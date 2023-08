Los artistas que elaboren las Hogueras Oficiales no verán modificados sus presupuestos de cara al año que viene: 143.500 euros es el presupuesto del Ayuntamiento para las obras que sucedan a "Geoda", de Pedro Espadero, y "D'Alacant al món", de Sergio Gómez. La cuantía es la misma que la de este año y un 20% más que en 2022, según se desprende de la convocatoria del concurso de proyectos para la selección y contratación de la construcción, plantà y cremà de los monumentos que se plantarán en junio del año que viene frente al edificio consistorial.

Según el documento, la cuantía de la Hoguera Oficial adulta de 2023 será de 118.500 euros, los mismos que ha percibido el artista Pedro Espadero por su obra "Geoda" este año. En cuanto a la obra infantil, la cantidad asignada es nuevamente de 25.000 euros. El artista que plantó y quemó su obra infantil el pasado junio en la plaza del Ayuntamiento fue Sergio Gómez, quien repitió tándem junto a Espadero. Ambos precios son con el 10 por ciento de IVA incluido.

En cuanto a las especificaciones, la hoguera adulta no podrá exceder los 20 metros de altura, y su base no será superior a los 12 por 12 metros, "no pudiendo coincidir ambas dimensiones", según se desprende del pliego. Los materiales principales deberán ser el cartón y la madera, aunque hasta un 15 por ciento del volumen y peso del monumento podrá estar compuesto de polímeros, y hasta un 30 por ciento de los materiales podrán ser elementos termoplásticos y plásticos celulares.

La licitación también aclara que las cartelas deberán cuidarse "adecuadamente", con letra clara y legible, contenido literario, una correcta redacción de los versos y "correcto uso del bilingüismo" (castellano y valenciano). Además, subraya que la hoguera deberá contener, al menos, 28 ninots originales.

En la hoguera adulta, la altura máxima será de tres metros, la mismas dimensiones máximas que podrá tener la base del monumento. En cuanto a los materiales y las cartelas, la licitación realiza las mismas especificaciones que para la hoguera adulta, si bien para los ninots reduce su cantidad mínima a 18.

Plantà antes del fin de semana

En cuanto a la fecha máxima para concluir la plantà, seguirá siendo con las Hogueras ya iniciadas. La plantà de la Hoguera Oficial adulta deberá concluir a las 6.00 horas del día 21 de junio, viernes. La infantil tendrá que hacerlo un día antes y a la misma hora. Ambos monumentos deberán estar, por tanto, listos para el fin de semana del 22 y 23 de junio. La cremà se mantiene a las 0.00 horas de la madrugada del 24 al 25 de junio, como es habitual.

En las recién concluidas Hogueras, el remate se colocó el 17 de junio, aunque la plantà completa apuró hasta las últimas horas de plazo. La pieza central que constituía el pilar de "la hoguera de todos los alicantinos", como la catalogó el artista Espadero, fue colocada durante la mañana del sábado entre las miradas expectantes de muchas personas. Antes de alzarla, aprovecharon que el remate se encontraba en tierra para arreglar los desperfectos causados durante el transporte para tener el busto bien acabado antes de subirlo. El propio artista comentó que era "más fácil de arreglar los detalles cuando está en el suelo". La colocación del remate coincidió con la proclamación de Luis Barcala como alcalde de Alicante tras ser reelegido en las elecciones del 28 de mayo.

Los artistas Pedro Espadero y Sergio Gómez llevan plantando las Hogueras Oficiales de Alicante desde 2014, en una racha solo interrumpida por la pandemia. Antes, Espadero realizó también el monumento de la plaza consistorial en 1992, 1997, 1999, 2005, 2006, 2009 y 2010, por lo que en total ha plantado en 15 ocasiones el monumento oficial adulto. Gómez, por su parte, planto la Oficial infantil también en 2007 y 2008, por lo que acumula ya 10 cremás en la plaza del Ayuntamiento.