrio", indica el presidente de la asociación Juntos Avanzamos.

Desde la asociación de vecinos señalan que para evitar esta situación ya ofrecieron al consistorio otras ubicaciones que supusieran un menor obstáculo para vecinos y turistas. "Hay otros sitios, intentamos que fuera desde Niza hasta el restaurante Aitana y también desde el Aitana hasta el restaurante Mediterráneo. Lo hubieran acogido mejor y hubieran tenido más aparcamiento, ahora nosotros no tenemos el aparcamiento y tenemos que ver como los artesanos aparcan encima del paseo para cargar y descargar", explica Jose Caracena.

Los artesanos

Por su parte, los artesanos "hippies" de playa San Juan se defienden. Rodolfo Adán Spitz, portavoz hippies Playa de San Juan, asegura que venir a la calle Nápoles con avenida Niza es la "única alternativa" que tenían para seguir siendo mercado municipal. "Al ceder el parking 4 para que se llevase a cabo las nuevas instalaciones deportivas no teníamos otra opción. Nos ofrecieron que fuera en cale calle Milán pero es un callejón anticomercial, también que fuera en el parking 5 pero pertenecía a Costas y teníamos que dejar de ser mercado municipal y el parking 3 pero es donde se instala el museo de La Caixa y era incompatible que estuviéramos los dos".

El portavoz de los hippies de la playa de San Juan explica que ya sabían que los vecinos podrían quejarse por la nueva ubicación pero señala "que en esta vida no se puede satisfacer a todo el mundo y que a veces hay que quedarse con lo que la mayoría piensa que es mejor. Nosotros estamos muy satisfechos".

Respecto a las críticas por el aparcamiento y la falta de bancos aclara que ellos han respetado en todo momento las indicaciones de la concejalía de Urbanismo para instalar los puestos respetando los bancos y duplicando así el metraje del mercado a 320 metros. "En los días de montaje no podemos traer todo desde Costa Blanca a hombros, una vez que inauguramos el mercado ya no han aparcado más vehículos en el paseo, solo fueron las 48 horas que teníamos para montar las casetas", asegura Rodolfo Adán Spitz.

Desde el consistorio insisten en que el cambio de ubicación fue una decisión se tomó casi por unanimidad en pleno y por unanimidad en el Consejo de Comercio. Aclaran que en cualquier caso atenderán las quejas de los vecinos de la avenida de Niza con calle Nápoles y que en la medida de lo posible intentarán solventar los problemas que el cambio de ubicación del mercadillo pudiera ocasionarles.

Un buen "verano hippie"

Hasta el domingo 3 de septiembre estará abierto el mercado de artesanía de verano en la playa de San Juan. Concretamente, está conformado por 50 puestos de venta autorizados y que, como es tradición, cada verano ofrecen sus productos artesanales, en horario de 18 a 1 horas, de lunes a jueves, y los viernes sábados y vísperas de festivos se prolonga hasta las 2.30 horas.

El portavoz de los hippies de la Playa de San Juan, Rodolfo Adán Spitz, señala que este será "un buen verano" para los puestos artesanales. "Debería ser un buen año pero tenemos el problema de las elecciones, hay mucha gente que ha pospuesto las vacaciones hasta después pero creemos que esta semana ya arrancará bastante bien".

Rodolfo Adán Spitz asegura que el cambio de sitio mejorará las ventas porque en un kilómetro "tenemos más público que en el otro lado, mucha gente que no venía ahora viene porque le coge mejor, esperamos que sea un verano y que económicamente nos rinda". También esperan que el cambio de localización no sea un problema. "La gente se tiene que adaptar, vamos a poner carteles en el otro sitio para que la gente sepa que nos hemos cambiado, en redes sociales ya hemos cambiado la localización y estamos moviéndonos para que la gente que viene todos los años se entere de donde estamos".