La venta de test de antígenos para la detección del covid-19 se ha triplicado en las farmacias de la provincia de Alicante este verano a causa de un repunte del virus respiratorio, según un informe de la consultora Iqvia. Un dato que ratifican los boticarios consultados por este diario y algunos tienen ahora una demanda seis veces mayor que en junio. Los médicos de Atención Primaria confirman que hay "muchísimos casos" y contagios entre los propios profesionales.

Los expertos auguran que los casos seguirán avanzando en las próximas semanas como consecuencia del aumento de las interacciones sociales propias del verano, pero en su mayoría seguirán siendo leves y esperan que sin repercusión relevante en las tasas de hospitalización e ingresos en las UCIs.

"Estamos viendo muchos casos, muchísimos, aunque en general son muy leves. Las UCIs de los hospitales no se están resintiendo casi nada", apunta en esta línea Salvador Peiró, epidemiólogo e investigador de la Fundación de Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio). Sin embargo, es difícil cuantificar la incidencia real ya que no se hacen pruebas como durante la pandemia y la mayoría son los autotest que se están vendiendo más en las farmacias. Aparte de que la Conselleria de Sanidad ya no informa de la incidencia de casos desde el pasado 28 de julio ante el final de la crisis sanitaria.

"Estamos viendo muchos casos, muchísimos, aunque en general son casos muy leves. Las UCIs de los hospitales no se están resintiendo casi nada" Salvador Peiró - Epidemiólogo de Fisabio

La variante predominante ahora mismo es la XBB.1.5, que no había circulado por España y que acapara un 75% de los casos, y el resto ómicron y otras variantes XBB, señala, aunque no están ocasionando sintomatología grave sino cuadros entre resfriados y gripe, con algo de fiebre, dolor de cabeza y mucosidad.

«Es una variante recombinada que escapa a los anticuerpos que hemos conseguido generar durante los últimos meses», asegura el investigador, que pone especial énfasis en el tiempo que ha pasado desde la vacunación.

Aunque no cree que puedan repetirse oleadas graves y que sea necesario vacunar a toda la población en otoño con una dosis de refuerzo, sí considera que esta debería inocularse a los mayores de 60 años, crónicos y con enfermedades que produce inmunodepresión. "En principio es lo que aconsejaría y que por logística se ponga a la vez que la vacuna de la gripe. Es mucho más cómodo y más eficiente que hacer dos rondas".

"En principio aconsejaría una dosis de refuerzo a partir de los 60 años y para los crónicos, y que por logística se ponga a la vez que la vacuna de la gripe. Es mucho más cómodo y más eficiente que hacer dos rondas" Salvador Peiró - Epidemiólogo de Fisabio

Abundando en la situación sanitaria, recalca que "hay mucho caso pero no están dando problemas especiales de presión en los centros hospitalarios. En Primaria sí, hay mucho positivo aunque de momento son casos leves. De hecho, ya no hacen prácticamente pruebas salvo las que compra la gente en las farmacias". En caso de dificultad respiratoria sí aconseja la visita hospitalaria.

El investigador avanza que aún no ha llegado la variante que se está empezando a extender por Estados Unidos, "que probablemente sea la siguiente que veamos".

En todo caso, el epidemiólogo aconseja sentido común y usar la mascarilla con covid o con cualquier síntoma respiratorio, y evitar juntarse con el grupo de personas vulnerables. "No hace falta ninguna medida más, más allá de la recomendación general que vale para cualquier infección respiratoria".

Farmacias

Aunque en Hogueras hubo cierto repunte en la venta de test de covid, la demanda se ha disparado con el verano. El domingo es el día que más test de antígenos vende una céntrica farmacia de Alicante, más de una docena, y en ocasiones el doble y el triple con respecto a cifras normales.

"Estamos vendiendo más. Un factor a tener en cuenta es que la eficacia de la vacuna ha disminuido porque han pasado 11 meses de la última campaña", explica la farmacéutica María Lahoz. Esta profesional coincide en que se está dando un incremento de contagios por la actividad social propia del verano, por lo que los virus se diseminan rápidamente. "Por suerte son cuadros clínicos más leves aunque hay que recordar que debemos ser precavidos con los pacientes más vulnerables, gente polimedicada, personas mayores o inmunodeprimidos".

"Estamos vendiendo más test de antígenos. Un factor a tener en cuenta es que la eficacia de la vacuna ha disminuido porque han pasado 11 meses de la última campaña" María Lahoz - Farmacéutica

En otra céntrica botica, la demanda de tests de antígenos se triplicó de mayo a junio, y de este mes a julio se ha duplicado ese incremento, que en agosto se mantiene.

También venden más anticatarrales por el paso del aire acondicionado al fuerte calor, y bucofaríngeos para personas con voz quebrada, afonía o dolor de garganta.

La consultora Iqvia ha realizado un estudio a nivel nacional en el que la Comunidad Valenciana se sitúa en cabeza, junto a Cataluña y Galicia, en la demanda de estas pruebas de antígenos, con un incremento de un 286% en la primera semana de agosto con respecto a finales de junio. Exactamente se han vendido 32.155 unidades frente a las 13.120 habituales-

La consultora revela que el aumento de los contagios por covid-19 en España, así como "en otros mercados de países del entorno", ha provocado este aumento de las ventas de las pruebas de antígenos.

Los datos sobre la evolución de la covid publicados el pasado jueves en el Informe de Vigilancia Centinela de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) y en Hospitales (IRAG) Gripe, covid-19 y otros virus respiratorios desvelan que, en una semana, la incidencia en Atención Primaria ha aumentado 13 puntos, de 75 casos por 100.000 habitantes a 88. A principios de julio era 29.

Mientras, la tasa de hospitalización se sitúa en 2,04 (en el anterior informe era 0,75), pero con fluctuaciones desde finales de junio. Esto a nivel nacional.

Los últimos datos oficiales sobre la evolución del covid del Ministerio de Sanidad son del pasado 30 de junio y reflejaban una caída de los contagios hasta los 41,5 por cada 100.000 habitantes en 15 días. El Ministerio dejó de publicar datos después de que el Gobierno declarara el fin de la emergencia sanitaria.

La Conselleria de Sanidad publicó el viernes 28 de julio la última actualización de casos de coronavirus en la Comunidad Valenciana ante el fin de la crisis sanitaria.

El departamento, en manos del Consell formado por PP y Vox, apuntaba que no enviarán más actualizaciones "dado que el Consejo de Ministros declaró el pasado 4 de julio el fin de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19".

En la última notificación, la Conselleria registraba 1.549 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos y 12 fallecimientos en 15 días.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recuerda eque ya no se aplican las medidas extraordinarias referidas a los medicamentos relacionados con la enfermedad. Así, los fabricantes y los titulares de autorizaciones de comercialización de los medicamentos considerados esenciales, ya no deberán comunicar el stock disponible o la previsión de liberación y recepción de lotes.