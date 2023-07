Conseguir un taxi libre en el centro de Alicante se ha convertido estos días en misión imposible para los usuarios que precisan de sus servicios. Las esperas al teléfono para ser atendidos por una operadora han pasado de ser de menos de un minuto a prolongarse durante más de diez y encontrar un taxi en las paradas del centro de la ciudad durante las horas centrales del día se torna cada vez más complicado.

"El tiempo de espera estimado es de 7 minutos. Espere a ser atendido por una de nuestras operadoras". Con este mensaje comienza la espera de los usuarios que llaman estos días a Radio Tele Taxi Alicante. "Me han dicho que el tiempo medio de espera era de dos minutos pero he colgado cuando llevaba más de seis. Te lo cogen, te ponen la musiquita y durante el tiempo que estás esperando te repiten que te descargues la app, pero el teléfono no lo coge nadie y no se avanza nada. Más de cinco minutos esperando para que te cojan el teléfono me parece muchísimo tiempo de espera, es terrible", asegura Esther Durán, una usuaria del taxi.

Cansado de esperar al teléfono José García, vecino de Alicante, ha tomado la decisión de bajar desde su casa a la parada de la estación de tren para buscar un taxi. "Es un desastre esto. Llamas por teléfono, te ponen la musiquita y te tienen ahí más de ocho minutos esperando para nada. Al final en la estación están tardando en venir unos diez minutos pero algo es algo", señala García.

Precisamente en la estación, llamaba la atención a algunos usuarios que acababan de bajar del tren la ausencia de taxis, aunque los conductores iban llegando poco a poco hasta el lugar. "Acabo de bajar del tren, vengo desde Madrid de forma asidua y cojo un taxi en esta parada. Siempre hay muchos aquí esperando pero hoy no hay ninguno, a lo mejor me plateo llamar a un VTC", reconoce Roberto Martín.

La situación se vive de forma muy similar en el resto de paradas de taxi la ciudad, en las que entre las 12:00 y las 16:00 horas, encontrar un taxi es cada vez más complicado. El taxista Luis Alcañiz explica que les está costando llegar a muchos sitios "por las obras que tienen a la ciudad partida en dos" y que les hace más difícil atender a todos a los servicios. "Tenemos que ir buscando por dónde ir sin que haya mucho tráfico y eso también se ve afectado por la hora que es. Sobre las 11h suele estar despejado y es más fácil encontrar un taxi, pero a medio día, sobre las 13h, hay más problemas y encontrar un taxi libre en la avenida de la Estación o en todo Alfonso el Sabio está complicado", asegura Alcañiz.

Asimismo, el taxista destaca que son muchos los clientes que cuando se suben al taxi se quejan de que han pasado más de 10 minutos al teléfono para ser atendidos. "Se quejan de que les cuesta mucho atender y de que el servicio no funciona bien cuando llaman, muchos se desesperan", añade Alcañiz.

Algunos usuarios, cansados de esperar, prefieren abandonar las paradas de taxi y optan por utilizar el transporte colectivo. Al límite estaba a Carmen Caravaca, una usuaria que se encontraba esperando un taxi en la parada de la avenida Alfonso El Sabio número 27. "Llevo aquí esperando unos diez minutos, he llamado y me han dicho que ahora vendría alguien pero si tarda mucho más en pasar tendré que ver cómo puedo llegar en autobús a mi destino. La verdad es que no soy de aquí y por eso había optado por el taxi porque pensaba que sería más cómodo, pero igual no era buena idea", asegura Caravaca.

Las dificultades para llegar a algunas de las paradas también hace difícil dar un buen servicio a los taxistas. "Ahora mismo tenemos contenedores de basura instalados por el Ayuntamiento colapsando paradas de taxi como la del Mercado Central o la de Padre Esplá, en la que solo hay un hueco para parar. La más afectada ahora mismo por las obras es la de Calvo Sotelo, que en el segundo tramo ha pasado de tener hueco para 10 vehículos a tenerlo para 4. Como taxista te lo piensas mucho antes de acceder a una parada así porque no sabes si después de todo el atasco te vas a tener que ir", explica presidente de Radio Tele Taxi Alicante, Paco Sánchez.

Actualmente todas las paradas de taxi en la ciudad se encuentran abiertas, incluida la del Portal de Elche, aunque los taxistas reclaman mejoras para facilitar el acceso a las mismas, como la implementación de más carriles bus-taxi en el centro de la ciudad y una mayor presencia policial para mejorar la circulación.

Dificultades añadidas

Ante esta situación, el presidente de Radio Tele Taxi Alicante, Paco Sánchez, asegura que este verano está siendo especialmente complicado para ellos. "La ciudad está partida en dos, con el frente litoral y el eje Gadea-Soto-Marvá cortados, hay mucho tráfico y se hace muy complicado atender el servicio adecuadamente", explica Sánchez.

"Muchas veces dudas de que puedas llegar a atender llamada y a veces cuando llegas el usuario se ha cansado y se ha marchado, lo cual nos genera un gran gasto porque ya hemos ido a recogerle". El presidente de Radio Tele Taxi Alicante reconoce que lo que más pérdidas les está generando son los retornos en los que van vacíos y el incremento de desplazamientos por la Gran Vía que ha elevado los costes un 8% para los taxistas este verano "entre gasolina y aire acondicionado".

"Si un servicio antes eran 20 minutos ahora tardas 40 y en vez de poder hacer cuatro acabas haciendo dos", asegura Sánchez. Las obras y los atascos que generan han obligado a los taxistas a cambiar sus rutas y ahora "dejar un servicio en la zona del puerto y volver a la parada de la Puerta del Mar se hace imposible", señala el portavoz.

El presidente del gremio explica que dónde más dificultades encuentran para poder dar un buen servicio es durante las noches y los fines de semana. "Ahora mismo hemos puesto toda la flota en la calle pero tenemos déficit de conductores. Tenemos necesidad de unos 40 trabajadores, pero cuesta encontrar empleados que quieran hacer noches y festivos porque la compensación económica que se puede ofrecer con las tarifas que tenemos no resulta atractiva para los trabajadores".

Para solucionarlo Sánchez pide a Conselleria que se actualicen las tarifas sobre todo en las franjas horarias nocturnas o de días festivos para "incentivar" el servicio y la contratación de trabajadores. "Otros, como las VTC, nos hemos enterado de que están cobrando el doble o el triple con la situación de las obras, lo que hoy vale 15 euros cuando hay atasco vale 30 euros, se aprovechan de la situación de la gente", añade Sánchez.

Pese a la puesta en marcha de la app, la atención telefónica también se está viendo afectada por la falta de personal que vive el sector. "No encontramos operadoras para atender el servicio con normalidad. Llevamos desde principios de año intentando buscar profesionales para cubrir las vacantes que tenemos pero es complicado", asegura Sánchez. "Ahora mismo nos faltan dos operadoras con la formación finalizada y plenamente operativas para completar la plantilla y cubrir las vacaciones, por eso estamos teniendo problemas para dar un servicio adecuado".