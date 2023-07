Un "consorcio tripartito", formado por la Diputación, el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana, para financiar, gestionar y promocionar el futuro Palacio de Congresos de Alicante. Esta es la propuesta que ha lanzado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en su primera visita institucional al Ayuntamiento desde que tomó posesión del cargo a mediados de julio.

De hecho, su regreso al Consistorio alicantino, ya como jefe del Consell tras los últimos cuatro años como concejal, ha sido su primera salida a una institución pública desde que ostenta el cargo, tal y como ha recalcado. "La Generalitat solicitará una reunión a tres bandas para sumarse a la construcción y, sobre todo, a la promoción y gestión. Esa relación podría acabar en un consorcio tripartito para su mayor éxito", ha explicado Mazón tras firmar en el libro de honor del Ayuntamiento en presencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y de buena parte de la Corporación local.

Según Mazón, "el mejor centro de congresos debe tener el impulso de todos". "Tampoco descartamos la colaboración público-privada, así como la participación de la Administración central en cualquiera de las fases", ha añadido Mazón, quien ha anunciado, si concretar cifras, que la Generalitat incluirá una partida presupuestaria en las cuentas públicas de 2024 para financiar el proyecto, a la vez que ha emplazado la decisión definitiva de la financiación, gestión y promoción al Plan Director que se debe elaborar para impulsar una iniciativa que ha recibido unas 130 propuestas para el diseño de su anteproyecto. Por el momento, el futuro Palacio de Congresos se había presupuestado en unos 65 millones de euros, que se preveía que se financiasen entre la Diputación (50 millones) y el Ayuntamiento de Alicante (15 millones)

Mazón, en su intervención pública tras reunirse con el alcalde de Alicante, se ha comprometido a reactivar los proyectos con financiación autonómica que están pendientes de ejecutar, como la construcción de centros de salud, de colegios y de vivienda social, la ampliación del TRAM o la finalización de Vía Parque. "Estamos en un momento de asunción de compromisos. Toca que la Generalitat haga justicia con esta ciudad. Vamos a meter velocidad de crucero a los centros de salud, a los colegios, a la conexión de Luceros y a la Vía Parque, cuya ejecución debe ser inmediata. Los tres centros de salud, por ejemplo, ya son viejas aspiraciones y eso lo convierte en extraordinariamente necesario", ha señalado Mazón, quien también se ha abierto a impulsar proyectos ya demandados por la ciudad como nuevos centros de salud en San Gabriel o en el PAU 5, además de más centros educativos en Playa de San Juan. "Es el momento de un plan integral para compensar a la ciudad de Alicante", ha afirmado.

Cuestionado por las prioridades, Mazón ha asegurado que es "imposible" establecer un orden. "Todo es prioritario porque todo ha sido relegado. En todo ha habido retrasos, así que el reto es mayúsculo. Las políticas sociales son especialmente necesario tanto vivienda, sanidad como educación. Pero eso no puede dejar a un lado las infraestructuras necesarias para la actividad económica de Alicante, una ciudad que ha estado demasiados años de 'stand by'", ha afirmado el jefe del Consell, quien no se ha dado plazos concretos: "Queremos agilizar. En agosto entrarán a trabajar los responsables de las consellerias con los concejales para trabajar".

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha vuelto a mostrarse crítico con las políticas del Botànic en la ciudad de Alicante durante los últimos ocho años tras la "larga e intensa" reunión mantenida con Mazón. "Ahora se abre la esperanza a que puedan desarrollarse cuestiones que están pendientes para nuestra ciudad", ha asegurado Barcala, quien ha enfatizado los retrasos en la construcción de los centros de salud, pasando de puntillas por la ejecución de Plan Edificant, donde los retrasos se achacan al Ayuntamiento de Alicante. "Hay una voluntad por parte de la Generalitat, y así lo ha expresado el presidente de la Generalitat, de que se pague el retraso que hay con la ciudad de Alicante".

Respueta del PSPV: "Mazón no tiene ideas"

Desde el PSPV, la diputada Yaissel Sánchez ha lamentado que "lo único que ha hecho Mazón es desgranar los mismos proyectos que ya tenía en marcha la anterior Generalitat para Alicante: no tiene ideas propias para la ciudad". "Sobre el palacio de Congresos, en todo el tiempo que Mazón estuvo en la Diputación no envió ni un solo papel para avanzar en su desarrollo", ha añadido Sánchez, quien ha asegurado que el "Ayuntamiento de Alicante ha boicoteado la construcción de nuevos colegios" en los últimos años, mientras que ha recordado que "la conselleria arrancó los trámites administrativos para la conexión de Renfe y Luceros, con una sobras que ya están licitadas y previstas para iniciarse a final de año". "Que no mientan, esto ya lo había planificado el anterior Consell", ha añadido la diputada alicantina.

A nivel local, los socialistas han subrayado que "ha quedado patente que el PP no tiene proyecto para la ciudad de Alicante, ni desde la Generalitat Valenciana ni desde el Ayuntamiento". "No han anunciado ningún proyecto para Alicante que no estuviera recogido por el anterior gobierno de Ximo Puig y reflejado en los presupuestos para 2023 de la Generalitat Valenciana", ha apuntado la portavoz adjunta del PSOE en Alicante, Trini Amorós, quien ha asegurado que "Barcala lleva más cinco años anteponiendo los intereses del PP a los intereses de los alicantinos".

Por su parte, Sara Llobell, concejala de Compromís, ha criticado "la falta de lealtad institucional en el acto del nuevo presidente Mazón en el Ayuntamiento de Alicante". "Pese a la inversión económica del Botànic en los últimos ocho años, Compromís recuerda que ha sido el Ayuntamiento de Barcala y Mazón quien no ha ejecutado ningún colegio del Edificant, ni aplicado el plan Convivint, o ha devuelto constantemente dinero para actividades sociales y/o educativas, sólo con el fin de poner obstáculos al gobierno del Botànic", según ha recordado Llobell, quien ha lamentado que "Mazón ha intentado aprovechar este acto institucional para desprestigiar ocho años de gobierno progresista".

En la recepción institucional en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante han estado presentes todos los concejales del equipo de gobierno, salvo Mari Carmen de España y Rocío Goméz (de baja de maternidad) y representantes de todos los grupos de la oposición, salvo EU-Podemos. En la foto de "familia" posterior, no han estado presentes ni los concejales del PSOE ni de Compromís.