La DANA ha dejado en las primeras horas de este domingo hasta 71 litros por metro cuadrado de lluvia en la provincia de Alicante, según los datos recabados en las estaciones meteorológicas de las redes Avamet y Meteoclimatic, así como por el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA). La mayor acumulación de agua se ha producido en la sierra del Maigmó, en el término municipal de Tibi, donde han caído los citados 71 litros. En el casco urbano de esta localidad, a una altitud más baja y con una distinta orientación, se han registrado 43,2 litros.

Las precipitaciones más intensas se han registrado en toda el área limítrofe entre el norte de l'Alacantí y el sur de la Foia de Castalla. Han caído 70,1 litros en la partida de Bugaia, en Xixona, y 42,9 en el casco urbano de la localidad turronera. También se han registrado 56,6 litros en Busot, 50,1 en San Vicente del Raspeig y más de 40 en otros puntos del término municipal de Xixona.

Las lluvias han sido generalizadas en todo el territorio, aunque la mayor intensidad se ha dado en las mencionadas zonas y en el resto de la comarca de l'Alcoià, así como en El Comtat y parte de la Marina Alta. Aquí se han rondado los 35 litros, destacando cantidades como los 40,9 de la conocida como Platja de Pego, en Dénia, y los 36,4 del santuario de la Font Roja de Alcoy, los también 36 de Parcent, los 34 de la ermita de Sant Cristòfol de Cocentaina, los 32,6 de Ibi, los 31 de Fageca o los 30,7 de Pego, entre otras cantidades.

Fuera de estas comarcas, aunque muy cerca de ellas, destacan algunos valores por encima de los 30 litros, como los 33,6 de Tàrbena, los 31,6 de Callosa d'en Sarrià y los 31 de Biar. Tanto en la Marina Baixa como en el Alto Vinalopó el acumulado de lluvias ha rondado los 20 litros, destacando los 25,8 de Benidorm, los 22,8 de Confrides o los 20 de Beneixama, entre otros registros. Algo más al sur, las precipitaciones han sido menos cuantiosas en el Medio Vinalopó, aunque en Aspe se han recogido 22,2 litros y en Elda 18,1. Por su parte, en Alicante han caído 23,4 litros.

En algunos puntos, como en el área metropolitana de la capital, más que la cantidad de lluvia, la preocupación ha sido la forma en que se ha producido, en bastante poco tiempo y con fuerza, lo que ha ocasionado diferentes problemas. En el Baix Vinalopó y la Vega Baja, donde se habían extremado las precauciones ante el temor a que se registraran inundaciones, se han recogido de manera generalizada entre 20 y 25 litros por metro cuadrado. En Elche se han acumulado 24, mientras que en Santa Pola han sido 20,6, en Rojales 26,9, en Torrevieja 25,4 y en Guardamar 20,6. La mayor precipitación en el extremo sur de la provincia se ha producido en Formentera del Segura, con 30 litros.

La inestabilidad remite

En líneas generales, las lluvias se han producido durante la madrugada y el inicio de la mañana del domingo, aproximadamente entre las 2.00 y las 9.00 horas. A pesar de que se han registrado incidencias puntuales, la situación no ha resultado caótica en ningún momento, ni los problemas han sido particularmente graves. El Laboratorio de Climatología de la UA ha afirmado en redes sociales que "la pasada noche ha sido fantástica", porque la lluvia ha caído "durante horas" y, "además, lo ha hecho de forma moderada en general, como se esperaba, lo cual es una gran noticia para el campo, el suelo y la vegetación". No ha habido granizo y las tormentas han sido testimoniales.

A mediodía de este domingo los cielos permanecían nubosos en la práctica totalidad del territorio, aunque el sol comenzaba a asomar de forma tímida. A lo largo de la jornada puede producirse algún chubasco disperso, pero la tendencia es a que la situación se vaya estabilizando, al contrario de lo que ocurrirá en otras zonas de la Península Ibérica. A las 13.00 horas, las temperaturas rondaban los 26 grados en la costa y zonas próximas, y los 23 en el interior, con viento suave. La pasada noche, las mínimas se quedaron en torno a 20 grados en el litoral y prelitoral, en unos 15 en el resto de la provincia.