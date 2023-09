Dieciocho son las cuestiones que se incluyen en el cuestionario elaborado por el Ayuntamiento de Alicante para conocer la opinión de los ciudadanos respecto a la limpieza, dentro de los trabajos previos para redactar una nueva ordenanza de limpieza que, entre otros objetivos, buscará que los inspectores puedan multar a los incívicos.

La consulta, dirigida a las personas mayores de 16 años empadronadas en Alicante, se podrá cumplimentar en la página web del Ayuntamiento durante un plazo de un mes a partir de la publicación del anuncio en la Sede Electrónica municipal.

-¿Cree que el Ayuntamiento debe establecer obligaciones para los titulares de actividades que se desarrollan en la vía pública, tales como terrazas y veladores, carga y descarga, reparto de publicidad, quioscos, marquesinas y mercadillo que aseguren que el espacio que utilizan esté limpio y libre de residuos durante el horario de apertura y tras su finalización?

El Ayuntamiento, como opciones, propone las respuestas: Sí, estoy de acuerdo, debe multarse a quien no lo haga; sí, estoy de acuerdo, pero no debe multarse a quien no lo haga; no es necesario regular esta materia, debe quedar a criterio de los propietarios; no, quien debe mantener limpio el espacio público es el Ayuntamiento.

-Los grafitis que aparecen en las fachadas y elementos exteriores de los edificios deben ser eliminados por sus propietarios, sean públicos o privados, para no afear la imagen de la vía pública y esto debe establecerse en la Ordenanza Municipal. Con respecto a esta afirmación usted está...

Para esta cuestión, desde el gobierno local se permite responder: muy de acuerdo, debe multarse a quien no lo haga; de acuerdo pero no debe multarse a quien no lo haga; no es necesario regular esta materia, debe quedar a criterio de los propietarios; en desacuerdo, quien debe mantener limpio el espacio público es el Ayuntamiento.

-Los contenedores para residuos de obras de construcción deben retirarse de la vía pública los fines de semana y quedar protegidos fuera del horario de trabajo para evitar que se llenen de otros residuos. Con respecto a esta afirmación usted está...

En este caso, el Ayuntamiento propone como respuestas: muy de acuerdo; de acuerdo; en desacuerdo, creo que debe quedar a criterio de los constructores; en desacuerdo, no es necesario regular esta materia.

-¿Cree que es necesario obligar a los propietarios de mascotas a diluir con agua las micciones de éstas, portar una botella al efecto y evitar que lo hagan en ciertos lugares?

El ejecutivo municipal plantea tres sugerencias: sí, estoy muy de acuerdo, reduciría el impacto de suciedad; no estoy de acuerdo, las mascotas sólo deben miccionar en los espacios reservados; no estoy de acuerdo, las mascotas pueden miccionar donde quieran.

-Las actividades de mantenimiento de jardines privados generan residuos de ramas, hojas de poda, etc. que en muchos casos se abandonan en la vía pública o en terrenos. Para evitar esto, indique cuál de las siguientes medidas le parece más adecuada.

El Ayuntamiento sugiere cinco opciones en esta cuestión: establecer una recogida puerta a puerta previo aviso; ejarlos junto al contenedor, en el suelo; dejarlos en el contenedor de residuos orgánicos sin es poco volumen; instalar contenedores de gran capacidad en puntos de recogida de poda; obligar a que los residuos de poda se lleven a un ecoparque o a un gestor cuando excedan de un volumen, especialmente por las empresas de jardinería.

-¿Cree que debe obligarse a los establecimientos de hostelería y restauración a separar los residuos de envases, vidrio y residuos orgánicos?

El gobierno de Barcala plantea como respuestas hasta cuatro opciones: Sí, estoy muy de acuerdo, deben separar todos los residuos; sí, estoy de acuerdo, pero solamente el vidrio y los residuos orgánicos; sí, pero solamente el vidrio; no estoy de acuerdo, la separación de residuos debe ser voluntaria.

-¿Debe obligarse a los comercios a separar los residuos de envases, vidrio y residuos orgánicos?

En este caso, el Ayuntamiento sugiere cuatro opciones sobre el reciclaje: Sí, estoy muy de acuerdo, deben separar todos los residuos; sí, estoy de acuerdo, pero solamente el vidrio y los residuos orgánicos; sí, pero solamente el vidrio; no estoy de acuerdo, la separación de residuos debe ser voluntaria.

-Los residuos orgánicos y los residuos mezclados, si se recogen en horario nocturno, deben depositarse en los contenedores en un horario concreto para evitar su presencia el menor tiempo posible hasta que sean retirados por los servicios municipales y no generen olores. ¿A partir de qué hora le parece razonable establecer para que los particulares puedan depositar la basura teniendo en cuenta que el horario máximo es hasta las 24 horas?

