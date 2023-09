Que los inspectores de limpieza puedan multar como los policías locales a quien incumpla la ordenanza. Ese es uno de los propósitos que busca el Ayuntamiento de Alicante con nueva ordenanza de limpieza de los espacios públicos y de gestión de Residuos, para cuya redacción se va a lanzar una nueva consulta pública.

La Junta de Gobierno ha aprobado este martes "desarrollar esta acción de participación ciudadana durante un mes en la que los interesados podrán responder a través de la web municipal a un cuestionario elaborado a partir de una memoria técnica en la que se plantea redactar una normativa que se adecúe a los nuevos servicios, refuerce la inspección y establezca el régimen sancionador".

Así, el ejecutivo local considera "necesario dotar de mayores facultades al servicio de inspección municipal para que pueda levantar actas y realizar denuncias que permitan iniciar expedientes sancionadores cuando el autor o responsable de la infracción no sea una persona física". Y es que, según ha señalado el portavoz del gobierno y concejal de Limpieza, Manuel Villar, "interesa ampliar la condicion de autoridad de los interventores para que puedan multar porque ellos están a pie de calle pero no tienen esas facultades". "Nos preocupan las sanciones, no podemos depender solo de la Policía", ha añadido.

Actualmente, la ciudad cuenta con seis inspectores en servicio, aunque el ejecutivo local pretende ampliar la nómina hasta los doce, según ha explicado Villar, quien ha apuntado que el gobierno también busca reforzar el control sobre los veladores y la actividad comercial, para que contribuyan a que la ciudad esté limpia. "El objetivo principal de la nueva ordenanza es regular las actividades relativas a la limpieza de vías y a la gestión integral de los residuos urbanos del municipio, fomentando y regulando hábitos, actividades y conductas que contribuyan a optimizar los objetivos en materia de medio ambiente urbano del Ayuntamiento de Alicante y de mejora de la calidad de vida de los vecinos y visitantes", ha señalado Villar, quien ya pidió el pasado mandato más multas después de que este diario revelara que el Ayuntamiento de Alicante solo había puesto 350 sanciones por incumplimientos de la ordenanza de la limpieza a lo largo de todo 2022, es decir, ni una al día.

Según el documento aprobado en Junta de Gobierno, el gobierno quiere "regular aspectos relevantes del ensuciamiento del espacio público hasta ahora poco desarrollados, especialmente en la suciedad provocada por actividades comerciales, de servicios y la que es consecuencia de obras de construcción y demolición , así como la problemática derivada de los eventos en la vía pública y la provocada por el uso común especial o privativo del espacio público con actividades de restauración y ocio y con mercadillos estables o provisionales".

También pretende centrar el foco en el "ensuciamiento de la vía pública provocada por animales de compañía alcanza una especial sensibilidad social y deben establecerse determinadas obligaciones por parte de los tenedores de dichas mascotas. Por último es necesario abordar la suciedad en las playas estableciendo las restricciones de uso que fuera necesario para evitar la contaminación de los arenales y, consiguientemente, del mar"

El formulario, que se habilitará en breve en la página web del Ayuntamiento, cuenta con 18 preguntas sobre aspectos como las obligaciones en materia de limpieza a los concesionarios de espacios municipales y organizadores de actividades en vía pública; la limpieza de grafitis a los propietarios de fachadas, la retirada de contenedores de obra los fines de semana y su protección fuera de horario de trabajo, las obligaciones de los propietarios de mascotas sobre sus residuos, medidas sobre el depósito y recogida de la poda de jardines privados, si deben separar los residuos los locales de hostelería y restauración, horarios para depositar la basura, si se debe prohibir fumar en la playa para evitar se echen las colillas a la arena, el refuerzo de las facultades de los inspectores municipales.

También se preguntan cuestiones como si se está de acuerdo en prohibir aparcar en una calle para realizar una limpieza a fondo, si se recomienda colocar una papelera en las marquesinas del autobús, sobre la necesidad de las campañas de concienciación, la limitación de horario de apertura de los contenedores del residuo orgánico y los grises, sobre la gestión de los residuos de obra, el depósito de enseres en la vía pública o los límites de aportación de residuos diarios al ecoparque.

Finalmente se ofrecerá, según el Ayuntamiento, la opción de expresar la opinión sobre los cuatro enunciados de la memoria técnica elaborada como base previa al cuestionario sobre: problemas que se pretende solucionar con la iniciativa, posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias, necesidades y oportunidades de la aprobación y objetivos de la norma.