"Aquí, pasando calor". Casi con complejo de Andrés Calamaro en su famosa canción, esa es la respuesta que da la mayoría de alicantinos a todo conocido al que se encuentran por la calle cuando se le pregunta por cómo le va. Bien es cierto que los encuentros, ahora, no se dan solo en la calle. Grandes superficies como los centros comerciales son una alternativa para muchos ciudadanos no solo para comprar y aprovechar el período de rebajas, sino para socializar y pasar un agradable rato huyendo de las altas temperaturas.

Y es que las opciones para sortear el calor durante el día apenas se reducen a la playa o a un lugar en el que el aire acondicionado funcione como refugio ante el nivel rojo de riesgo sanitario por el calor que sufren hasta ocho comarcas de la provincia.

Así lo reconocen incluso desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas Distribuidoras de la Comunidad Valenciana (Anged), la patronal que engloba a los centros comerciales: "No cabe duda de que el aire acondicionado es un factor interesante a la hora de ser un foco de atracción. Dadas las condiciones climatológicas, es cierto que los grandes centros son un refugio, y disponer de todos los servicios como tiendas, cafeterías o restaurantes es un plus", indica Joaquín Cervero, su portavoz.

Algunos de los usuarios reconocen que el principal motivo para acudir a un centro comercial es el aire acondicionado, como este lunes indicaba Blanca Martínez en una de estas grandes superficies de Alicante: "Si tuviera que estar haciendo estas compras por la calle no las haría, este calor no se puede aguantar. Así que sí, claro que el aire acondicionado influye". Antonio García, por su parte, asegura que aunque ha acudido para acompañar a su mujer, agradece que sea en un centro comercial: "Ya que teníamos que hacer unos recados, mejor hacerlos aquí, donde al menos no pasamos calor". Otros, como Cristina Ferrer, directamente sostienen que no hay muchas alternativas en estos días: "Si no te quedas en casa, no hay mucho que hacer salvo venir aquí o a la playa", lamenta.

José Palacios, gerente del centro comercial Plaza Mar 2, asegura que es habitual esta situación, que se da todos los años cuando suben las temperaturas: "Sí, de los visitantes que tenemos en estas fechas hay gente que viene por la climatización, aunque es algo que pasa siempre cuando hace calor".

Los empresarios, sin embargo, señalan que no siempre este aumento de usuarios se manifiesta en un mayor número de clientes: "Muchos de estos visitantes suelen venir más a pasear que a comprar", indica Palacios. El portavoz de Anged, por su parte, sostiene que siempre es bueno crear espacios en los que los potenciales clientes se sientan a gusto para aumentas las ventas: "Es una parte de la experiencia del cliente a tener en cuenta. Si está a gusto y tenía pensado comer fuera, igual decide hacerlo aquí, igual que si tenía pensado adquirir algún producto; es un factor interesante".

Crear refugios ante el calor

La fuerte incidencia del calor en Alicante está obligando a los expertos a pensar medidas y soluciones para paliar los posibles golpes de calor. Entre estas posibles medidas se incluyen instalar refugios climáticos en espacios públicos de la ciudad tanto internos como externos.

El director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, sostenía que, efectivamente, "son varias las ciudades que han planteando la construcción de refugios climáticos para paliar estos grandes índices de calor que estamos padeciendo, como es el caso de Barcelona, un planteamiento que he seguido bastante". Para abordar este tema, no obstante, alega que es necesario "que las ciudades elaboren como primer paso planes de adaptación al cambio climático".

El climatólogo comenta que "haciendo un diseño urbano eficiente y sostenible, con arbolado en las calles y con puntos de agua cada ciertos metros en plazas públicas y paseos, habría un avance considerable en este sentido", aunque también incluye la posibilidad de "poner toldos en las cubiertas como se hace en ciudades de Andalucía".