El gobierno local propone cuatro posibles horarios para la basura doméstiva: A las 17 horas y dos horas después en verano; a las 18 horas y dos horas después en verano; a las 19 horas y una hora después en verano; a las 20 horas y una hora después en verano.

-La recogida de residuos consecuencia de la celebración de eventos y determinados actos públicos supone un problema de gestión importante que debe tratarse en la ordenanza. ¿Cree que es necesario exigir una mayor responsabilidad a los organizadores y establecer procedimientos para exigir la correcta gestión de sus residuos y asegurar la limpieza?

El Ayuntamiento plantea cuatro opciones: Sí, estoy muy de acuerdo; sí, estoy de acuerdo; no es necesario regular esta materia; no estoy de acuerdo

-¿Debe prohibirse fumar en la playa para evitar que se echen colillas a la arena?

El Ayuntamiento marca tres posibles respuestas: sí, estoy de acuerdo; no, pero debe exigirse portar ceniceros y multar a quien fume y no los lleve; no, no estoy de acuerdo ni en que se prohíba ni en que se exija llevar ceniceros.

-¿Considera que sería una buena medida que, en materia de limpieza y recogida de residuos, se incrementara el número de denuncias a imponer a los infractores, atribuyendo más facultades a los inspectores municipales?

En este aspecto, el gobierno local plantea tres opciones: No, no es necesario poner más denuncias; sí, debe incrementarse el número de denuncias y el personal para ello; las denuncias solo las debe realizar la Policía Local.

-¿Es conveniente que a propuesta del Servicio de Limpieza, se pueda indicar la prohibición de aparcar, en aquellas calles en que su estado de limpieza lo requiera, a fin de realizar una limpieza a fondo?

El Ayuntamiento plantea como respuestas: No estoy de acuerdo; estoy de acuerdo; estoy de acuerdo, pero sólo si se realiza de forma excepcional.

-¿Le parece necesario que en las paradas de autobús de los servicios de transporte público colectivo regular de uso general, la empresa encargada de la conservación y explotación de las marquesinas y postes de señalización de las paradas estén obligada a disponer y conservar al menos una papelera en cada parada?

El Ayuntamiento propone como alternativas: esta medida es necesaria; esta medida es innecesaria, con las papeleras existentes en la vía pública es suficiente; esta medida sólo debería aplicarse en las paradas que tuvieran marquesina.

-¿Cree necesario que el Ayuntamiento desarrolle campañas informativas de sensibilización sobre la prevención de residuos y el abandono de basura dispersa?

Para esta pregunta, el ejecutivo local sugiere tres opciones: sí es necesario, falta concienciación ciudadana; sí es necesario, falta información al respecto; no es necesario, estamos saturados con tanta campaña de concienciación.

-¿Considera una buena medida que los contenedores de residuos orgánicos (marrones) y de la fracción resto (grises) estén cerrados en días y horas en los que no está permitido depositar residuos en los mismos?

Ante esta alternativa, el Ayuntamiento pone sobre la mesa tres respuestas: sí, es necesario porque la basura hay que bajarla solo cuando se debe; sí, pero deben ampliarse los horarios y a ser posible la frecuencia de recogida; no, los contenedores deben estar siempre abiertos y a disposición del público.

-¿Cree necesario que el poseedor, o en su caso la persona promotora de la obra, deba mantener, en todo momento, el espacio ocupado por el contenedor o saco y su entorno en adecuadas condiciones de limpieza e higiene?

El Ayuntamiento ofrece también tres alternativas de contestación para una cuestión controvertida: no es necesario, ese trabajo debe realizarlo el Servicio de Limpieza municipal; sí es necesario; sí es necesario, pero además debe ser sancionado por la falta de limpieza e higiene.

-¿Cree necesario que el depósito de muebles y enseres por parte de los ciudadanos, para su posterior recogida por las vías que determine el servicio municipal competente, esté sometido a un horario?

En este caso se plantean hasta cuatro opciones ante un problema muy extendido: el depósito de muebles y enseres no tiene que tener restricción horaria; el depósito de muebles y enseres debe realizarse entre las 20 y las 24 horas; el depósito de muebles y enseres no debe realizarse en la vía pública; los ciudadanos deben llevar los muebles y enseres a los ecoparques.

-¿Cree necesario que se establezca límite de peso diario por aportación y usuario a un ecoparque?

Por último, el Ayuntamiento sugiere tres posibles respuestas: considero que no debe existir límite diario para residuos domésticos; considero que debe existir límite diario, pero sólo para algún tipo de residuos domésticos; es necesario que existan límites diarios para todo tipo de residuos domésticos