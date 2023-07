La ola de calor que afecta a la provincia de Alicante, donde se están alcanzando temperaturas que rondan los 35 grados, con sensación térmica de varios más por la humedad, está siendo especialmente difícil de afrontar en el Hospital General de Alicante.

Pacientes, familiares y trabajadores de algunas zonas del centro sanitario llevan peor las altas temperaturas por problemas con el aire acondicionado, lo que está provocando que el calor dentro de algunas habitaciones, especialmente de las más pequeñas, resulte insoportable, sobre todo en la torre C, "desde la tercera planta para arriba", explican algunos profesionales, en áreas como Digestivo, Neurología, Traumatología o Cardiología.

Los ventiladores que hay en las plantas resultan insuficientes y familiares de pacientes se han llevado aparatos de aire de sus casas o los han comprado para aliviar la situación. En algunos puntos se superan de largo los 30 grados y las noches se hacen largas pese a los ventiladores y los abanicos, como explica una paciente de 76 años de Digestivo. En su habitación, con varios familiares acompañando a las dos personas que ocupan las camas, se percibe aún más la hipertermia.

En prácticamente todas las habitaciones de esta planta hay ventiladores de casa de los pacientes ingresados puesto que los que proporciona el centro llegan a ser insuficientes para aliviar a todos. "Esto es mortal", señala Alicia Ortega, que lleva 9 días ingresada tras sufrir una caída. "Me lo trajeron el fin de semana porque el que puso el hospital hace mucho ruido pero no da aire".

Recogida de firmas

Su compañera de habitación, Rosa María Moreno, tras 22 días en el hospital, indica que "hay ratos que tranquilamente se pueden alcanzar 37 grados. Insoportable". Ambas coinciden en que "las propias trabajadoras nos animan a que nos quejemos". Algunos pacientes y sus familias barajan recoger firmas.

"En un hospital no debería haber estas temperaturas porque pueden proliferar las bacterias. No nos quitamos ya el camisón para dormir por pudor". Las familias señalan que no solo las personas ingresadas están en condiciones "infrahumanas", también los propios sanitarios.

Dos meses

"Nos encontramos como todos los años en plena ola de calor sin aire acondicionado en la planta 4ºC -Digestivo. Este verano todavía es peor. Estamos trabajando sin aire acondicionado durante ya dos meses y debido a esto hay personal sufriendo desmayos por las bajadas de tensión y empleados solicitando bajas. Además de esto, se añade el problema de que somos personal sanitario insuficiente para atender a los pacientes. En todos los turnos nos vemos obligados a realizar llamadas al personal de mantenimiento (calefactores, técnicos...) y supervisores generales pero nadie hace nada", explica una sanitaria.

La trabajadora asegura que no les están facilitando bastantes aparatos de aire portátiles. "Los familiares de los pacientes están comprando ventiladores y poniendo reclamaciones en el Servicio de Atención al Paciente; y los sindicatos están presentando escritos...pero aún con todo esto se ve que es insuficiente y el hospital no toma medidas para solventar estos problemas que perjudican tanto al personal sanitario como a los pacientes".

"Es una vergüenza que en plena ola de calor en el Hospital de Alicante llevemos varios días en la sexta planta, Neurología, sin aire acondicionado, con ventanas que no se pueden abrir por seguridad, y todo cerrado. Lo único que hemos podido hacer es poner hoja de reclamación pero hoy es el cuarto día y aún seguimos sin poder respirar casi del calor que hace. Pacientes, familiares y equipo sanitario que se les caen las gotas de sudor", añade otro usuario en sus redes sociales.

Un problema que no es nuevo

Los problemas con la refrigeración en parte del hospital se repiten todos los años cuando llega el calor. El Hospital General de Alicante reconoció el pasado verano que existe un "desajuste" en la temperatura registrada en diferentes puntos del centro hospitalario y que se debe a la antigüedad de la maquinaria utilizada, que no permite regular el aire acondicionado por plantas.

Desde el centro sanitario han explicado este martes que "en los últimos años hemos renovado las instalaciones de climatización lo máximo posible, pero hay puntos en los que, por las circunstancias de orientación de las habitaciones y la elevada humedad, las máquinas tienen un menor rendimiento. Por ello, el Servicio de Mantenimiento del Hospital va ajustando continuamente las máquinas en todas las unidades de hospitalización, lo cual no es fácil, debido a que es un edificio de grandes dimensiones con una estructura antigua".

Varios sindicatos, entre ellos el Sindicato Médico CESM CV, UGT o SATSE, han corroborado que falla el aire tras "preocuparse por las condiciones laborales de los médicos y enfermeros, y por la calidad asistencial de los pacientes".

También en el Hospital de Sant Joan

Una mujer que tiene a su suegro ingresado en la UCI del Hospital de Sant Joan ha afirmado que al menos llevan dos semanas sin aire acondicionado o con escaso flujo, y que han querido llevar un ventilador pero no les fue permitido al ser zona de Cuidados Intensivos.

Desde la dirección señalan que la UCI cuenta con un nuevo equipo de climatización instalado este año. "El equipo nuevo no alcanzaba la temperatura óptima de frío en los días de calor y desde Mantenimiento se ha trabajado desde el viernes a hoy y se ha logrado poner en marcha una nueva etapa de enfriamiento que dobla la potencia frigorífica anterior".