El calor extremo genera pérdidas en la hostelería de la ciudad. Bares y restaurantes se ven obligados a luchar contra las altas temperaturas para reducir, en la medida de lo posible, una bajada de beneficios causada por el gasto energético de los aires acondicionados y por unas terrazas que no llegan a ser ocupadas por la directa exposición de los clientes al sol.

Esta ola de calor, la tercera en lo que llevamos de verano, ha dirigido la función de la restauración a ofrecer servicios en interiores, dejando las terrazas parcialmente inutilizadas, una problemática que sufren tanto cafeterías como bares y restaurantes. Ahondando en esto, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, a su vez, ha realizado una serie de recomendaciones para evitar los riesgos potenciales que puede conllevar una exposición directa a las altas temperaturas entre las que recomienda evitar el sol entre las 12 y las 17 horas, algo que afecta de forma directa a las terrazas de los comercios hosteleros alicantinos.

Javier Galdeano, presidente de la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (ALROA), advierte de la situación en la que se encuentran muchos locales que no pueden realizar su servicio de forma eficiente ante la falta de clientes ocupando los exteriores: "Esta excesiva ola de calor está destruyendo la vida de terraza". En este sentido, alega que "los toldos no son suficiente para hacer frente a las altas temperaturas" y que esto provoca que se queden "espacios sin aprovechar".

La solución encontrada por el cliente consiste en ubicarse en el interior de los locales, algo que obliga a los hosteleros a producir un mayor gasto energético. "El uso exacerbado de aires acondiciones va a llevar a los comercios a tener que asumir un mayor gasto", comenta Javier Galdeano, no sin antes aclarar que "otros pequeños locales que no tenían instalación de aire acondicionado o que necesitaban una nueva con superior potencia han tenido que hacer frente a un nuevo gasto para poder asumir clientela en sus espacios interiores". Con todo esto, el presidente de ALROA pone todas sus expectativas en "que las temperaturas bajen pronto" para poder recuperar "parte de las ganancias perdidas".

¿Pero qué pasa con comercios que no tienen espacio interior? Uno de los locales que tienen ese problema es Racó Alacantí, situado en la plaza del Ayuntamiento. Uno de sus camareros, Nahuel Omar Camiña, alega sentirse "desesperanzado" porque la gente "no quiere sentarse en las terrazas con este calor". Así, asegura que el negocio se ha visto reducido, sobre todo por la mañana: "Por la mañana se nota mucho el descenso de la clientela. Por lo general tenemos la terraza casi llena y ahora mismo, con el calor, no se quiere sentar casi nadie".

En un espacio con 15 mesas, solo estaban siendo utilizadas tres, algo que, comenta, lleva sucediendo "desde que las altas temperaturas marcan índices tan elevados". "Fuera está haciendo fácilmente 35 grados y nosotros, en interior, no tenemos aire acondicionado ni espacio para albergar a gente" alega Nahuel, que añade que los toldos que han ubicado "hacen efecto invernadero con este calor y no ayudan en absoluto". Además, comenta que en un día normal pueden llegar a hacer "una caja de 4.000 euros", pero que en estas condiciones están quedándose en "2.200 o 2.400 euros, recuperando algo de beneficio cuando deja de haber sol".

Otro negocio afectado es La taberna del gourmet, una cafetería ubicada en el paseo de la Explanada. Carlos, jefe del local, indica que allí trabajan principalmente con desayunos por la mañana y asegura que "se ha notado prácticamente una bajada del 90% en las ventas por el excesivo calor y por las obras". En este sentido, comenta que "el año pasado era otro mundo, había un calor que se podía soportar y no habían obras que te impidiesen el paso", algo que, asegura, "provoca que podamos servir 20 desayunos cuando el pasado año llegábamos a servir más de 100".

Su queja, además, alude de forma directa al Ayuntamiento: "El Ayuntamiento tiene parte de la culpa de esto, ¿qué alternativas nos quedan cuando no podemos poner nada en la terraza por normativa? Ni humidificadores ni ventiladores, eso hace que menos genta quiera sentarse en una terraza".

Respecto a esto, fuentes del Ayuntamiento confirman que "no está prohibida la instalación de nebulizadores" pero que "sí deben pasar controles obligatorios y cumplir la estricta normativa del decreto regulador". Así, comunican que para poder proceder a su instalación "es necesario que los hosteleros lo soliciten al Ayuntamiento como pasa con el resto de instalaciones que ocupan la vía publica".

7 meses

Esta problemática afecta de forma más grave a los locales que llevan poco tiempo instalados. Uno de esos restaurantes es el Tata's Grill abierto por Joan. El empresario asegura que, cuando abrieron, tenían "un buen ritmo que no hemos podido mantener, puesto que la gente está decidiendo no salir fuera a comer, algo lógico con estas temperaturas".

Su local abrió a finales de diciembre y están en el peor momento: "La gente no quiere ponerse en la terraza, tenemos las mesas muertas de risa". Para combatir esto, y a su vez poder asumir clientes en su espacio interior, han instalado aire acondicionado "que enchufamos a partir de las dos de la tarde, algo que ayuda a que la gente que viene al restaurante se instale en el interior del local", aunque asegura que "a final de mes se nota el incremento de la factura, algo que a la larga no sé si podremos soportar".

Por su parte, Gabriela Córdoba, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), advierte que "la gente sale menos de su casa porque es insoportable ir por la calle durante el día". A su vez, confirma que los restaurantes tienden a tener mayor ocupación en interiores "debido al gran calor y a la humedad que se puede apreciar en cualquier terraza de la ciudad".

En este sentido, valora que "la bajada de las ganancias medias de los restaurantes es del 30% en lo que llevamos del mes de julio", malos datos para un momento que ella califica como un "mes de prosperidad" para la restauración en Alicante. También advierte que el gasto de la luz va a ser "tremendo", algo que "unido al menor flujo de ventas va a hacer que los restaurantes lo tengan difícil para remontar esta situación".

Mes clave

Desde ARA prefieren esperar al próximo mes para poder valorar con exactitud lo vivido este verano, aunque aseguran que "las pérdidas en hostelería no se pueden volver a recuperar". Gabriela Córdoba cataloga agosto como "el mes clave para recuperar lo perdido" debido a que "es muy bueno a nivel de turismo, sobre todo nacional". En cambio, y pese a que las ganancias en agosto puedan llegar a ser las que marquen la diferencia en las cuentas de los establecimientos hosteleros, estima que también va a ser difícil atraer gente de fuera "teniendo toda la ciudad completamente levantada" y conviviendo diariamente con "ruido, suciedad y polvo".

Victoria Puche, vicepresidenta de Hosbec y directora general del área en Alicante, no obstante, comenta que "los hoteles de Hosbec tienen un índice del 90% de ocupación, llegando a llenos técnicos semanales durante los fines de semana". Asimismo, no prevé ningún contratiempo de última hora puesto que "agosto siempre ha tenido una ocupación altísima con estancias mínimas de 4 días, ampliables a una semana".

Respecto a las elecciones del domingo 23 de julio, argumenta que "sí es cierto que se ralentizó la reserva por la incertidumbre de las elecciones", pero que para evitar que la gente dudase "muchos hoteles pusieron a disposición de sus clientes papeletas en las recepciones".

Las reservas previas, además, tampoco se han visto modificadas a causa de los comicios electorales. Victoria Puche explica que desde el Gobierno se ha facilitado que "las personas que tuvieras reservadas sus vacaciones para esas fechas pudiesen ausentarse de la posible llamada a mesa electoral".